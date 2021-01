Négy halottja van a washingtoni Capitolium ostromának

Csaknem négyórányi zavar után biztonságosnak nyilvánították az amerikai törvényhozás épületét, amelyet Donald Trump távozó elnököt támogató tüntetők ostromoltak meg.

2021. január 7. 10:23

Paul Irving, a képviselőház illetékes tisztségviselője arról számolt be, hogy a hatóságok kiszorították a tiltakozókat a Capitoliumból, a törvényhozók így elhagyhatták az irodáikat. Ezt követően az épület környékéről is kiszorították a tüntetőket a nemzeti gárda részvételével.

A helyzet több televíziós csatorna beszámolója szerint teljesen kaotikus volt a Capitoliumban.

Több tüntető behatolt az épületbe. A hatóságok könnygázt vetettek be ellenük és a rend fenntartása érdekében erősítést kértek. A képviselőház és a szenátus ülését is fel kellett függeszteni, amelyen hivatalosan bejegyezték volna az elektoroknak a megválasztott amerikai elnökre, Joe Bidenre leadott szavazatát. A még az épületben maradt képviselőket felkérték, hogy vegyék fel az ülések alatt tárolt gázmaszkokat.

A Capitoliumban lövések is eldördültek.

A rendőrség szóvivője közölte, hogy a nő, akit az erőszakos behatolás közben mellbe lőttek, életét vesztette. Az ügyben vizsgálat indult. A BBC News cikke arról is beszámol, hogy az áldozatot nyilvánosan nem nevezték meg, de a helyi média kiderítette, hogy az amerikai légierő veteránjáról, Ashli Babbitről van szó. Három másik ember is meghalt, haláluk okát egyelőre nem közölték.

A Demokrata Párt és a Republikánus Párt székházánál is csőbombát találtak az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) tájékoztatása szerint. Ötvenkét embert vettek őrizetbe az eseményekkel kapcsolatban, harmincat pedig az elrendelt, este 6 órai kijárási tilalom megsértése miatt.

– Tudom, hogy fáj, tudom, hogy bánt, a választást ellopták tőlünk, földcsuszamlásszerű győzelmet arattunk, ezt mindenki tudja, különösen a másik oldal. De most haza kell mennetek, békére van szükségünk, törvényre és rendre van szükségünk – hangsúlyozta Trump a Twitteren közzétett felvételen, felszólítva támogatóit, hogy menjenek haza békében. Joe Biden megválasztott elnök ezt megelőzően Trump közbeavatkozását sürgette, aláhúzva, ki kell állnia, és fel kell szólítania híveit a „zendüléssel határos ostrom” azonnali beszüntetésére. Leszögezte: a modern időkben példátlan támadás alatt áll az amerikai demokrácia.

A Facebook és a Youtube internetes portálok törölték a Trump által feltöltött videót, amelyben távozásra szólította fel a támogatóit a Capitoliumról, mivel úgy ítélték, hogy abban hamis állítások hangzottak el a választások tisztaságával kapcsolatban. A Facebook és az Instagram később egy napra blokkolta is az elnök oldalát a szabályok megsértésére hivatkozva, a Twitter pedig 12 órára zárolta fiókját, miután három bejegyzésének törlését is kezdeményezték amiatt, hogy azok elmondásuk szerint erőszakra buzdíthatnak. Az elnök egy másik Twitter-bejegyzésében – amely továbbra is elérhető a közösségi portálon – azt kéri híveitől, támogassák a rendőrséget, akik a hazájuk oldalán állnak.

Mike Pence alelnök elítélte az erőszakot, amely szerinte soha nem vezethet győzelemre, illetve a munka folytatására szólított fel. George W. Bush volt republikánus amerikai elnök is elítélte a történteket. „Visszataszító és szívszorító látvány volt.

Banánköztársaságokban vonják így kétségbe a választási eredményeket, nem a mi demokratikus országunkban” – írta.

Barack Obama korábbi demokrata párti elnök hangsúlyozta, hogy „hatalmas gyalázatként és szégyenként fog bevonulni ez a nap az ország történelmébe”, az erőszakot pedig a jelenlegi elnök szította a választási eredménnyel kapcsolatos „alaptalan hazugságaival”. Hasonlóan nyilatkozott Bill Clinton volt elnök is, aki szerint Trump gyújtotta be a példa nélküli megmozdulás tüzét.

Nancy Pelosi, a képviselőház demokrata párti elnöke bejelentette, hogy a kongresszus folytatni fogja az elektori szavazatok hitelesítését, amit félbe kellett szakítani. – Teljesíteni fogjuk célunkat – fogalmazott.

Stephanie Grisham, a first lady, Melania Trump kabinetfőnöke a zavargások miatt bejelentette azonnali hatályú lemondását.

A washingtoni eseményekkel párhuzamosan több más városban is tüntettek Trump hívei szerte az Egyesült Államokban, például Atlantában és Salemben.

