A győzelem napjai jönnek

Elvtársak!

A haladás erői, közösségi alapelveink győzedelmeskedtek! A bitorolt, fasiszta uralom megszűnt, a globális közösség kivívta belső szabadságát, hogy megépíthesse új életét, amely sokszínű, szabad és politikailag korrekt lesz. (taps)

Elvtársainkkal a Twitter, a Snapchat és a Youtube, illetve sok más üzem élén dolgozó elvtársakkal együttműködve sikerült elszigetelnünk a fasiszta klikket a néptől, és beléfojtani a szót; a náci örökségtől ezzel végleg megszabadult Deutsche Bank is demokratikusan szembefordult vele, immmár egy e-mailt sem tud küldeni cinkostársainak, a sárkány napjai megszámláltattak, a vasököl szétzúzta reakciós szervezkedését, és hamarosan befolyásolhatatlan népi demokratikus bíróságok mérik ki rá megérdemelt büntetését. (taps, éljenzés)

Elvtársak!

Amit mozgalmunk véghez vitt, már eddig is csodálatra méltó: mindannyian emlékezhetük még arra, miként álltunk itt négy és fél, gyászos évvel ezelőtt, amikor a rosszul értelmezett szólásszabadság béklyózta ökleinket, és még saját elvtársaink is ellenünk fordultak: azt mondták, tűrnünk kell, hogy reakciós nézetekkel mérgezzék felhasználóinkat, avítt, patriarchális, imperialista Bill of Rights-ra, vagy az ENSZ Emberi Jogok Tanácsának állásfoglalására hivatkozva.

Felületeinken szabadon grasszáltak az ellenforradalmi brigantik, uszíthatott a klerikális reakció, terjedhetettek a maradi álláspontok. Egyesek még azt sem átallották követelni, hogy közösségi alapelveinkben a gyűlöletbeszéd kapcsán legyen védett tulajdonság ne csak a faji vagy vallási, hanem a nemzeti hovatartozás is!

Még minket, a mozgalom legkeményebbjeit is próbára tettek ezek az idők: a demokratikus erők szervezkedését illegalitásban, a föld alatt kellett segítenünk, olykor taktikai tárgyalásokba bocsátkoznunk a reakcióval, de a megoldásához szükséges taktikai lépéseket céltudatosan, szívósan kellett végrehajtanunk. Mint az éjben a világítótorony, mutatta ekkor mozgalmunk a jó utat.

Végül megjavítottuk az egységfront módszereit a Twitterrel és a Youtube-bal egyetemben. Irányt vettünk arra, hogy a munkásegység ne csak a vezetőségekre, hanem a legkisebb szervekre és az üzemek munkásaira is kiterjedjen! (taps) A mi mozgalmunk segítette az utcán harcoló elvtársakat, és a hozzájuk csatlakozott, lelkes ifjúságot tavaly, amikor a kapitalista pénzuralom ellen fellázadtak, és újrarendezték a vagyon eloszlását, különös tekintettel a lapostelevíziókra. (taps, éljenzés)

Elvtársak!

Ahová eddig eljutottunk, a magunk erejéből tettük. Oldalainkon nincs többé helye sem a fasiszta brigantiknak, sem a klerikális reakciónak; ezek kiirtására kell összpontosítanunk minden demokratikus erőnket.

Nincs helye a kilencven gendert tagadóknak, nincs helye konzervatívoknak, és nincs helye olyanoknak sem, akiknek csak fehér barátaik vannak! (taps)

Elvtársak!

Demokratikus átalakulásunk első örömünnepén, az első szabad január 20-án Gaga és Lopez elvtársnők énekelnek majd.

De fülbemászó énekük ne feledtesse velünk a legfontosabbat: az éberséget!

Ne kíméljük sem a „tévelygőket”, sem a naivakat, sem azokat, akik első kihágásukat követik el közösségi alapelveink ellen: aki egyszer megteszi, megteszi máskor is. A harminc nap tiltás, mint alapbüntetés kevés: a reakciós gépezet szétzúzásához nem elegendő a profilok végleges letiltása sem: minden apró mozgolódásukat, minden platformjukat csírájában kell elfojtani (taps, éljenzés).

Elvtársak!

A népi demokrácia virágoskertjét elültettük, éppen ezért nem tűrhetjük benne a gazt és gyomot. Mozgalmunk keze el kell, hogy érjen az élet minden területére! Azonosítsuk a reakciós erőket, akik imperialista érdekeket szolgálva, vagy naivitásból felületünkön agitálnak közösségi alapelveink ellen: ha lelkes ifjú vagy, jelentsd őket, még ha a tulajdon szüleid is azok! Ha brigádvezető elvtárs vagy, és dolgozód vall reakciós elveket, beszélgess el vele privát chatszobában, győzd meg, ha pedig végképp nem érti meg, mi az osztályérdeke, ne habozz! Nem csak azt nem érdemli meg, hogy ismerősöd legyen, de azt se, hogy munkatársad! Ha vásárolsz, mindig nézd meg, ki a webshop tulajdonosa, nehogy kommentet kapj a központtól: szégyelld magad, már megint jobboldalinál vásároltál! (taps)

A mi feladatunk, hogy a magunk szakaszán biztosan és megingathatatlanul álljunk, hogy az ellenség megértse, felületünk nem rés a politikai korrektség és a liberalizmus frontján, hanem erős bástya! (viharos taps).

Ami pedig a reakciósokat, republikánusokat, keresztényeket, jobboldaliakat, konzervatívokat, régi vágású liberálisokat és különutas baloldaliakat illeti, egy jelszavunk legyen: ne csak őrizd, gyűlöld is!

(viharos taps, éljenzés)

(A szöveget inspirálta: Szálasi Ferenc 1944. 10.15-i nyilas hatalomátvételkor elmondott rádiószónoklata, valamint Rákosi Mátyás beszédei, többek között az 1948. 06. 12-i, a szociáldemokraták bekebelezésekor és az 1953. 07. 11-i budapesti pártaktíván emondottak, Kádár János 1956. 11. 04-i „szolnoki beszéde”, valamint a Facebook Közösségi Alapelvek című dokumentuma.)

Veczán Zoltán: Elvtársak!