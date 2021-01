Gulyás: a kormány kampányt indít az oltásra jelentkezés ösztönzésére

A magyar kormány egyértelműen oltáspárti, és kampányt is indít annak érdekében, hogy minél előbb, minél többen jelentkezzenek a koronavírus elleni vakcinára - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön, online közvetített sajtótájékoztatón.

Utoljára frissítve: 2021. január 14. 14:49

2021. január 14. 14:18

Gulyás Gergely hangsúlyozta, az oltás önkéntes, és a kormány a jövőben sem teszi kötelezővé azt, ugyanakkor mindenkit arra biztat, hogy regisztráljon, illetve, aki kapott, küldje vissza a nyugdíjasoknak kiküldött papírívet.

Kiemelte, az ország képes arra, hogy egy nap alatt több mint félmillió embert oltson be, ha elegendő vakcina áll rendelkezésre. Ez azt jelenti, ha lenne elég oltóanyag, akkor két héten belül végezni lehetne az oltással - tette hozzá a miniszter.

A Miniszterelnökség vezetője megjegyezte, a miniszterelnököt is beleértve nem tud olyan kormánytagról, aki ne akarná beoltatni magát, amikor sor kerül rá.

A miniszter felelőtlenségnek nevezte az oltásellenes kampányt, amely szerinte több baloldali politikustól is látható volt. Magyarország akkor lesz túl a válságon, ha sikerül jelentősen előre lépnie az oltásszámban - jelentette ki.

A kormány minden lehetőséget kihasználva azon dolgozik, hogy legyen koronavírus elleni vakcina Magyarországon, és jó esély van arra, hogy Kínából is szerez oltóanyagot - közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

A vakcinabeszerzésekről Gulyás Gergely azt mondta: az EU-s oltóanyag-szállítás lassú, 100 ezer alatt van az unión keresztül Magyarországra érkező heti mennyiség, amivel körülbelül 30 hétig tartana a veszélyeztetett 3 millió embernek a beoltása.

A kormány ennél gyorsabban akarja maga mögött hagyni a lezárások korszakát, ehhez viszont máshonnan is kell vakcinát beszerezni - hangsúlyozta.

A kínai beszerzés lehetőségéről a miniszter elmondta: a Sinopharmmal gyakorlatilag meg is állapodtak, az első adag szállításának - amely akár egymillió is lehet - az időpontja csak a magyar gyógyszerészeti hatósági engedélyezés gyorsaságától függ.

Az EU-ból eddig 129 860 ember beoltására elegendő oltóanyag érkezett Magyarországra, és 96 100 embert oltottak be - tájékoztatott, majd hozzátette, az EU-n keresztül eddig 19,7 millió adag oltóanyagot kötött le Magyarország.

Megjegyezte, az EU-ból kilépett Egyesült Királyságban, továbbá Izraelben és Kínában is eredményesebben tudtak gondoskodni az oltóanyaggyártásról, illetve -beszerzésről, mint azt az unió tette.

Gulyás Gergely arról is beszélt, továbbra is a következetes magyar járványügyi intézkedések betartása a garanciája annak, hogy a koronavírus-járvány második hulláma lefelé tartson. Fontosnak nevezte, hogy a szabályok meghozatalát nemzeti konzultáció előzte meg.

Hangsúlyozta, a korlátozó intézkedések hatására ugyan Magyarország túl van a második hullám csúcsán, visszaszorulóban van a járvány, csökken a fertőzöttek és az elhunytak száma, ám ez nem európai jelenség, így a vírus behozatalának, terjedésének veszélye továbbra is fennáll.

A korlátozások enyhítésére két lehetőség van: vagy a járványgörbének kell továbbra is lefelé tartania - de a jelenleginél lényegesen kevesebbnek kellene lennie az aktív megbetegedésnek -, vagy az átoltottságot kell olyan mértékűre növelni, amely garantálja, hogy a legveszélyeztetettebbek már nem kaphatják el a betegséget - közölte a Miniszterelnökség vezetője.

