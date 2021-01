Vakcinaügyben lassú az EU, új beszerzés is szükséges

A magyar oltókapacitás jóval nagyobb, mint amennyi koronavírus elleni vakcina van - mondta Orbán Viktor pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. A miniszterelnök bejelentette azt is: legkésőbb 2022-től jövedelemadó-mentességet kapnak a 25 év alattiak.

2021. január 15. 10:12

"Nem azért nem haladunk gyorsabban, mert a magyar egészségügy ne tudna gyorsabban és tömegesebben oltani, hanem azért, mert nincs elég vakcinánk" - fogalmazott Orbán Viktor pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. A kormányfő közölte: eddig 105 728 embert oltottak be.



Rámutatott, hogy az EU-ból kilépett Nagy-Britannia eddig a lakossága mintegy 4 százalékát oltotta be, míg az EU-ban ez 1 százalék alatt van, mert az unióban nincs elég oltóanyag.



Ám most, baj idején a Brüsszelre mutogatás helyett inkább vakcinát kell szerezni - mondta Orbán Viktor, jelezve, kínai vakcinát tömegesen is tud szerezni Magyarország, ehhez már csak az kell, hogy a magyar egészségügyi hatóság is engedélyezze azt. Reméli, a hatóság néhány napon belül egyértelmű választ ad.



Hozzátette: az operatív törzs ülésén az hangzott el, nincs olyan kockázat, hogy esetleg ez a vakcina nagyobb kárt okozna, mint az elhárítandó baj.



A kínai vakcinát néhány napon belül az emberek rendelkezésére lehetne bocsátani - közölte Orbán Viktor.



Az elmúlt napi koronavírus-adatokat is ismertette, eszerint 111 ember veszítette életét, és 1513-an fertőződtek meg. Reményre ad okot azonban, hogy 4717 beteg meggyógyult, ami azt jelenti, többen gyógyulnak meg, mint amennyien elkapják a fertőzést, vagyis a járvány második hullámát sikerült megfékezni - mondta.



Rossz hírnek nevezte ugyanakkor, hogy Európában sok helyen a harmadik hullám "rárúgta az ajtót az ott élőkre".



A kormányfő arról is beszélt, hogy Magyarországon az oltás iránti bizalom folyamatosan nő, és az egészségügyi dolgozók, valamint a szociális otthonokban lakók beoltása után következnek a 60 év feletti, krónikus betegségben szenvedők, több mint 1,7 millió ember. "Ennyi kínai vakcinánk tulajdonképpen lenne is, ha meglenne az engedély" - jegyezte meg.



Az operatív törzs szerint "nyugodt tempóban" egy hétvégén mintegy 1,5 millió embert lehetne beoltani, vagyis a mai tudás szerint "aki jelentkezik vagy eddig jelentkezett, egy hétvége alatt, péntek, szombat, vasárnap, esetleg csütörtök is", be tudják oltani - fejtette ki.



A miniszterelnök méltatta a felkészültségét a magyar egészségügynek, amely - mondta - nem omlott össze, egyetlen ember sem maradt ellátatlanul, a rendszer ütésállóképessége nemzetközi összevetésben is megállja a helyét.



Azzal kapcsolatban, hogy Sztella Kiriakídisz egészségügyért és élelmiszer-biztonságért felelős uniós biztos arra kérte a tagállamokat, ne tárgyaljanak külön a vakcinagyártókkal, Orbán Viktor azt mondta: meghal minden nap több mint száz magyar ember, "nekem ne mondja meg egy görög biztos, hogy én mit csináljak".



A korlátozásokról úgy fogalmazott: "vissza akarjuk kapni a régi életünket", de ha a brüsszeli oltóanyagbeszerzések ütemében haladunk, akkor nyár végén, ősszel lesz elérhető a megszorítások feloldásához elégséges számú ember beoltása.



Ha azonban az egészségügyi hatóság elvégzi a munkáját, az emberek pedig elfogadják és választják a kínai vakcinát, akkor olyan gyorsan lehet majd oltani, hogy akár jóval a nyár előtt is vissza lehet kapni "a régi életünket" - közölte.



Az ellenzék járvánnyal kapcsolatos politikájáról és a Hadházy Ákos független képviselő által közzétett, egy halottasházban készített videóról a kormányfő azt mondta: a baloldali pártoknak már semmi sem szent.



"A magyar baloldal túl messzire ment", válság idején ugyanis életveszélyes az a gondolkodásmód, hogy ami rossz az országnak, az jó a baloldalnak - jelentette ki.



Az ipari termelési számok növekedését a miniszterelnök úgy kommentálta, az emberek dolgozni akarnak, munkából akarnak megélni, és a magyar vállalkozók már versenyképesek a nyugatiakkal, a kormány pedig a munkahelymegtartásra és a beruházásokra összpontosító, adócsökkentő gazdasági válságkezelést folytat. Megemlítette: decemberben többen dolgoztak, mint egy évvel korábban.



A központi adókból tavaly 432 milliárd forintot csökkentettek, iparűzési adót is csökkentettek, és 180 milliárd forint maradt a vállalkozásoknál - ismertette, megjegyezve: az iparűzési adó mérsékléséből származó pénzt nem a központi büdzsébe csoportosították át, hanem a vállalkozásoknál lett több pénz.



Szólt a hiteltörlesztési moratóriumról is, amellyel 3 ezer milliárd forint maradt a családoknál és a cégeknél.



Megkezdték továbbá a 13. havi nyugdíj visszaépítését, így a februári borítékban egy heti nyugdíjjal több lesz - emlékeztetett, kiemelve, hogy a kormány elindította a valaha volt legnagyobb lakásfelújítási és otthonteremtési programot is.



Emellett Orbán Viktor bejelentette: legkésőbb 2022. január 1-jétől teljes jövedelemadó-mentességet kapnak a 25 év alattiak, ami körülbelül 130-150 milliárd forintba kerül, de fontosnak tartja, hogy a nyugdíjasok után a fiatalok is kapjanak egy komoly lehetőséget.



Hozzátette, az átlagfizetésekig érdemes megadni a teljes adókedvezményt a fiataloknak.



"Ha ez sikerül, az egész válságkezelési rendszerünk kerek" - jelentette ki.



A miniszterelnök összegzésképpen azt mondta: ha az országot egyszer már sikerült kihúzni egy 2010-es válsághelyzetből, akkor "ez miért ne sikerülne a mostani válsághelyzetben is".



A kormány döntései mögött van egy népismeret, "tudjuk, mi az, amit a magyar ember szeret, mi az, amit nem" - fogalmazott, kulcskérdésnek nevezve az országismeretet a válságkezelésnél. A 2021-es sikerről szóló feltételezése arra épül, hogy tudja, ha az embereknek van munkalehetőségük, akkor dolgoznak, ehhez pedig adócsökkentés kell - mondta, hozzátéve: ezzel szemben a baloldal adóemelő politikája lefojtja az energiákat.



MTI