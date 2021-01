Minden úgy jó, ahogy van – Ilyen volt 2020 a NEK szempontjából (2. rész)

2020 sosem látott kihívások elé állított minket. Álltuk a sarat, tartottuk a lelket egymásban. Szerveztük az eseményeket, írtunk, rádióztunk, tévéztünk. Ahogy közeledett a kongresszus eredeti dátuma, egyre nehezebb lett a szívünk. Zsuffa Tünde, a budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus sajtófőnöke osztja meg gondolatait a 2020-as évről.

2021. január 6. 17:30

A gondolat, hogy legyen valamilyen más, a járványhelyzetben is megvalósítható programsorozat az elhalasztott kongresszus helyett, már nyáron kipattant a fejünkből. Erdő Péter bíboros levélben kérte meg a kongresszus meghívott előadóit és tanúságtevőit, hogy videoüzenetekben meséljenek arról, hogyan hatott rájuk és közösségükre a járvány, a bezártság, s mit jelent számukra az Eucharisztia. Így született meg az online előtalálkozó, amely pontosan azon a héten zajlott, amelyre a NEK-et eredetileg terveztük.

Az Eucharisztikus Kongresszusok 1881 óta tartó történetében kényszerszünetre utoljára az I. és a II. világháború miatt került sor, s már csak ezért is szerettük volna, hogy ha máshogy nem, legalább online találkozzunk, amíg személyesen nem tehetjük. A rendhagyó eseményt a NEK YouTube-csatornáján lehetett követni. „A világ bezárult, a szívünk kitárult” című előtalálkozó sajtótájékoztatóján Mohos Gábor püspök, a NEK Titkárságának vezetője arra hívta fel a sajtó figyelmét, hogy tavaszig több mint száz országból mintegy 90 ezer regisztráció érkezett, s ez a tény is komoly érv volt amellett, hogy ne maradjon el teljesen az idei NEK.

Szeptember 13. és 20. között sorban levetítettük a beérkezett 11 videoüzenetet, amelyeket öt kontinensről, azon belül többek közt Rómából, Nigériából, Quebecből, New Yorkból, Kárpátaljáról küldtek nekünk. Egészen új szerepben láthattuk Erdő Pétert, hiszen a bíboros nem csak magyarul, de olaszul is szólt a nézőkhöz, s minden egyes kisfilm elején megosztott egy-egy személyes történetet az üzenetek küldőiről, az egyhetes előtalálkozó utolsó napján pedig az 1938-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus nyitó és záró szentmiséjének helyszínén, a Hősök terén mondta el gondolatait.

Az előtalálkozó óriási sikert aratott. A videoüzenetek éppen olyan messzire jutottak el a világban, amilyen messziről vártuk (és várjuk most is) a vendégeket a NEK-re. Bebizonyosodott: a sokat bírált online teret és közösségi médiát jóra is lehet használni, s általa elérhetünk vele mindenkit a világ legtávolabbi csücskében is, ha a hangsúly az összetartáson van.

Ferenc pápa is üdvözölt minket, és biztosított bennünket arról, milyen nagy hittel és örömmel várja 2021 szeptemberét. Az Apostoli Szentszék lapja, a L’Osservatore Romano pedig ugyancsak méltatta az online előtalálkozót, hangsúlyozva, hogy mi, magyarok kihoztuk a legjobbat ebből a rendkívül nehéz időszakból.

Piero Marini érsek, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusok Pápai Bizottságának elnöke a Vatikáni Rádiónak azt mondta, noha részt vett már néhány eucharisztikus kongresszuson, még sosem tapasztalt ilyen széles körű érdeklődést és ilyen nagyszámú jelentkezőt, mint a budapesti esetében.

Példátlan és rendkívüli tapasztalat volt számunkra a média összefogása is: a második hullám megérkeztével a hazai sajtó képviselőitől rengeteg segítséget kaptunk, hogy minél több csatornán és módon hírt tudjunk adni az immár elhalasztott világeseményről. Egyre inkább éreztük: ha jó a cél, amiért összefogunk, az eszközök is hozzárendelődnek annak eléréséhez.