A halálozási adatokról azt mondta: a kormányzati adatközlés pontos volt, tavaly az egy évvel korábbi halálozási számhoz képest mintegy kilencezerrel hunytak el többen, ők azok, akik koronavírus-megbetegedés következtében veszítették életüket.

A miniszter kiemelte, hogy Európában Magyarország a legjobban teljesítő országok között van a munkahelyvédelem területén, decemberben négyezerrel többen dolgoztak, mint 2019 decemberében, ami azt mutatja, hogy a kormány gazdasági intézkedései beváltották a hozzájuk fűzött reményeket.

Gulyás Gergely beszámolt arról is, az első adatok szerint továbbra is nagyon sokan élnek a hitelmoratóriummal, amely 2,6 millió családnak biztosít jogosultságot a hiteltörlesztési kötelezettség felfüggesztésére. Ezzel a lehetőséggel mintegy másfél millióan élnek, ami azt jelenti, hogy mintegy 3600 milliárd forintos hitelállomány esik a moratórium alá - mondta.

Közölte továbbá, hogy a jogosult vállalkozások 48,5 százaléka, 48 ezer társaság él a hiteltörlesztési moratóriummal, ami 4300 milliárd forintos hitelállományt érint.

A Miniszterelnökség vezetője emlékeztetett, a kormány a leginkább érintett ágazatokban - a járulékokat is figyelembe véve - a bérköltségek mintegy kétharmadát vállalja át. A vendéglátásban, a szálláshely-szolgáltatásban, valamint a sporttal, szórakoztatással és szabadidő-szolgáltatással foglalkozó cégek közül összesen 10 657-en igényelték ezt a támogatást, ami a teljes szektor dolgozóinak 69 százalékát jelenti.

Gulyás Gergely elmondta, a lakásfelújításoknál új korszakot lehet nyitni azzal, hogy az állam a gyermekes családoknak - 6 millió forint kiadásig - kifizeti a munkák felének költségét.

Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter arról, hogy eddig hányan regisztráltak az oltásra, azt mondta: egészen pontos napra kész adataik nincsenek, nagyságrendileg közelednek a 1,5 millióhoz, de jó lenne, ha lényegesen többen regisztrálnának. Az idősebb 60 év felettieket, illetve a krónikus betegségben szenvedők jó lenne, ha mindenképpen beoltatnák magukat, hogy az életük ne legyen veszélyben.

Fekete-Győr Andrásnak, a Momentum elnökének javaslatáról, miszerint kapjon mindenki, aki beoltatja magát 100 ezer forintot, azt mondta: az ellenzéki politikusnak először elnézést kellene kérnie amiért füstgránátot dobott rendőrökre, ez a mai napig nem történt meg. "Először alapvető morális kérdéseket kell tisztázni, a Momentum félbolond javaslatait ezt követően tudják komolyan venni, amennyire lehet" - mondta.

Azzal kapcsolatban, hogy hogyan tervezzék az emberek a tavaszi-nyári szabadságukat, mivel számolnak, azt mondta: mindent megtesznek annak érdekében, hogy a legjobb forgatókönyv érvényesülhessen. Ma szerinte a nyár a reális, de legrosszabb forgatókönyv. Ha tudnak vakcinát szerezni, és nem csak az Európai Unióra támaszkodnak, valamint betartják a jelenlegi szabályokat, akkor ennél korábbi nyitásra is van esély. Az a világ, amikor hónapokra előre lehetett nyaralást tervezni, megszűnt, most hetekre lehet csupán. Azt várják, hogy visszatérjen az az idő, amikor hónapokra előre lehet felelősségteljesen tervezni - mondta.

A kabinet minden olyan gazdasági ágazattal próbál egyeztetni, amelynek esetében a koronavírus miatti károk kormányzati enyhítése biztosítható - közölte egy másik felvetésre, jelezve, hogy most például az edzőterem-tulajdonosokkal egyeztet a turisztikai ügynökség, és a fesztiválszervezőkkel való konzultációra is nyitottak. Jelenleg azonban nehéz felelősséggel nyilatkozni a nyári fesztiválokkal kapcsolatosan - jegyezte meg.

