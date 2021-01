Ártatlan báránykák

2021. január 10. 00:28

Mennyire unom már megint ezt a hazai ballib előrerettegést! Hogy a Fidesz, ha 2022-ben veszít, majd nem adja át a hatalmat, majd mindenféle felfordulások lesznek, majd rendkívüli állapot lesz, majd jönnek a kopaszok meg a nem tudom kik, és borzasztó lesz és rettenetes és vége lesz a demokráciának (ami persze szerintük már rég nincs is).

Most a washingtoni Capitolium elképesztő, de amúgy még pancserpuccsnak sem nevezhető megszállása ad új tápot ennek a preventív rettegésnek.

Idősebbek még emlékeznek: 1993 telén ballib politikusok és megmondóemberek előre „tudták”, a lapokban megírták, a műsorokban elmondták, hogy az MDF, ha veszít, nem fogja átadni a hatalmat, Boross Péter majd rendkívüli állapotot hirdet, és jön a diktatúra. Az MDF veszített, a hatalmat rendben átadta, és senki nem kért azóta sem bocsánatot az aljas rágalmakért.

Most 2002-őt is naponta emlegetik, mint annak a példáját, hogy a Fidesz kész erőszakhoz is folyamodni, ha veszít. Holott a valóság az, hogy a Fidesz a legkisebb késedelem nélkül maradéktalanul átadta a hatalmat, és csupán harmincvalahány elkeseredett ember vonult ki az Erzsébet-hídra, hogy a demonstrációjával másfél órán át szívassa az arra közlekedőket.

Igaz, ami a hídfoglalást illeti, éppenséggel volt itt példa a hatalom erőszakos megdöntésére tett komoly kísérletre. Taxisblokádnak hívták, és a ballib fűtötte fel olyan forróra, hogy közel jártak ahhoz, hogy meg is döntsék a legitim kormányt. De azt a valódi, tétre menő puccskísérletet valahogy soha nem emlegetik. Természetesen a Fidesz-székház ostroma is kihullott a ballib emlékezetből.

Ez a ballib egyik legidegesítőbb manipulációja: hogy a polgári jobboldalt a fékezhetetlen csőcselékkel próbálja összemosni. Gyurcsány 2006-ban pontosan ezért tolatta rá a rendőrséggel a másfél kilométerrel arrébb tüntető vadakat a százezres, békés Fidesz-nagygyűlésre, és pontosan azért rendezett gumilövedékes vadászatot a békés járókelőkre – azért keltett minél nagyobb zavart, hogy a zavarkeltés ódiumát rátolja a Fidesz híveire.

Most megint előrettegnek. Idegesítő, de aggodalomra még sincs ok. Választást nyerni ezzel nem lehet.

Bencsik Gábor: Preventív rettegők

mandiner.hu - facebook