Éjféltől érkezhetnek repülőjáratok az Egyesült Királyságból

A kormány döntése értelmében kedd éjféltől Magyarország nemzetközi légikikötői ismételten fogadhatnak az Egyesült Királyság területéről induló, személyforgalmi menetrend szerinti, illetve nem menetrendszerű polgári légi járműveket - közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese.

2021. január 5. 13:26

Kiss Róbert alezredes, a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese. az operatív törzs keddi online sajtótájékoztatóján azt mondta: az Egyesült Királyság területéről induló polgári légijárművek leszállási tilalmának fenntartása - amelyről kormányrendelet intézkedett - már nem indokolt.

A beutazási korlátozásokról szóló kormányrendelet továbbra is hatályban van, a Magyarország területére személyforgalomban érkező magyar állampolgár a jogszabály által előírt karaténkötelezettség alapján továbbra is hatósági házi karanténba kerül - emelte ki.



Kiss Róbert elmondta, a védelmi intézkedések második üteméről szóló kormányrendelet szerinti korlátozó intézkedések - a maszkviselési kötelezettség, az üzletekre és a rendezvénytartásokra vonatkozó korlátozások, a kijárási tilalom és a közterületi magatartási szabályok - továbbra is hatályban vannak. Módosításukról, illetve feloldásukról a kormány hamarosan döntést hoz - közölte.



Ismertette: hétfőn a rendőrök a maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt 199 emberrel szemben intézkedtek, közülük 175-tel szemben azért, mert a tízezer lakosnál nagyobb településeken megszegték a maszkviselésre vonatkozó önkormányzati rendeletet. Közülük 47-et figyelmeztettek, 63-an helyszíni bírságot kaptak, 65 embert pedig feljelentettek a rendőrök.



Tömegközlekedési eszközökön, azok várakozóhelyein a szabálytalan maszkviselés miatt hétfőn hét esetben intézkedtek. Üzletekben és bevásárlóközpontok területén 17 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök, mert nem vagy nem megfelelően viselték a maszkot.



A védelmi intézkedésekről szóló kormányrendelet szeptember 21-ei hatálybalépése óta 17 724 intézkedés történt a maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt.



Az üzletekre, vendéglátóhelyekre, szálláshelyekre és szabadidős létesítményekre vonatkozó szabályok megszegése miatt eddig 685 rendőri intézkedésre volt szükség, ebből 189 esetben az üzemeltető vagy a tulajdonos mulasztása volt megállapítható, 496 esetben pedig az üzletek korlátozott nyitvatartására és az üzletben tartózkodásra vonatkozó szabályokat nem tartották be.



Kiss Róbert tájékoztatása szerint hétfőn 364 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök a kijárási tilalom és a közterületi magatartási szabályok megsértése miatt. A kijárási korlátozás november 4-én lépett hatályba, amelyet november 11-én a kijárási tilalom váltott fel; november 4-étől a rendőröknek 21 484 szabályszegővel szemben kellett intézkedniük.



Hétfőn a Magyarország területén átutazás szabályainak megsértése miatt 44-szer intézkedtek a rendőrök. A beutazási korlátozásról szóló kormányrendelet szeptember 1-jei hatálybalépése óta 9159 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök a szabályok megsértése miatt.



Kiss Róbert elmondta azt is, hogy hétfőn 3165 hatósági házi karantént rendeltek el. Jelenleg 20 272-en vannak hatósági házi karanténban, közülük 2276-an regisztráltak az online ellenőrzésre fejlesztett mobilalkalmazásra. A rendőrök 9365 helyszíni ellenőrzést tartottak a hatósági házi karanténban levőknél hétfőn.

MTI