Arról is beszélt, hogy az oltásigazolás bizonyára számtalan észszerű kedvezményt fog biztosítani európai szinten, például a karantén alóli mentesítésnél vagy a légi közlekedésben. Az európai szabályokat pedig nyilván tagállamiak is követik majd - fűzte hozzá.

Közölte továbbá, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) arra kérte a kormányt, hogy a tokiói nyári olimpiára kijutott, valamint az indulásra esélyes sportolók soron kívül kaphassanak oltást. A kormány nyitott erre, az illetékes tárcának kell egyeztetnie erről a MOB-bal, ezt követően pedig az olimpián részt vevő sportolóknak és edzőiknek biztosítani fogják az oltást.

Gulyás Gergely a vakcinaútlevélre vonatkozó kérdésre válaszolva elmondta: közös európai szabályozásra tesz javaslatot az Európai Bizottság, a jövő hét csütörtökön pedig online EU-csúcsot tartanak, amelynek egyik fő témája is várhatóan ez lesz. Kijelentette: a kormány először megvárja, hogy lesz-e egységes európai szabályozás, és erre is tekintettel alkotja meg a magyar szabályokat.

Azt a felvetést, hogy az oltásra való regisztráció során nem mindenki kapott visszajelzést, Szentkirályi Alexandra azzal magyarázta: aki a regisztráció során beleegyezett, hogy kér külön tájékoztatást, az december 18-án már kapott egy e-mailt. Akik ezzel a tájékoztatási lehetőséggel nem éltek, azok akkor kapnak majd értesítést, amikor számukra elérhető lesz az oltás - tette hozzá a kormányszóvivő, jelezve, hogy a szigorú adatvédelmi szabályok miatt nem küldenek közbenső tájékoztatást azoknak, akik erre nem adtak felhatalmazást.

A kormányszóvivő fontosnak nevezte, hogy baloldali pártok is vegyenek részt a koronavírus-elleni harcban, mert szerinte eddig hol a regisztráció ellen hergeltek, most pedig amiatt, mert a tájékoztató e-maileket nem kapták meg egyesek.

Arra a felvetésre, hogy hogyan regisztráljanak azok a mélyszegénységben élők, akik nem rendelkeznek internettel, a kormányszóvivő azt mondta: ma Magyarországon szinte nincs olyan település, ahol ne lenne internet, így lehetőség van segítséget kérni a helyi önkormányzatnál vagy a jegyzőnél.

Gulyás Gergelyt arról is kérdezték, mikor juthatnak magáncégek oltáshoz, tekintettel arra, hogy van olyan cég, amely 5000 forintos előregisztrációt követően ígér vakcinát. A miniszter leszögezte: pillanatnyilag államok vásárolnak vakcinákat, ezért a nullával egyenlő az esélye annak, hogy egy magáncég vakcinához jusson, így aki ezzel találkozik, az szinte biztos lehet abban, hogy "szélhámossal" van dolga. Ezért azt tanácsolta, hogy ilyen esetben ne hirdetőhöz, hanem a rendőrséghez forduljanak.

Kérdésre válaszolva arról is beszélt: naponta több mint félmillió ember képesek beoltani, így ha van oltóanyag, akkor 10-12 nap alatt mindenkit, aki ezt igényli, be tudnak oltani Magyarországon.

A miniszter nemmel válaszolt arra a kérdésre, tervezik-e, hogy müncheni példára bevezessék, hogy csak FFP2-es szájmaszkban lehessen boltba menni vagy tömegközlekedési eszközre szállni.

Hadházy Ákos független képviselő Facebook-bejegyzéseit kommentálva Gulyás Gergely tragikusnak nevezte, hogy egy országgyűlési képviselő függetlenül attól, hogy kormánypárti vagy ellenzéki, az alapvető kegyeleti jogokat semmibe véve közöl olyan képeket, amelyekkel egy - jelen esetben baloldali - polgármester esetleges mulasztásait leplezte le. Jogsértő tevékenységről van szó, a politikai haszonszerzésnek is megvannak azok a határai, amit jó lenne, ha mindenki figyelembe venne és betartana - mondta. Értékelése szerint nincs olyan politikai cél, ami legitimálható, ha kegyeleti jogokat sértenek, különösen ilyen durva formában.

