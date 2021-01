Szükségessé vált a hagyományos értékek alkotmányos védelme

Az, hogy a kelet-közép-európai konzervatívok nem támogatják az azonos neműek házasságát, nem homofóbia, egyszerűen csak a teremtés és a természet rendjének fenntartása a józan ész képviseletében, a valódi tolerancia.

– Hogy jutottunk el odáig, hogy már alaptörvényi szinten kell szabályozni egy biológiai alapvetést, vagyis, hogy az anya nő, az apa férfi?

– Úgy, hogy a nyugati civilizációban sok helyen ez ma már nem alapvetés. Öt vagy tíz évvel ezelőtt, ha ez felmerül, még banalitásnak tűnhetett volna egy ilyen evidencia alaptörvényi szintre emelése. Napjainkban azonban olyan gyorsasággal terjednek világszerte a szélsőséges balliberális eszmék, különösen a genderelmélet, hogy szükségessé vált az ilyen alapvető hagyományos értékek alkotmányos védelme. A genderideológia mint eszme tulajdonképpen egy fegyver a globális ideológiai háborúban, amelynek célja a baloldaliak és liberálisok részéről a házasság és a család, maga az ember hagyományos felfogásának aláásása, végül eltörlése. A globalizmus célja a minél inkább befolyásolható és irányítható „fogyasztók” létrehozása, az eladott termék pedig nemcsak materiális természetű, hanem ideológia is lehet. Ennek megálljt kell parancsolni, melyre egy eszköz az Alaptörvény kilencedik módosítása.

– Novemberben összeházasodott az első úgynevezett transznemű pár Magyarországon, a transzneműség azonban egy kérdéses identitás. Létezik-e ilyen? Lehetséges-e a valódi nemváltás?

– Érdekes módon azok, akik általában a tudományt és annak eredményeit mindenek felett álló, kizárólagos igazságként hirdetik, a genderkérdésben szembemennek az egyértelmű biológiai tényekkel. A kromoszómák szintjén ugyanis a fogantatástól kezdve életünk végéig meg van határozva a nemünk, letagadhatatlanul férfinak, vagy nőnek születtünk, amin alapvetően nem lehet változtatni. Noha műtéti úton a külső nemi jegyeken, hormonkezeléssel pedig a vonásokon, hangon lehet valamennyit alakítani, de a lényeget, a genetikát soha nem lehet felülírni.

– Miért utasítják el a konzervatívok az azonos neműek házasságának bevezetését? Járhat-e ez bármilyen veszéllyel a társadalom egészére nézve?

– Mert nem a nyúl viszi a puskát. Létezik a társadalmon belül egy hangos kisebbség, amelyről elmondható, hogy még az LMBTQ-közösségen belül is marginálisnak számít, hiszen annak nem minden tagja ért egyet például a homoszexuális házassággal – őket legtöbbször meg is szólják, sőt, kiközösítik. Miért a többségi társadalomnak kellene alkalmazkodnia a szexuális orientációjuk alapján kisebbségben lévőkhöz? Az, hogy a kelet-közép-európai konzervatívok nem támogatják az azonos neműek házasságát, nem homofóbia, nem megbélyegzés vagy kirekesztés, egyszerűen csak a teremtés és a természet rendjének fenntartása a józan ész képviseletében. Ez a valódi tolerancia.

– Mitől lesz házasság a házasság?

– „Az átmeneti, illetve új élet létrehozására képtelen kapcsolatok nem biztosítják a társadalom jövőjét” – ez áll a Ferenc pápa által 2016-ban kiadott apostoli buzdításban. A házasság nem egy élettársi szerződés, arra van külön jogintézmény. A házasság célja, hogy egy új család alapításával megfelelő, biztos alapokon álló környezetet teremtsen egy következő generáció születéséhez, a gyermekek felneveléséhez, erre pedig csak egy férfi és egy nő képes. Vannak szomorú helyzetek, amikor egy házaspár meddőség miatt nem tudja megélni természetes úton a gyermekáldás örömét, azonban számukra ott van az örökbefogadás lehetősége. A házasság lényege az abba születő vagy befogadott gyermekek számára az érzelmi, anyagi és jogi biztonság feltételeinek megteremtése. Mivel a homoszexuális párkapcsolatok jellemzően nem túl tartósak, ezért a gyermeknek nem tudják a megfelelő biztonságot nyújtani.

– Mikortól jelentkezett idehaza igény az azonos neműek házasságkötésének igénye?

– Politikailag elmondható, hogy az azonos neműek házasságának bevezetésére a balliberális oldalon van igény, mégpedig szavazatszerzés céljából. Magyarországon sem a homoszexuálisok házasságának, sem az örökbefogadásuknak nincs meg a társadalmi támogatottsága. Egy 2019-es Eurobarometer-felmérés szerint 2015 és 2019 között hat százalékponttal csökkent az azonos neműek házasságát támogatók aránya Magyarországon, jelenleg 61 százalék ellenzi azt. Ám az MSZP–SZDSZ-kormányokat akkoriban a támogatottság hiánya nem akadályozta meg abban, hogy folyamatosan – egyébként a demokráciára hivatkozva – lépéseket tegyenek az LMBTQ-emberek jogainak kiterjesztéséért. Így került bevezetésre Draskovics Tibor javaslatára 2009-ben a regisztrált élettársi kapcsolat, amely közel azonos jogokat biztosít a homoszexuálisoknak, mint a házasság.

– Jelenleg Magyarországon törvényi szinten nem lehetséges, hogy azonos nemű párok gyermekeket fogadjanak örökbe, a hazai LMBTQ-lobbinak azonban fontos célja, hogy ezen változtasson. Milyen veszéllyel járhat egy gyermek lelki fejlődésére nézve, ha azonos nemű pár neveli fel?

– Egy gyermeknek egy anyához és egy apához van joga, és a gyermek testi, lelki fejlődését és jólétét kell elsősorban szem előtt tartani. Szükségük van arra, hogy lássák a családon belül a mintákat, a férfi és női szerepeket, megkapják mind az anyai, mind az apai szeretetet. Egy örökbe adható gyermeknek, aki elvesztette a biológiai szüleit, vagy azok nem tudják, esetleg nem akarják felnevelni, épp elég tragikus ezt megélni vagy megérteni későbbi élete során. Miért fosztanánk meg attól, hogy édesanyja és édesapja is legyen? Az apa és anya fogalmainak tisztázásából egyértelműen következik, hogy a homoszexuálisok nem fogadhatnak örökbe. Tulajdonképpen eddig is csak egy jogi kiskapu miatt tehették meg, de ez a lehetőség most bezárult, nemcsak az Alaptörvény módosítása, hanem az örökbefogadás szabályainak módosítása miatt is.