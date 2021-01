Titkosszolgálati propaganda

A Navalnij-ügy “egészen véletlenül” akkor robbant, amikor az Északi Áramlat 2 gázvezeték építése véghajrájába ért. Ezt követően egy “oknyomozó” oldal “nyilvános” telefonhívás- és repülőgép utas listák alapján rekonstruálta, hogy kik lehettek az orosz titkosszolgálat kommandójának tagjai. Alapesetben a történet itt véget is ért volna, ám...

2021. január 1. 11:51

A balliberális propagandamédia régi-új módszerekhez nyúl. Most éppen “oknyomozásnak” hívják a kémkedést.

Emlékeznek még az Ibiza-ügyre? Mint cseppben a tenger mutatja a második legősibb szakma aktuális módszereit. 2017 nyarán egy agent provocateur szőke ciklon csapdát állít az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) akkori vezetőinek, majd egy ibizai villában titokban filmre veszik kötetlen beszélgetésüket.

Ibizai buli - archív

A James Bond filmekbe illő forgatókönyvet akár titkosszolgálatok is írhatták volna, ám a történet kijátszása ha lehet, még izgalmasabb. A német “közszolgálati” ZDF egyik “humoristája” egy díjátadóra telefonálva pedzegeti, hogy azért nem tud személyesen megjelenni, mert éppen Ibizán bulizik egy orosz oligarchanővel. Akkor még senki sem értette a célzást, ám “pont” a 2019-es EP-választás előtt a német Spiegel és Süddeutsche Zeitung feloldja a talányt, és lehozza a videó kompromittáló részeit. Az addig esélyesnek számító FPÖ a botrány miatt rosszul szerepel a választáson, az EP bevándorlás ellenes csoportja Ausztriából emiatt kevesebb mandátumhoz jut.

Figyeljük a mintát és a munkamegosztást. “Valakik” szorgos méhecskeként összegyűjtik az információt, majd kiemelve a kompromittáló részeket, a média és a közvélemény számára könnyen emészthetővé teszik azt és kijátsszák a sajtónak.

A Navalnij-ügy annyiban számít újnak és mintaszerűnek, hogy immáron szappanopera-szintre viszi a propagandát. Hősünk túlélte az elméletileg halálos vegyifegyver-támadást, aminek csak örülhetünk. A britek vegyi fegyveres esetekhez való vonzódásától (lásd Tony Blair és az iraki tömegpusztító fegyverek esetét), illetve a Szkripál- és Navalnij-ügy körüli számos kérdőjeltől most tekintsünk el. Akit érdekel, utánaolvashat.

Ami érdekes, az az időzítés. A Navalnij-ügy “egészen véletlenül” akkor robbant, amikor az Északi Áramlat 2 gázvezeték építése véghajrájába ért. Ezt követően egy “oknyomozó” oldal “nyilvános” telefonhívás- és repülőgép utas listák alapján rekonstruálta, hogy kik lehettek az orosz titkosszolgálat kommandójának tagjai.

Alapesetben a történet itt véget is ért volna, ám a XXI. század elején divatos sorozatok logikájához illeszkedve jön egy csavar: Navalnij személyesen felhívja egyik állítólagos merénylőjét, aki telefonon készségesen elmondja neki az ügy elméletileg szigorúan titkos részleteit, ezzel “igazolva” az “oknyomozó” portál eredményeit, illetve a sztorit lehozó médiumokat.

Navalnij és "interjúalanya" - courthousenews.com

Utólövésként Navalnij ügyvédnője még be is csönget az egyik feltételezett merénylőhöz, így tartva tovább napirenden a történetet. Lesz még folytatás, hiszen a német politika még nem mondott le végleg az Északi Áramlat 2 befejezéséről.

Ne csodálkozzunk, ha a történet filmváltozata, mint Szkripál esete, nemsokára az egyik előfizetéses csatornáról köszön vissza.

A globalista elit nekünk is újból megküldte a selyemzsinórt, bár eddig sem tétlenkedtek. A kiváló kínai-magyar gazdasági kapcsolatok árnyékában az újraindított magyar nyelvű Szabad Európa hírportál egészen “véletlenül” a magyar célszemélyekre is dolgozó kínai megfigyelésről írt. Érdeklődve várjuk az NSA célkeresztjében álló magyarokért való aggódásukat. A brüsszeli bevándorláspárti propagandát már évek óta magyarul is sugárzó Euronews után a hasonlóan “közszolgálati” Deutsche Welle is nemsokára elindítja magyarnyelvű hírszolgálatát.

Az érdeklődés látható. A globális elitnek nagy tervei vannak 2021-ben, aminek Donald Trump ugyanúgy útjában állt, mint az EU-ban Lengyel- és Magyarország patrióta kormánya. Ezért fognak az “oknyomozónak” mondott oldalak a következő országgyűlési választás előtt nagyobb sebességbe kapcsolni, ezért kell nekünk is készülni.

mozgasterblog.hu