Armin Laschetet választották meg a CDU elnökének

Armin Laschet, Észak-Rajna–Vesztfália miniszterelnökének győzelmét hozta a német Kereszténydemokrata Unió (CDU) tisztújító, online kongresszusa. Laschet borítékolhatóan CDU-elnök lesz, ám közel sem biztos, hogy ő váltja majd Angela Merkelt a kancellári székben az őszi szövetségi parlamenti választásokat követően. A CDU-delegáltaknak szóló szombati beszédében Laschet keményen odaszólt Donald Trumpnak, s egy középutas európai pártot szorgalmazott.

Armin Laschet és Friedrich Merz jutottak a német Kereszténydemokrata Unió (CDU) elnökválasztásának második fordulójába a szombati online kongresszuson. A CDU-delegáltak választása végül az 59 éves Laschetre, Észak-Rajna–Vesztfália miniszterelnökére esett, aki összesen 521 szavazatot szerzett. Friedrich Merzet 466 párttag támogatta.

A szabályok szerint most levélszavazás jön, amely során a CDU tagsága arról szavaz, hogy valóban Armin Laschetet akarja-e a párt elnökéknek. A végleges eredményt január 22-én hirdetik ki.

Az új elnök európai, középutas Németországot akar

Az elnökjelöltek – Friedrich Merz, Armin Laschet és Norbert Röttgen – tizenöt perces beszédben ismertethették magukat és programjukat, ábécé sorrendben szólaltak fel. Laschet, a későbbi befutó elsőként állt mikrofon elé, egy személyes történettel indított, bányász édesapja életével példálózott a kollégák közötti bizalomról. Szerinte az efféle bizalom hiányzott Európa és a Donald Trump vezette Egyesült Államok között.

– Ne hagyjuk, hogy a jobboldali terroristák és a gyújtogató értelmiségiek tönkretegyék az országunkat! Nem szabad teret adnunk a megosztottságnak – fogalmazott, egybehangzó vélemények szerint Friedrich Merznek, a konzervatív szárny jelöltjének üzenve. Laschet a bizalmi válság margóján a washingtoni Capitolium ostromát is említette, saját magát pedig a közép politikusaként állította be be. – Az általam elképzelt Németország egy európai Németország – hangoztatta, beszéde végén ismét a bizalommal érvelve. – A kérdés, hogy kiben tudnak megbízni? Önök erről döntenek ma! – fordult a pártjához.

Armin Laschet a CDU online kongresszusán 2021. január 16-án. Foto: AFP

Friedrich Merz, a CDU konzervatív szárnyának jelöltje, a CDU/CSU egykori frakcióvezetője az első választási fordulót megnyerte, de a másodikban a kieső Norbert Röttgen szavazatait nem tudta megszerezni, így pár tucat szavazattal Laschet mögött végzett. Szombati beszédében Merz bátorságot és magabiztosságot kért a választóktól. A politikus az utóbbi években az üzleti világban ért el sikereket – ez látványosan megjelent felszólalásában, amelyben a digitalizációra, a német vállalatok állóképességére helyezte a hangsúlyt. A koronavírus-válság margóján is azt hangoztatta, hogy Németország rendkívül innovatív ország, amely élen jár a kutatás-fejlesztésben. – Nem ér véget a világ holnap! – mondta.

Elutasította azokat a kritikákat is, miszerint túlságosan konzervatív, már-már szélsőséges politikai nézeteket vallana. Mint fogalmazott, esze ágában sincs együttműködni az Alternatíva Németországért (AfD) párttal.

A személye ellen irányuló bírálatokra reagálva megjegyezte azt is, hogy nincs elavult képe a nőkről. – Amennyiben ez így lenne, a lányaimtól már rég sárga lapot kaptam volna, és a feleségem sem lenne mellettem negyven éve – húzta alá.

Friedrich Merz az innovatív Németország mellett szólalt fel. Foto: AP

A CDU-elnökválasztás harmadik helyezettje, az 55 éves Norbert Röttgen, a Bundestag külügyi bizottságának elnöke akárcsak kampányában, most is a környezetvédelmi témák, modernizáció fontosságát hangsúlyozta.

Elmondása szerint a CDU-t egy olyan párttá kell alakítani, amely képes a jövőorientációs kompetenciák kiépítésére. – Ehhez azonban mi magunknak is változnunk kell – mondta.

Norbert Röttgen Foto: dpa

Röttgen szerint fiatalosabbá, digitálisabbá és mind inkább nő-központúvá kell válni. – Úgy, mint ezen a kongresszuson – fogalmazott, utalva a CDU első virtuális és valóban fontos eseményére. A társadalmi kihívásokról szólva kijelentette, hogy csapatszellemet akar megvalósítani Németországban, amelyhez elengedhetetlen a sikeres integrációs politika. Szerinte ehhez a megoldás az oktatásban rejlik.

Többfordulós a választás

Párttörténeti szempontból is különleges napra ébredtek Németországban, ugyanis első alkalommal választották meg virtuálisan a kormányzó Kereszténydemokrata Unió (CDU) elnökét, Angela Merkel lehetséges utódját a kancellári székben. A jelöltekről és az általuk képviselt politikai irányvonalról itt írtunk részletesen. Az 1001 CDU-delegált online adta le a voksát, az első fordulóban egyik jelölt sem kapta meg a győzelemhez szükséges, ötven százalékosnál nagyobb többséget. Friedrich Merz 385, Armin Laschet 380, Norbert Röttgen pedig 224 szavazatot kapott. A második fordulóban már a voksok egyszerű többsége is elegendő volt a sikerhez: Laschet 521, Merz pedig 466 szavazattal fejezte be a választást. A virtuális kongresszus jelentette biztonsági aggályok miatt levélszavazás követi a szombati voksot, ennek eredményét január 22-én hirdetik ki.

A három elnökjelölt jelezte korábban, hogy vereség esetén sem támadja meg bírósági úton a német politikában eddig precedens nélküli online elnökválasztás eredményét.

A CDU-kongresszus első napján, péntek este egyébként Merkel kancellár és Annegret Kramp-Karrenbauer jelenlegi pártelnök mondtak virtuális köszöntőt. A kancellár ebben az évszázad kihívásának nevezte a koronavírus-járványt, s felidézte a kancellárként eltöltött tizenhat évének legfontosabb eseményeit. – Németország a történelem során mindig képes volt új erőre kapni. A tény, hogy újra és újra erőre találtunk, a CDU-nak is köszönhető – fogalmazott, egyúttal annak a reményének adva hangot, hogy az ezeregy delegált „egy olyan csapatot választ, amely saját kezébe veszi a büszke pártunk sorsát” (A CDU- teljes vezetését megválasztják a kétnapos eseményen – a szerk.)

Donald Tusk, az Európai Néppárt elnöke, Sebastian Kurz osztrák kancellár és Szvjatlana Cihanouszkaja belarusz ellenzéki vezető is beszéltek a CDU-kongresszus szombati napján.

