Nyáron újraindulhat, tíz hónap múlva magára találhat a turizmus Magyarországon

A magyar kormány turizmust érintő támogatása eléri a 800 milliárd forintot, ami meghaladja a kétmilliárd eurót – jelentette ki Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) vezérigazgatója hétfőn, a Facebookra feltöltött évindító videójában.

2021. január 11. 14:22

A vírus nem mindennapi helyzetet teremtett, de nyáron újraindulhat a turizmus a remények szerint. A legjobb forgatókönyv szerint is legalább tíz hónap kell, hogy az ágazat elérje a járvány előtti szintet. A jelenlegi helyzetben alapvető célnak nevezte Guller Zoltán, hogy az újrainduláskor felkészülten lehessen várni a turistákat, minél többen folytathassák a tevékenységüket, és a jövőben versenyképes szereplői lehessenek az újrainduló turizmusnak. A tavalyi év drámai törést hozott a turizmusban az egész világon, így Magyarországon is. Százezrek megélhetését és a GDP több mint 13 százalékát biztosító ágazat 2020. márciusában hatvan nap alatt „teljesen a padlóra került” – mondta.

Guller Zoltán kiemelte, hogy a kormány a helyzet súlyosságát azonnal felismerte, és az elsők között jelentette be a turizmust-vendéglátást segítő akciótervet, ami európai szinten is példaértékű volt. A gazdaságvédelmi intézkedések között szerepelt a hitelmoratórium, a járulékkedvezmények, hitelprogramok, a bértámogatás vagy a Szép-kártya kedvezményes adózása és megemelt keretösszege, továbbá a turisztikai fejlesztéseket támogató pályázatok.

Az intézkedések elsődleges célja volt, és most is az közlése szerint, hogy a munkahelyeket megmentsék, és a vállalkozásokat életben tartsák – mondta. A tavaszi óvatos újranyitást követően soha nem látott eredményt ért el a belföldi turizmus, „a belföld lett az új külföld”, július és augusztus hónap felülmúlta a 2019-es számokat. A koronavírus-járvány amellett, hogy nehéz helyzetbe hozta a hazai turizmust, egyúttal új lehetőséget is teremtett, hiszen a magyar emberek most előszeretettel keresik a hazai szálláshelyeket és turisztikai szolgáltatókat – válaszolta a Magyar Turisztikai Ügynökség korábban a hirado.hu megkeresésére. – Részben a kampányoknak is köszönhető, hogy 2020 nyarán kiemelkedő eredményt ért el a hazai turisztikai ágazat. A belföldi promóciók meghozták eredményüket, a magyarok itthon maradtak és hazai szálláshelyeket kerestek fel. Mintegy 100 olyan település volt az országban, ahol július-augusztusban nagyobb volt a belföldi vendégforgalom a szálláshelyeken, mint a tavalyi év azonos időszakában.

A legnagyobb forgalmúak Balatonfüred, Siófok, Révfülöp, Fonyód, Tihany, Badacsonytomaj, a Balatonon kívül pedig Sárvár, Nyíregyháza, Harkány, Gárdony, Tiszafüred, Noszvaj, Demjén, Kehidakustány, Tokaj és Villány voltak. – közölte az MTÜ. A járvány második hullámában a kormány ismét azonnali lépéseket tett a szektor megsegítésére. A támogatás egyetlen feltétele, hogy a munkavállalókat ne bocsássák el, és a dolgozók megkapják a fizetésüket erre az időszakra – sorolta. Hozzátette: az ideiglenesen bezárni kényszerült vállalkozásoktól átvállalták a bérköltségek felét, és járulékot sem kell fizetniük.

Ezt a segítséget a vendéglátóhelyek, szálláshelyek, rendezvényszervezők mellett már a buszos vállalkozások és az utazásszervezők is megkapták, és egészen addig megkapják, amíg újra nem nyitnak. Kiemelte, hogy január elsejétől a veszélyhelyzet végéig továbbra sem kell turizmusfejlesztési hozzájárulást és idegenforgalmi adót fizetni. Guller Zoltán elmondta, hogy tavaly több tízezer sikeres pályázat több százmilliárd forinttal segítette a vállalkozások és a családok tízezreit, országszerte folytatódtak és most is zajlanak a szálláshelyek, vendéglátóhelyek, a turisztikai infrastruktúra fejlesztései.

A kormány turizmust érintő támogatása eléri a 800 milliárd forintot, ami meghaladja a 2 milliárd eurót. Ez európai összehasonlításban is kiemelkedőnek számít – mondta. Az MTÜ legutóbbi, decemberben indult kampányával pedig arra hívja a figyelmet, hogy ismerjük meg jobban a hazai borokat a bor.hu weboldal segítségével, és válasszunk kiváló magyar bort bármely ünnepi menüsorhoz, vagy akár ajándéknak – írta az ügynökség a hirado.hu-nak. További érdekesség, hogy a csodasmagyarorszag.hu oldalon pedig virtuális országjárás kertében járhatják be az országot az érdeklődők. Az MTÜ mindent megtesz, hogy addig is, amíg újraindulhat a turizmus, fenntartsa az érdeklődést hazánk turisztikai kínálata iránt – hangsúlyozta az ügynökség.

MTI