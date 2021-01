Tisztifőorvos: fennakadások várhatók az uniós vakcinaszállítmányokban

Semmiképpen nem szeretnének változtatni a hazai koronavírus-oltási terven - emelte ki az országos tisztifőorvos a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorának adott interjúban.

2021. január 17. 13:56

Müller Cecília közölte: értesültek arról, hogy a jövő héten valószínűleg kevesebb vakcina érkezik majd. Mint mondta, többletkapacitás kialakítására készül az oltóaanyag-gyártó Pfizer, ezért - valószínűleg technikai okokból - a gyárat erre fel kell készíteni.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pénteken beszélt arról, hogy a következő hetekben előfordulhatnak fennakadások a Pfizer és a BioNTech koronavírus-oltóanyagának európai szállításában, a két cég azonban garantálja, hogy 2021 első negyedévében teljesíti korábbi vállalásait. A Pfizer elismerte, hogy február elejéig még ideiglenes fennakadások lehetnek a belgiumi Puursban lévő üzemük bővítése miatt, de hangsúlyozta, hogy a bővítés következtében jelentősen nőnek majd gyártókapacitásaik.

Müller Cecília a rádióinterjúban hangsúlyozta: készülnek arra, hogy semmiképpen ne kelljen csökkenteni a beadott védőoltások mennyiségét, ezért minden megtesznek azért, hogy hatékony és biztonságos vakcinát szerezzenek. Így az Európai Unión kívüli gyártókat is megkeres a magyar kormány.

Az országos tisztifőorvos közlése szerint Magyarországon rend van az oltóhelyeken. Mindenkinek, aki megkapta az első védőoltást, rendelkezésére áll a második adag, amely feltétlenül szükséges ahhoz, hogy a teljes immunitás kialakuljon - jelezte.

Erről figyelemfelhívó levelet küldött az oltópontoknak, de eddig is ezt a gyakorlatot alkalmazták, mert szakmailag csak az helyes, ha az oltási sorozatot végigviszik - tette hozzá.

Müller Cecília megköszönte a jelentkezést azoknak, akik regisztráltak a koronavírus elleni védőoltásra. Regisztráció védőoltásra: https://vakcinainfo.gov.hu/

Kifejtette, szükség van információra ahhoz, hogy elérjék azokat, akik be akarják oltatni magukat, mivel nem egyszerű megszervezni ennyi ember beoltását.

Bíznak abban - tette hozzá -, hogy a jelenleg még kételkedők is kérik az oltást.

Az országos tisztifőorvos elmondta, hogy visszajelzés érkezik a megadott e-mail-címeken a jelentkezőkhöz. Tájékoztatást már küldtek, és megjelenik a felületen a visszajelzés is, hogy sikeres a regisztráció - jelezte.

A regisztráció fontos ahhoz, hogy mindig elérjék az oltási terv alapján következő csoportot, és értesítést küldhessenek, hogy hol és mikor adják be az oltást - hangsúlyozta Müller Cecília.

Az országos tisztifőorvos már megkapta a koronavírus elleni védőoltást, mint mondta, semmilyen mellékhatást nem észlelt, helyi tünetet sem, sőt, szinte még az oltás beadását sem érezte.

M1: vasárnap is folytatódik az egészségügyben dolgozók oltása

Vasárnap is folytatódik az egészségügyi dolgozók koronavírus elleni oltása, többen is vannak, akik már megkapták vagy ezekben a napokban kapják meg a második adagot - hangzott el az M1 aktuális csatorna vasárnapi műsorában.

Egy dolgozó megkapja a Pfizer-BioNTech koronavírus elleni vakcinájának második adagját a Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház Infektológiai Intézetében 2021. január 17-én. MTI/Czeglédi Zsolt

Az MH EK Honvédkórházból jelentkező tudósító arról számolt be, hogy az intézményben vasárnap húsz ember kapja meg az ismétlőoltást, náluk 7-10 napon belül alakul ki a teljes védettség. A tudósító idézte Csomós Ákost, a kórház intenzív osztályának vezetőjét, aki szerint az oltás az egyetlen fegyver, amivel felszámolhatók a Covid-osztályok. Az osztályvezető tapasztalata szerint sokak álláspontja megváltozott az oltással kapcsolatban, amikor látták, hogy nem jár jelentős mellékhatással. A Honvédkórházban kilenc oltópontot alakítottak ki.

A nyíregyházi Jósa András Oktatókórházból bejelentkező tudósító arról beszélt, folyamatosan jönnek az egészségügyi dolgozók, ápolók az oltásért, sokan már az emlékeztető oltást kapják meg. Szondi Zita főigazgató a műsorban kapta meg második oltását és arról beszélt, december 27-én, az első oltási napon 220 egészségügyi dolgozó kapta meg az első oltást Nyíregyházán, a második oltás azonban már a kórház telephelyein Mátészalkán, Fehérgyarmaton, Nagykállóban - és a kisvárdai kórházban lesz.

Elmondta azt is, december 27-e óta nyolc oltóponton több mint 6500-an kapták meg az első oltást, a következő három hétben ezek ismétlőoltását fogják végezni. Elmondta azt is, tapasztalata szerint nő az oltási hajlandóság, a dolgozóik 60 százaléka már megkapta az oltást, 20 százalék pedig átesett a fertőzésen, így az ő oltásukat még lehet halasztani. Szondi Zita arról is beszélt, az oltás nagyon fontos azért, hogy a betegség súlyos szövődményeit elkerülhessék.

Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetből jelentkező tudósító pedig arról számolt be, az intézmény főigazgatójának tapasztalatai szerint egyre nő az oltási kedv, és egyre többen jelentkeznek az első oltásra is.

MTI