Jobbikos politikusok afrikai magánrepülőgépes útja szerinte nemzetbiztonsági ügynek látszik. Az is kérdés, hogy valaki választási megfigyelőként megkérdőjelezhető alkotmányos intézményrendszerű országokba látogat - jelezte. Mint mondta, ismerik a Jobbiknak, mint "szélsőjobboldali pártnak" a viszonyát az alapvető emberi jogokhoz, demokráciához és azon értékekhez, amelyek érdekében 1990-ben a rendszerváltoztatás megtörtént. Olyat viszont, hogy választási megfigyelőt magánrepülőgéppel reptessenek, még nem nagyon láttak, ezért indokolt annak kivizsgálása, hogy milyen egyéb szolgálatokat tettek a jobbikosok, annak érdekében, hogy ilyen utazáson vehessenek részt - fogalmazott a miniszter.

Arra a kérdésre, tudják-e garantálni, hogy egy esetleges kormányváltás után megmaradnak a családtámogatási elemek, úgy reagált: a politikában legjobb a tapasztalatokból kiindulni, a baloldal korábban azzal az ígérettel került hatalomra, hogy az első polgári kormány átfogó családtámogatási rendszerén nem változtat, majd viszonylag hamar felszámolta azt.

A Magyar Orvosi Kamara felvetéséről, miszerint a kismamák szülészorvosukkal szerződést köthetnének, azt mondta: nem ördögtől való a javaslat. A várandósság idején kialakul egy bizalmi viszony, és jogos igénynek tartja a kormány, hogy mindenki annál szülhessen, aki kezelte. Ezért indokolt speciális szabályokat elfogadni, s a kabinet elhalasztotta az ezzel összefüggő részletszabályok megalkotását. Az új szabályok kialakítását Gulyás Gergely január végére prognosztizálta. Hangsúlyozta, azt a jövőben is biztosítani kell, hogy mindenki annál szülhessen, akinél szeretne. Ha azonban ezt biztosítják, keresik azt a megoldást, ami nem feszíti szét az új szabályozás kereteit, ami a hálapénzt megtiltja, de lehetőséget ad az ellentételezésre is - fűzte hozzá.

Arra, hogy az Amerikai Egyesült Államok új elnökének beiktatása után milyen forgatókönyvvel készülnek, Gulyás Gergely úgy válaszolt: az Egyesült Államok Magyarország szövetségese, és az új adminisztrációval is szeretnének szövetségesként együttműködni. A maguk részéről nyitottak erre - jelezte.

Az ellenzéknek az euró bevezetését a versenyképesség javítása érdekében sürgető követeléséről elmondta: Magyarország is azon országok közé tartozik, amelyek vállalták az uniós csatlakozáskor, hogy bevezetik az eurót. Az elmúlt évtizedeket nézve az a tapasztalat, hogy az eurózónába való belépés mindenhol drágulással járt, és a déli országok versenyképessége "hihetetlenül romlott". "Semmi sem sürget bennünket", a magyar pénzügypolitika szabad, és élvezi ennek a szabadságnak az előnyeit - fogalmazott.

A miniszter arra a kérdésre, hogy vannak-e konkrét jelek a 2022-es választásokba való, külföldről irányított beavatkozásokra, azt mondta: ha ez alatt azt értjük, hogy különböző külföldről pénzelt médiumok, NGO-k, önmagukat társadalminak nevező, de egyébként a magyar társadalomhoz nagyon kevéssé kapcsolódó társadalmi szervezetek próbálják a kormányt lejáratni, és ezeket az információkat egy nemzetközi hálózaton keresztül újra és újra elismételni, akkor a beavatkozásnak több mint egy évtizede elszenvedője Magyarország. A magyar választópolgárok kellően bölcsek ahhoz, hogy tisztában legyenek azzal, honnan fúj a szél - fogalmazott. Az ilyen beavatkozási kísérletek ugyanakkor valószínűleg minden korábbinál erősebbek lesznek - jegyezte meg. A magyar ellenzék gyenge, nincs is abban az állapotban, hogy az országot kormányozza, ezért külföldről kér, vár és kap segítséget. A választók többsége eddig is "átlátott a szitán", a miniszter reméli, hogy ezután is így lesz.

