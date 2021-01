Az ATV persze most kussolt

2021. január 6. 00:29

Miután szelídszavú Szabó Tímeától megtudhattuk, hogy az „asszonyság” kifejezés maga a nőellenesség, bement az MSZP-s ex-miniszter Juhász Ferenc az ATV-be, és „asszonyságnak” nevezte Novák Katalint.

Kevés dologban volt igaza Sztálin elvtársnak, de abban mindenképpen, hogy a kommunisták különös anyagból vannak gyúrva. Mert ha szétnézünk az elmúlt egy-két évtized politikai közbeszédben végbement dúlásán, akkor olyan nyelvi leleményre bukkanhatunk, mint a Gyurcsány Ferenctől származó „kurvaország”. De nehéz attól az idillinek korántsem nevezhető képtől szabadulni, amint a baloldal két éve még az „Orbán egy geci” táblák alatt vonulgatott bele a szivárványos naplementébe. Most pedig megtudhattuk, hogy ezek ugyan mind belefértek, de az „asszonyság” kifejezés maga a botrány. Szóval a különös anyagból gyúrtak egészen fura helyen húzták meg a nyelvi érzékenységük határát.

Ámde ha már szerintük az „asszonyság” használatából nyílik az örök kárhozat kapuja, akkor joggal gondolhatnánk, hogy ilyen galádságra ők sohasem vetemednének. Talán még azt is beleírják majd a programjukba, hogy aki élete során akár csak egyszer is használta az „asszonyság” kifejezést, az elesik az alapjövedelem kommunista rémálmától kegyétől. Akkor nézzük meg, mit is mondott a szoci ex-miniszter, Juhász Ferenc Novák Katalinról: „Hogy Novák Katalin asszonyság, amikor az ablakot mossa, akkor az a példa a Karikó Katalin-féléknek meg a magyar nőknek?”

Azt most hagyjuk is, hogy a kérdésfeltevés semmiféle jelentéssel nem bír. Teljesen értelmetlen. Az ugyanis, hogy Novák Katalin otthon lemossa az ablakot, és ezt meg is osztja a közösségi médiában, még nem lesz „példa” senkinek. Semmire. Nem lesz kötelező érvényű az összes magyar nő számára, hogy nekik is így kell tenniük. Például Gyurcsányné Dobrev Klára is szokott arról posztolni, hogy a Feri mellett ül a kanapén, ennek ellenére még sohasem jutott eszünkbe, hogy a „példát” követve mi is odakucorodjunk melléjük.

Juhász különös anyagból gyúrt gondolatánál viszont sokkal fontosabb az, amiről magától a szelídszavú Szabó Tímeától értesülhettünk. Hogy tudniillik az „asszonyság” szóban gyökerezik a legmélyebb nőellenesség. És hogy ez mennyire van (vagy nincs) így, azt érdemes lemérni azon, milyen hatást vált ki az ATV stúdiójában a pillanat, amikor Juhász kiejti a száján, hogy „asszonyság”. Nos, pont semmilyet. Pedig ott ül mellette a műsorvezető Krug Emília, vele szemben meg a gyurcsányista Gy. Németh Erzsébet. A szoci ex-miniszter „asszonyságnak” nevezi Novák Katalint, a beszélgetés viszont halad tovább a maga kedélyes medrében. Nem nyílik meg a stúdióban a föld, mint ahogy Krug és Gy. Németh sem szaggatják meg a ruháikat. Ellenben úgy viselkednek, mintha semmi sem történt volna. Amiből nem tudunk másra következtetni, mint hogy tényleg nem is történt semmi.

A baloldal aktuális hisztirohama különösebb tanulságot ezúttal sem tartogatott. Ha csak azt nem, hogy újfent kiderült: továbbra sem gondolnak semmit komolyan. Még a saját tilalomfájukat és morális mércéjüket sem.

Káplár András: Újabb szoci "asszonyságozott"

mandiner.hu - drotinfo.hu