Alighogy befejeződött az előtalálkozó, máris elindult új beszélgetősorozatunk a Kossuth rádióban. A Találkozz élőben Jézussal című műsort szeptember 27-én indítottuk azzal a céllal, hogy bemutassuk a kongresszus előadóit. A portréinterjúkat az immár elmaradhatatlan bíborosi gondolatok vezetik be.

dén négy adásra került sor: Jean-Luc Moens, a Szentatya által alapított CHARIS moderátora arról mesélt, hogy milyen volt több mint hatvan ország szegénynegyedeiben beszélni Jézus szeretetéről; Valerian Okeke, Nigéria Onitsha tartományának érseke az afrikai életkörülményekről és az ottaniak hitéről beszélt; Gérald Lacroix bíboros, Quebec érseke kolumbiai szolgálata során szerzett tapasztalatait osztotta meg a hallgatókkal; míg Stanisław G±decki poznańi érsek úgy fogalmazott, intenzív agymosás zajlik az Egyház ellen, így sok bátorságra lesz szükségünk.

S ha már ennyire belejöttünk a média adta lehetőségek kiaknázásába, kipróbáltuk magunkat egy viszonylag új műfajban, a podcast-készítésben is. Nem szokványos hangfelvételekben gondolkodtunk, hanem izgalmas, pergő, fiatalos, fordulatos adásokban, amelyek kimondottan a fiatalok nyelvén szólnak. A helyszínt ezúttal a Magyar Katolikus Rádió biztosította, amelynek stúdiójában október második felében elindult a NEK podcast-sorozata. Noha egészen decemberig előre összeállítottuk a vendéglistát, a járvány második hulláma ismét közbeszólt. Ekkor azonban már rutinosak voltunk, s nem torpantunk meg: egy pillanat alatt újragondoltuk a műsortervet, s akivel élőben nem találkozhattunk, azzal telefonon beszélgettünk. Ilyen volt a koronavíruson épp csak átesett Mohos Gábor püspökkel történt telefonos interjú is, aki Fábry Kornél mellett legelső adásunk vendége volt. Akkor éppen a nemrég boldoggá avatott fiatal fiúról, Carlo Acutisról beszélgettünk, s nem is lehetett volna aktuálisabb a téma, hiszen Acutis a lehető legjobb célra használta az online teret, s számtalan fiatalra gyakorolt óriási hatást hitével.

A Mohos Gáborral történt telefonbeszélgetésnek különös súlyt adott, hogy a lábadozó püspök mennyire átértékelte életét és hitét a betegség hatására. Üzenete a határokon túlra is eljutott, s ismét kiderült, milyen ereje lehet egy nehéz helyzetbe került ember vallomásának, s milyen hatása van az éteren keresztül egy-egy ilyen történetnek.

Személyesen vagy telefonon beszélgettünk afrikai misszióról, önkéntességről, a közös ima erejéről, a csoda fogalmáról, a szőlőművelés értékeiről, a gyerekek evangelizációjáról, régi karácsonyi emlékekről, az '56-os forradalomban helyt állt emberek hitéről vagy épp a színészet és a kereszténység kapcsolatáról.

November végén, Krisztus király ünnepének előestéjén ismét világméretű szentségimádást szerveztünk. Minden korábbinál többen csatlakoztak a kezdeményezéshez: 121 országban, 6728 helyszínen imádkoztunk együtt. Bekapcsolódtak az imádságba többek között Pakisztánból, Togóból, Panamából, Kínából, Kazahsztánból, Beninből, Izlandról, Chiléből, Új-Zélandról is. A résztvevők száma megerősített minket abban, hogy noha fizikailag nem lehettünk együtt, lélekben még erősebb kötelékek születtek köztünk.

