Koronavírus: figyelmeztetnek a védekezés szabályaira

Szerbia kedden meghosszabbította a beutazási korlátozásokat - mondta Kiss Róbert alezredes, a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese a keddi online sajtótájékoztatón.

2021. január 12. 14:00

Az amerikai Moderna cég első magyarországi szállítmányát pakolják ki Hungaropharma gyógyszer-nagykereskedelmi vállalat budapesti telephelyén 2021. január 12-én. A 7200 vakcina 3600 ember oltására elegendő. A szállítmányt egy hűtőkamrában tárolják -25 Celsius-fokon addig, amíg eljut az oltóhelyekre. MTI/Koszticsák Szilárd

A szerbiai beutazáshoz továbbra is 48 óránál nem régebbi, negatív PCR-tesztre van szükség, ellenkező esetben a beutazó tíznapos hatósági házi karanténba kerül - mondta Kiss Róbert alezredes, a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese a keddi online sajtótájékoztatón.

A szerbiai beutazási korlátozás állampolgárságtól függetlenül mindenkire vonatkozik - jegyezte meg Kiss Róbert. Hozzátette: kivételt jelentenek akik a személy- és nemzetközi teherforgalomban átutaznak az országon, akik diplomáciai mentességet élveznek, és nem vonatkozik a szabályozás a rendőrségi és katonai konvojokra, delegációkra, továbbá a 12 évnél fiatalabbakra, ha a velük utazó szülőnek van negatív tesztje, valamint azokra, akik mezőgazdasági földterület tulajdonosai, határ menti lakosok, és viszonosság alapján Szerbia területén dolgoznak.



Ismertette: Magyarországon 129 közúti, vasúti és vízi határátkelő van. A nemzetközi teherforgalomban Tornyosnémetinél, Parassapusztánál, Rajkánál, Hegyeshalomnál és Tornyiszentmiklósnál lehet belépni az ország területére. Kizárólag a személyforgalom számára 31 közúti és 2 vízi átkelőt jelöltek ki, 86 kisebb átlépési pont lezárásáról pedig intézkedtek.



Az alezredes emlékeztetett: több mint 4 hónapja állították vissza Magyarország teljes schengeni belső szakaszán ideiglenesen a határellenőrzést, azóta a teherforgalomban 449 539 járművet engedtek be az ország területére átutazási céllal és 352 417 tehergépkocsit magyarországi úti céllal. A legforgalmasabb átkelő Hegyeshalom volt, ott szeptember óta átutazási céllal 104 614 teherautó hajthatott be Magyarországra, míg 68 619 jármű érkezett ezen a határátkelőn keresztül Magyarországra. Második legforgalmasabb határátkelők Rajka volt, ahol a nemzetközi teherforgalomban 197 130 tehergépkocsit engedtek be Magyarországra.



Ismertette: jelenleg zökkenőmentes a forgalom az ország határátkelőinél, azonban a teherforgalomban a belépőoldalon Csanádpalotánál 2 órás, Röszkénél 3 órás, Tompánál pedig 2 órás várakozással kell számolni.

Az alezredes elmondta azt is, hogy az elmúlt 24 órában maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt 184 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök, a jogszabály hatálybalépése óta pedig összesen 19 148-cal szemben.



Kiss Róbert elmondta: 174-en az önkormányzati rendeletek ellenére sem viselték a maszkot közterületen, közülük 49 embert figyelmeztetésben részesítettek, 67-et helyszíni bírsággal sújtottak, 58-at pedig feljelentettek. További egy emberrel szemben azért intézkedtek, mert a tömegközlekedésben nem viselt maszkot, 9-en pedig bevásárlóközpontban nem vagy nem megfelelően hordták a védőeszközt.

A boltokra, vendéglátóhelyekre, szálláshelyekre és szabadidős létesítményekre vonatkozó szabályok megszegése miatt eddig 700 rendőri intézkedésre volt szükség. Ebből 196 esetben az üzemeltető vagy a tulajdonos mulasztása volt megállapítható, 504 esetben pedig az üzletek korlátozott nyitvatartására vonatkozó szabályokat nem vették figyelembe.

Közölte: hétfőn a kijárási tilalommal kapcsolatos szabályok megsértése miatt 319 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök. A november 4-étől hatályos kijárási korlátozás, majd az azt november 11-étől felváltó kijárási tilalom alatt már több mint 24 244 ezer esetben kellett intézkedniük a rendőröknek szabályszegőkkel szemben.

Az elmúlt napon is ellenőrizték a Magyarország területén személyforgalomban átutazókat, a tranzitszabályokat megsértőkkel szemben 54 esetben léptek fel.

Az átutazókat szeptember óta ellenőrzik, a szabályokat be nem tartókkal szemben eddig 9524-szer intézkedtek.

Az elmúlt napon 9991 esetben ellenőrizték személyesen a rendőrök a hatósági házi karanténban lévőket. Hétfőn 3871 ilyen korlátozó intézkedést rendeltek el, jelenleg 25 532-en vannak hatósági házi karanténban. Közülük 2857-en vállalták, hogy a rendőrség elektronikusan ellenőrizze, betartják-e a karanténszabályokat - ismertette az alezredes.

MTI