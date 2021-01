Lapít a baloldal Hadházy halálvideója ügyében

Hallgatnak az ellenzéki pártok Hadházy Ákos kegyeletsértő videójáról, amellyel a kormányzati járványkezelést akarta támadni. A Mandiner megkereste a képviselő szövetségeseit, ők egyelőre válaszra sem méltatták a portált, Hadházy szűkszavúan ugyan, de reagált. Mint arról a PestiSrácok.hu is beszámolt, az ügyben nyomozás indult.

A kegyeletsértést egyértelműen az a személy követte el, aki a felvételt készítette és politikai hisztériakeltésre használta fel. Hadházynak sikerült a baloldali önkormányzatba belerúgni, mert azt sem tudta, kinek a kezelésében van a halottasház. Ez már tényleg vicces, hogy a kormányra kente a balhét. Sajnálom azokat az embereket, akik ilyen embernek mint, Hadházy Ákos felülnek. – ilyen és ehhez hasonló kommentek lepték el a szentendrei önkormányzat Facebook-oldalát, ahol Fülöp Zsolt polgármester és kollégái helyszíni szemléjéről számoltak be minap az illetékesek – írta hétfőn a Mandiner.

A portál emlékeztetett: a független parlamenti képviselő a közösségi médiában tett közzé egy videót, amelyen állítása szerint az látszik, hogy a szentendrei halottasházban egyszerűen nem férnek el a holttestek: Megdöbbentő és kegyeletsértő módon a koporsókra nem tették rá a fedelet, hiszen akkor a plafonig érnének az elhunytak. (…) A késői, kaotikus és dilettáns járványvédelem, az eleve hiányos kapacitású egészségügy és a valóságot kozmetikázó propaganda együttesen még a hivatalos adatok szerint is Európa egyik legsúlyosabb járványhelyzetét okozta Magyarországon – írta a képviselő, vagyis a korábban a kórházi ellátást is vegzáló Hadházy Ákos kifejezetten a kormányzati intézkedések és a járványügyi védekezés állítólagos hiányosságait kívánta érzékeltetni a felvétellel.

Csakhogy hamarosan Tarnai Richárd kormánymegbízott egyértelművé tette: a videón szereplő halottak között egyetlen, a járvány miatt elhunyt ember sem volt, illetve a kegyeleti jogokért éppen az az önkormányzat felelős, amelynek vezetése egy politikai oldalon áll Hadházyval. Tarnai hozzátette, a temetőkről és a temetkezésről szóló jogszabály szerint a temető tulajdonosának, ez esetben a szentendrei polgármesternek és önkormányzatnak a feladata a temető kegyeleti rendjének biztosítása. Ugyanakkor ízléstelennek tartja, hogy Hadházy Ákos „halottkampánnyal” próbál politikai haszonra szert tenni.

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára szerint itt már nincsenek határok, csak végtelen gátlástalanság, amely nem tisztel sem élőt, sem holtat, sem emberi méltóságot. Az önkormányzat pénteken tartott helyszíni szemlét. A közlemény szerint a bejárás részvevőit nem az a kép fogadta, ami a több nappal ezelőtt feltöltött videón látható. Mint írták, a népegészségügyi hivatal képviselője a nyilvántartás alapján megállapította, hogy az ott lévő elhunytak egyike sem Covid-betegségben halt meg.

Megérkeztek a Szentendrei Rendőrkapitányság munkatársai is, akik azt vizsgálják, történt-e bűncselekmény. Az ügyben végül nyomozás indult rémhírterjesztés és félelemkeltés gyanújával, az egyelőre ismeretlen készítő ellen. Azt, hogy ki készítette a felvételt, azt a Mandiner magától Hadházytól próbálta megtudni – hiába.

A portál megkeresésére a képviselő az alábbi választ adta, kérésére változtatás nélkül, szó szerint közölték: A videóról az elmúlt napok poszjaiban (az eredetiben es az azt kovetokben) mindent leirtam, amit fontosnak tartottam megosztani a nyilvánossággal. A felvétel hitelességéről meggyőződtem és majdnem annyira megrázott, mint a kórházakból kapott felvételek.” Egyik posztjában például azt írta, a mondanivalója lényege nem az, hogy SZENTENDRÉN mi történt, hanem az, hogy NAGYON SOK HELYEN ilyen tragikus állapotok vannak a rendkívül sok halott miatt.

Hallgat az ellenzék

A Mandiner megkereste a független, volt LMP-s képviselő szövetségeseit, így a Momentumot, az MSZP-t, a DK-t, a Jobbikot, az LMP-t és a Párbeszédet is, mit szólnak a politikai célzatú kegyeletsértő tévedéshez. Azt szerették volna megtudni, ezek után támogatnák-e, hogy Hadházy is része legyen az ellenzéki összefogásnak, továbbá hogy szerintük bocsánatot kellene-e kérnie Hadházy Ákosnak a történtek miatt, esetleg le kellene-e mondania képviselői mandátumáról. A válaszokat napok óta várják, megkérdezték Szél Bernadettet is, aki nagyjából egy időben hagyta ott az LMP-t Hadházy Ákossal, s azóta vele együtt a Momentumhoz közeledik, de a képviselőnő sem válaszolt. Mindenesetre a pártok az elmúlt napokban nyilvánosan nem támadták, nem kifogásolták a videó ügyét, így feltételezhető, hogy konkrét kifogásuk nincs Hadházy eljárásával kapcsolatban. A portál ugyancsak megkereste a szentendrei polgármestert, akitől egyebek mellett arról próbálták megtudni, hogy egyeztetett-e Hadházyval az „akció” kapcsán. Egyelőre az ellenzéki összefogás színeiben városvezetői mandátumot szerzett Fülöp Zsolt sem válaszolt.

