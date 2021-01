Egyre gátlástalanabbul fenyegetőzik a Gyurcsány vezette baloldal

Újabb interjúban tette egyértelművé Gyurcsány Ferenc jogszociológusa, hogy győzelme esetén a baloldal törvénytelen módon is kész lebontani az alaptörvényt és az intézményrendszert. A DK elnökéhez hasonlóan Fleck Zoltán is nyíltan megfenyegette a jelenlegi közigazgatásban dolgozókat – teszi mindezt a jogállamiság, az európaiság nevében. Fleck leplezetlenül beszélt arról is, hogy a baloldal Brüsszeltől vár segítséget ahhoz, hogy hatalomra jusson.

2021. január 9. 15:15