Dobrev Klára a legesélyesebb a baloldalon

Dobrev Klára, Márki-Zay Péter és Jakab Péter minden bizonnyal megméretteti magát a baloldali előválasztáson.

2021. január 6. 09:23

Bár a baloldali miniszterelnök-jelölti előválasztás részletei még tisztázatlanok, annak legesélyesebb indulója egyértelműen Dobrev Klára lehet – értesült a Magyar Nemzet. Jakab Péternek vagy a Momentum jelöltjének lényegében semmi esélye, Márki-Zay Péternek már inkább, de Dobrevet egyedül Karácsony Gergely szorongathatná meg. Az a Karácsony, akit a legutóbbi felmérések szerint még a baloldali választók is alkalmatlannak tartanak a kormányfőségre.

Egyelőre csak az biztos, hogy a baloldali pártok korábbi bejelentésüknek megfelelően október 23-ig meg akarják nevezni közös miniszterelnök-jelöltjüket, az előválasztás részletei azonban továbbra is tisztázatlanok. Így jelenleg nem tudható, hogy kik, milyen támogatottság alapján, meddig jelentkezhetnek be a castingra, de az sem, hogy csak pártok lehetnek-e majd jelölő szervezetek – tudta meg lapunk a Gyurcsány Ferenc forgatókönyve szerint zajló baloldali egységesülésre rálátó forrásokból, akik a csúszást elismerve azt hangoztatták, hogy legkésőbb február végéig ki kell dolgozni az előválasztás szabályait.

Bár hivatalosan még senki nem jelentette be indulását, Dobrev Klára, Márki-Zay Péter és Jakab Péter minden bizonnyal megméretteti magát, korábbi közlése szerint a Momentum is állít saját jelöltet, Karácsony Gergely pedig egyelőre azt állítja, hogy nincsenek ilyen ambíciói, ám a főpolgármester szélkakas-politikája és szavahihetősége alapján erre nem kell mérget venni.

Forrásaink egybehangzóan úgy vélekedtek, ha elindul, úgy biztosan Dobrev lesz a baloldal közös miniszterelnök-jelöltje. Hangoztatva, hogy a baloldali összefogásban mindenki fontos szereplő, szerintük Jakab Péter és a Momentum részéről várhatóan Fekete-Győr András esélytelenül indulhat az előválasztáson, hozzájuk képest Márki-Zay Péter viszont már komolyabb esélyekkel bírna. Forrásaink többsége Karácsonyt Gergelyt tartotta alkalmasnak arra, hogy Dobrev Klára érdemi kihívója legyen. Ennek azonban ellentmond a Századvég legutóbbi felmérése, ami ugyancsak Dobrev elsőségét támasztja alá. A felmérés szerint a baloldali válaszadók 23 százaléka támogatja, hogy Gyurcsány felesége legyen az összefogás miniszterelnök-jelöltje, míg a sokak által favorizált Karácsony Gergely mindössze a negyedik helyen áll a baloldali érzelmű szavazók véleménye alapján felállított kormányfőjelölti rangsorban. Karácsonyt a baloldali megkérdezettek 14 százaléka látná szívesen miniszterelnök-jelöltként, kevesebben, mint Márki-Zay Pétert, akit a megkérdezettek 17 százaléka, illetve Bajnai Gordont, akit húsz százalék támogat.

Dobrev Klára és Gyurcsány Ferenc

Azt, hogy minden bizonnyal Dobrev Klára lesz a baloldal közös miniszterelnök-jelöltje, erősíti az is, hogy a Magyar Nemzet információi szerint Gyurcsány már 2014-ben, nem sokkal az akkori országgyűlési választás után meghozta a döntést, miszerint maga helyett feleségéből csinál miniszterelnököt. A képtelenségnek tűnő tervet Gyurcsányék lépésről lépésre valósították meg: a Facebookon megalakult Dobrev Klára Szimpatizánsainak Csoportja, amelynek már kezdetben is irreálisan magas, tízezer fölötti követője volt. Idővel egyre rendszeresebbé vált, hogy Dobrev politikai rendezvényeken jelent meg, illetve lakossági fórumokat is tartott, a 2019-es EP-választáson pedig immár hivatásos politikusként vezette a DK listáját, és a párt sikeres szereplése után nem csupán képviselő lett, hanem az EP egyik alelnökévé is megválasztották.

Dobrev a „gonosz” ellen

Gyurcsány Ferenc feleségének ambícióit erősíti meg minapi Facebook-bejegyzése is, amelyben egyenesen a gonosszal azonosította Orbán Viktort. „A vírus legyőzésével visszaszerezzük korábbi életünket, Orbán legyőzésével visszaszerezzük a békés, építő, megbecsülést adó és tiszteletet kiérdemlő Magyarországunkat. Megalapozzuk Magyarország győzelmét a gonosz felett!” – írta Dobrev Klára.