A nagy szervezés közben szinte észre sem vettük, hogy elérkeztünk decemberhez, s észrevétlenül belopódzott közénk az advent csendje. Erdő Péter bíboros ismét videoüzenetben szólt hozzánk, hangsúlyozva, hogy a járvány kiváló alkalmat adott arra, hogy elgondolkozzunk életünkről, hiszen az nem más, mint híd múlt és jövő között, de épp ilyen fontos, hogy a szeretet és a tudás hídját is felépítsük, ezzel megteremtve örökségünket a következő generáció számára.

Szerettük volna a karácsonyig hátralévő 24 napot emlékezetessé tenni, ezért elindítottuk rendhagyó adventi kalendáriumunkat: színészek, költők, írók és más, ismert személyiségek küldték el személyes történeteiket, énekeltek, szavaltak, olvastak. Huszonnégy ember huszonnégyféle hithez való viszonyulását ismerhettük meg. Sokat segítettek ezek a párperces kicsi ünnepek ebben a várakozással és bizonytalansággal teli időszakban.

December 5-én Erdő Péter bíboros vezetésével a világjárvány megszűnéséért imádkoztunk. A rendkívüli alkalomra a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Titkársága, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, a Magyar Kurír és az Új Ember szerkesztősége, Böjte Csaba, Csókay András és Szikora Róbert, a világesemény hírnökei, valamint Fodor Réka missziós orvos közös kezdeményezése által került sor. „Hát akkor itt a Földön mi a teendőnk? Nyilván az, hogy szeressük egymást, és próbáljunk meg szeretni, próbáljunk meg segíteni úgy, ahogyan módunkban áll. Mert ezen múlik majd az örök sorsunk” – hangzott Erdő Péter üzenete az angyalföldi Szent Mihály-templomból.

December 12-e a mexikói katolikusok számára az egyik legnagyobb ünnep: évente több mint tízmillióan zarándokolnak el ilyenkor Guadalupeibe – ez a világ egyik legnagyobb liturgikus eseménye. Idén azonban zárva maradt a guadalupei bazilika kapuja. Amikor a kongresszust szervezni kezdtük, felajánlottuk a Szent Szűznek az előkészítés sikerességét. Erdő Péter most ismét jóra fordította a nehéz helyzetet: videoüzenetében, amelyben spanyolul üzent a mexikói zarándokoknak, megköszönte Szűz Mária közbenjárását, amiért lehetővé tette, hogy még egy évig készülhessünk lelkileg a kongresszusra.

A NEK TV szilveszteri különkiadásában Michael August Blume, Magyarország apostoli nunciusa beszélt arról, melyek a Katolikus Egyház legnagyobb kihívásai, José Salas Castañeda atya, az Apostoli Nunciatúra első beosztottja a mexikóiak Eucharisztiával való rendkívül szoros kapcsolatáról beszélt, míg David Nájera, Mexikó magyarországi nagykövete országa karácsonyi hagyományaiba avatott be minket.

Az idei év utolsó mozzanata számunkra az volt, amikor a Bonum TV stúdiójában összegeztük az idei évet, s számot vetettünk róla, minden tanulságával. Az adás 2021. január 1-jén 9.10 perctől volt látható a Bonum TV csatornáján.

Az idő relatív. Talán soha nem éreztük ezt annyira, mint idén. Néha csak úgy suhannak a napok, hetek, hónapok, máskor pedig vánszorog minden perc. Ilyen volt 2020 is. Csigalassan araszolt, nap mint nap újabb és újabb nehézségek elé állítva minket. És most mégis elérkeztünk a végéhez. Ez az esztendő a feje tetejére állította a világunkat, az életünket, kapcsolatainkat és biztonságérzetünket – s megpróbálta a hitünket is. De milyen jól tette! Mert kiderült: ha baj van, ha térdre kényszerülünk is, felállunk. Együtt, összefogva, ha máshogy nem, hát lélekben összekapaszkodva képesek vagyunk a legnehezebb körülmények közül, a legmélyebb hullámvölgyből is kimászni. S mindenekelőtt megtanultuk azt is: bármi is történik, az éppen úgy tökéletes. Ha nehéz, ha érthetetlen, ha fáj, akkor is. Ne felejtsük el ezt 2021-ben sem.

Áldott, békés új esztendőt kívánunk!

