Kottából hisztiző asszonyságok

„Még a sokat próbált ellenzéki füleimnek is abszurd volt, amit Orbán a mai interjújában megengedett magának. Mutatok egy részt: “Egyébként mindenki ezt a nehezen kimondható szót használja: Pfizer, azt hiszem így kell mondani. De az valójában egy magyar vakcina. Ugye egy német prof is benne van ebben a dologban, a kutatásban, vagy a kutatás irányításában, de a legtöbben magyarok dolgoznak a kutatásban, vagy a kutatás irányításában. Kis túlzással, de mondhatjuk, hogy ez egy magyar vakcina, amerikai pénz és magyar ész van benne. Büszkék lehetünk a tudós asszonyra, aki egy kisújszállási asszonyság egyébként, mint megtudtam." Meghallgattam, tényleg ezt mondta a magyar miniszterelnök és tényleg ebben a vadkeleti stílusban. Persze ez nem kormányfői interjú volt, hanem egy propagandaműsor, ahol a főszereplő szerint minden szép, vagy mindjárt az lesz, a gazdaság perceken belül szárnyalni fog, és mi majd eldönthetjük, nyugati vagy keleti oltást akarunk, és egyébként is a nyugati is magyar, és így tovább.

Egy olyan országban, ahol a második hullám tragikus pusztítást okozott és okoz, emberéletekben és egzisztenciákban egyaránt, és aminek még egyáltalán nincs vége, ahol a mai napig egy épkézláb oltási tervet sem tudnak letenni az asztalra, csak egy nihilista, a valósággal való kapcsolatát teljesen elveszített és/vagy más embereket teljesen gondolkodásra képteleneknek tartó politikus bír ilyeneket mondani. Nem tudom, melyik a rosszabb, de egy biztos: olyan kormányt akarunk, ahol az emberek egészsége az első helyen áll, az első ember pedig képes vállalható stílusban beszélni hozzánk a valóságról. Mert ez így teljesen, minden ízében vállalhatatlan.”

Szél Bernadett: Tényleg ezt mondta a magyar miniszterelnök és tényleg ebben a vadkeleti stílusban