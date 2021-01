Boxing Day, avagy mi lesz a kukabúvárokkal?!

2021. január 5. 00:56

Nyolc éve, 2012 december 26-án, a szeretet ünnepének másnapján, a Boxing Day-en házunk kukái látva elöntött a harag. Szeretet ide vagy oda, szerettem volna bepancsolni valakinek… Így füstölögtem – akkor:

A Boxing Day napján kaptam a hírt, hogy a Manchester United fordulatos mérkőzésen az utolsó percben lőtt góllal nyert 4:3-ra a Newcastle ellen. Ezzel a bajnoki táblázaton előnye 7 pontra nőtt legnagyobb riválisa, a szintén a Boxing Day-en vereséget szenvedő Manchester City előtt…

Ám ez a Boxing nem az a Boxing, nem ökölvívást jelent, hanem a szó másik értelmében „dobozolás”-nak kellene magyarítani… Kellene, ha ezt a kifejezést évtizedekkel ezelőtt Örkény István nem foglalta volna le a Tóthék számára. Bizony megtette. Így ez esetben hiteles magyar fordítás híján maradunk.

Használjuk mi is Boxing Day-t, amely az angol hagyományban a Karácsony másnapi ajándékosztás gyakorlatát jelöli.

Az egyik hagyományértelmezés szerint ez a kifejezés akkor született, amikor még a plebs felfelé, a nála magasabb társadalmi státuszt elfoglalók kultúrájának irányába orientálódott. Karácsony másnapjának reggelén a nagypolgári és arisztokrata házaknál felsorakozott a személyzet, s kis dobozokban (boxes) kendőt, kesztyűt, süteményt, esetleg pénzt kapott ajándékul.

Állítólag II. Erzsébet királynő családja manapság is gyakorolja e gesztust.

Angliában a Boxing Day az összegyűlő családtagok ünnepi ebédjének is a napja, ahonnan újabban nem közös sétára indulnak a Regent’s Parkba. Nem bizony, hanem tolongva törnek utat maguknak a Regent Street vagy az Oxford Street forgatagában, London bevásárló sugárútjain. Ilyenkor veszi kezdetét a kiárusítás. Hírlik, a 80 százalékos árleszállítás sem ritkaság erre felé.

E bevásárló sugárutak számos áruháza előtt már éjfélkor elkezdődik a sorállás. Hajnalban már ezrek várják a reggel 6 órai nyitást.

Mikorra is hirdetnék meg a maguk hatásos sztrájkját a londoni metrósok máskorra, mint a Premier League meccseire, és a kiárusításokra özönlő tíz-és százezrek, sőt, milliók mozgásának idejére?! Ámbár a hatásosságot erősen megkérdőjelezi a következő tény: tavaly és két éve is (2010-ben) sztrájkkal ajándékozták meg a Boxin Day-en londoniakat a metrósok. Követelésük a mostanihoz volt hasonló: legyen a karácsonyi munkavégzés önkéntes és kiemelten dotált!

Bennem mély nyomot nem hagyott II. Erzsébet szokásos karácsonyi tévé-beszéde. Annál vagányabbnak tartom a Canterbury érseki posztról most leköszönő Rowan Williams karácsonyi prédikációját. Benne az részt, amelyben májusi gyújtogató, fosztogató zavargások társadalmat megosztó hatása mellett kiemelte, hogy „a bankok okozta gazdasági káosz legalább ennyire káros”. Egyes tudósításokban „egyházfőnek” aposztrofálják a Cantenbury érseket. Szerencsésebbnek tartjuk a „Főpap” kifejezést: „Az 1534-es Acts of Supremacy-ban deklaráltatott, hogy „az Angol Korona az Ecclesia Anglicana-ként aposztrofált Church of England feje”. Tehát az egyházfő a mindenkori angol uralkodó. Hozzá tesszük, hogy II. Erzsébet manapság a „Governor”, a „Kormányzó” kifejezést használja. Talán mindezt tapintatból teszi akkor, amikor egyelőre nem fogadták el, hogy a női lelkész is lehessen püspök. Abszurd: nő lehet az Ecclesia Anglicana egyházfője, no jó, kormányzója – de püspöke nem! Hiába álltak – képletesen – a feljebbvalóik előtt az ottani női lelkészek sorba, ezt a Boxing Day adományt egyházuktól nem kapták meg. Visszatérve a mindennapokhoz: a brit kiskereskedelem a számítások szerint csupán a 2012-es Boxing Day-en 3 milliárd font (több mint százmilliárd forint) forgalomra számít. Mekkora áru és mekkora göngyöleg halom!

Ez utóbbi honnan jut eszembe? Hát a saját lépcsőházunk szemeteskukájáról. Nálunk a Boxing Day-en, tehát december 26-án még a konyhai szemetet sem lehetett belegyömöszölni. A karácsonyi ajándékok göngyölegei, dobozai (boxes) minden helyet elfoglaltak. Két szelektív gyűjtő is van a környékünkön. Az egyik kb. 120 lépés távolságra, ez 80-90 métert jelent. A másik irányban lévőt kétszer ennyi lépéssel lehet elérni. Elég, hogy a nyolclakásos lépcsőházunkból csak két-három család ne vegye a – mit is, fáradságot (?!) – és műanyag- s üvegpalackjaitól, göngyölegeitől inter muros szabaduljon meg, már nem jut hely a szerves hulladéknak. Megfigyelésem szerint ezek a dobozgyömöszölő konzumálók nem is az idősebb lakók közül kerülnek ki. A szeretet ünnepének másnapján, a Boxing Day-en engem a kuka előtt elöntött a harag. Bevallom, a nemtörődő „konzumidiótának” legszívesebben bepancsoltam volna (boxing).

Azóta sok víz lefolyt a Temzén, Dunán… Az akkor taroló Manchester United most látszik kievickélni 6 éve tartó mélyrepüléséből. A Premier League 2012-13-es idényének harmadik helyezettje, a Chelsea az idei Boxin Day-en az Arsenal-tól, az új év harmadik napján a Manchester City-től kapott ki 3:1-re. Sic transit…

Azóta az anglikán jég is megtört: 2014 novemberébenLibby Lane lelkészt, az első nőtként emelte püspöki rangra egyháza. A határozatot a Governor, az Ecclesia Anglicana feje, az akkor 88 évesII. Erzsébet szentesítette.

A Regent Street-i roham is elmaradt. Hja, a vírus! Új covid mutánstól retteg Anglia. Boris Johnson is bekeményít: „We will have to take tougher measures…” - Szigorúbb intézkedéseket kell meghoznunk a járvány megfékezésére.

Azóta házunk triós rendszerbe konzumál: szerves – papír – üveg és fém tartályokba kukázunk. Ha nem is „Maradék nélkül”, de szemmel láthatóan adunk„Esélyt az ételnek”. Büszkén hangoztathatnánk a harmadik népszerű szlogennel- „Nem etetem a szemetesem” -, ha nem szembesülnénk a kérdések kérdésével: De mi lesz így a kukabúvárokkal?!

- szil -

gondola