A Palkovics László innovációs és technológiai miniszter lemondásáról szóló korábbi sajtóhírre úgy reagált: ez teljesen valótlan, újságíróktól elvárható objektivitást nélkülöző álhír volt.

Azzal kapcsolatban, hogy az uniós agrártámogatások hazai társfinanszírozását 80 százalékra emelik, elmondta: ez évi mintegy 400-600 milliárd forintjába kerül a költségvetésnek. A kormány szerint a következő hét évben biztosítani kell a magyar agrárium versenyképességét, amihez szükséges minden olyan nemzeti forrás biztosítása, amelyet az EU-s szabályok többletként megengednek.

A 2021-es minimálbér megállapításáról azt közölte: a kormány azt várja, hogy legyen megegyezés, információi szerint már minimális a véleménykülönbség a munkaadói és munkavállalói oldal között.

Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter arra a kérdésre, hogy Fidesz képviselői kilépnek-e az Európai Néppártból úgy válaszolt: az néppárt bajban van, vezetői válsággal küzd, a legutóbbi európai parlamenti választáson az elmúlt 20 év leggyengébb eredményét érte el. Szerinte ehhez képest a Fidesz a legerősebb, legszervezettebb pártja a néppártnak, és képviseli azokat az értékeket, amelyeket a néppárt alapító atyái képviseltek. Hangsúlyozta: ha igény van rá, akkor a Fidesz szívesen segít a néppártnak, de ha nincs, akkor "van más politikai lehetőség és politikai alternatíva is".

A CDU elnökválasztására vonatkozó kérdésre válaszolva Gulyás Gergely hangsúlyozta: nem csupán Németország, hanem Európa egésze szempontjából is jelentős az elnökválasztás, hiszen a CDU elnöke mindig az egyik komoly eséllyel induló kancellárjelölt. Reményét fejezte ki, hogy olyan személyt választanak az CDU élére, aki az esetlegesen fennálló nézetkülönbségek ellenére is pragmatikus együttműködést keres Közép-Európával.

Arra a kérdésre, hogy tud-e engedni a kormány Karácsony Gergely főpolgármester és a megszorítások ellen tiltakozó önkormányzati szövetség bármely követelésének, Gulyás Gergely a kormány nyitottságát fejezte ki arra, hogy tárgyaljanak a fővárossal és más városokkal is.

Megjegyezte: a főváros igen drágán tart fenn egy brüsszeli irodát, és lobbitevékenységet végez, hogy az EU-ból juthasson közvetlen forrásokhoz. Hozzátette: ha ebben a kormány tud segíteni, akkor állnak a főpolgármester rendelkezésére. Hangsúlyozta: a kormány nem kezeli "mostohagyerekként" a fővárost, sőt az elmúlt évtized fejlesztéseinek legnagyobb nyertese Budapest.

A hulladéktörvényről - amellyel kapcsolatban a köztársasági elnök az Alkotmánybírósághoz fordult - Gulyás Gergely elmondta: mivel az államfő decemberben fordult az Ab-hez és a testületnek 30 napja van a vizsgálatra, így január 20-a táján születhet döntés. Hozzátette: az Országgyűlés február 15-én ülésezik, így ha alkotmányos kifogás van akkor februárban a parlament a hibákat ki tudja javítani.

A Makovecz-katedrálisra vonatkozó sajtóhírekről Gulyás Gergely azt mondta: egyelőre a kormány ezzel az üggyel nem foglalkozott, döntést nem hozott.

Az Airbus A330-as teherszállító gép üzemeltetésére vonatkozó kérdésre a miniszter elmondta: az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottsága adta meg a közbeszerzési törvény hatálya alóli mentesítést. Hozzátette: az állam olyan működtetőt keresett, amely legalább részben magyar tulajdonban van, ennek pedig a Wizzair felel meg jelenleg.

MTI