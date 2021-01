Védjük meg az ősi, igazi európai kultúrákat

Székelyföld, Baszkföld, Katalónia, Dél-Tirol - Lépjünk be a www.irdala.hu, vagy a www.signiteurope.com oldalra, ahol egy-két perc alatt aláírhatják a kezdeményezést.

Segítsük együtt a székelyeket, a baszkokat, a katalánokat, segítsük együtt Európa őshonos nemzeti kisebbségeit! Segítsük együtt, hogy ezek a kisebbségi nemzeti térségek európai uniós kohéziós pénzekhez juthassanak közvetlenül a brüsszeli kasszából! Dalmay Árpádot, a Beregszászért Alapítvány elnökét, a Szent György Lovagrend tagját kérdezte a Gondola.



- Elnök új, székelyeink miért nem érhetik be Bukarest jóindulatával, miért kell a román bürokráciát kifelejteni a Székelyföldnek juttatandó európai uniós művelődési támogatások útjából?



– Jól tudjuk, mit érnek Bukarest ígéretei. Tudomásom szerint a Székelyföld Románia egyik legelhanyagoltabb része. Fontos lenne, hogy közvetlenül az Európai Unióból kapjon támogatást a régió fejlesztésére, mert akkor helyben dönthetnék el, hogy mire fordítsák a pénzt, mi szolgálná leginkább a

- Belső-Magyarországon már régen előállt a kellő aláírásszám. Most hogyan lehet a burgenlandi, ausztriai, valamint a Mura-vidéki, szlovéniai magyarjainkat biztatni arra, hogy nemzettársainkat magyarjainkat legalább egy aláírással segítsék?

– Magyarország, az erdélyi, felvidéki, horvátországi magyarság már megtette a kötelességét. Spanyolország ugyan közel 64%-on áll, de ott kellene még 15 ezer aláírás, Ausztriából pedig körülbelül 11 ezer. Talán a muravidéki magyarokra lehetne még számítani, tőlük már csak 3700 aláíróra lenne szükség. Meglepő a bécsi, grazi, burgenlandi magyarok (és horvátok) passzivitása. de a tiroli osztrákok is közömbösek dél-tiroli nemzettársaik sorsa iránt. Alig több, mint egy hónap maradt a február 7-i határidőig. Minden tiszteletet és köszönetet megérdemelnek a svédországiak (nyilván nemcsak magyarok) és a litvániaiak (az aláírók többsége valószínűleg lengyel), példát mutathatnának ausztriai és felvidéki - szlovákiai - nemzettársainknak. Mit tehetünk a maradék egy hónapban? Mindenki, aki szívén viseli az ügyet, szólítsa meg barátait, ismerőseit a két országban. Jómagam írtam Ausztriába az UMIZ és a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület honlapjára, egyelőre kevés eredménnyel. Felhívtam a Szent György Lovagrendben tevékenykedő társainkat is. Talán az egyházakat kellene mozgósítani. Ne valljunk kudarcot, ne szerezzünk örömet a román sovinisztáknak!

- A nem külföldről pénzelt és idegen feladattal ellátott, hanem hazai forrásokból magyar célokért dolgozó, tehát valódi civil szervezetek mit tehetnek azért, hogy Burgenlandban, valamint a Lajtán túli Ausztriában, és a Mura-vidéken, valamint a Lendván túli Szlovéniában magyar és osztrák, valamint magyar és szlovén ember támogassa az őshonos európai kultúrák megőrzését?

– Ugyanazt várhatnánk el a hazai és az elszakított területeken tevékenykedő civil szervezetektől is, amit minden lelkes magyartól. Keressék meg társszervezeteiket, a városok polgármesteri hivatalai testvérvárosaikat. Az általam vezetett Beregszászért Alapítvány ezt tette, teszi. Talán több forog most kockán, mint az őshonos európai kultúrák megőrzése! Az EU asztalán ott van a néhány évvel előtt indított és nagyon sikeresnek bizonyult aláírásgyűjtés a kisebbségi jogokért (Minority SafePack), azt az eredményt kellene most megismételni. Sajnos, sokan összetévesztik a mostani kezdeményezést azzal, s mert azt aláírták, a jelenlegivel nem törődnek. Pedig nem ugyanarról van szó!

- Pontosan mit kell tenniük azoknak, akik ezt az interjút olvasván most azonnal az interneten támogatni akarják ezt a magyar, baszk, katalán, dél-tiroli, azaz európai ügyet?

– Lépjenek be a www.irdala.hu vagy a www.signiteurope.com oldalra, ahol egy-két perc alatt aláírhatják a kezdeményezést. Megtehetik azt barátaik, ismerőseik helyett is (azok beleegyezésével és szükséges adataik ismeretében), ez megengedett. És persze mozgósítsák ők is levelezőtársaikat, barátaikat. Sürget az idő!

