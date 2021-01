Felpörgött a baloldali álhírgyár

z ellenzék az oltásellenességből akar politikai hasznot húzni, emiatt indított petíciót például a kínai készítmények ellen – közölte a XXI. Század Intézet vezető elemzője.

2021. január 18. 11:12

A Jobbik keresztényeket gyalázó Facebook-bejegyzése is rávilágít arra, hogy az egykori nemzeti párt mára teljesen lemondhat a jobboldali szavazókról. Ezzel teljesen értéktelenné vált a Jakab Péter botránypolitikus vezette párt a balliberálisok számára, hiszen ők elsősorban abban reménykedtek, hogy majd jobboldali szavazókat is be tud hívni az együttműködésbe – mondta a Magyar Hírlapnak Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint ez mára hiú ábránddá vált, s ahogy arra már Vona Gábor exelnök is rávilágított: a Jobbik mára balról előzi a Gyurcsány Ferenc által vezetett DK-t. Deák szerint Jakabék ahhoz a globalista DK-hoz, Momentumhoz csatlakoztak, amelyek a nemzeti identitás fontos alapjait támadják nap mint nap.

Ez a két párt – folytatta – ezúttal a honvédeinket vette célba, kormányoldalról ugyanakkor frappáns választ kaptak: sok szeretettel várják őket is a honvédségi kiképzéseken, azután talán nem áskálódnak majd a hazájuk ellen. A 2022-es választási kampány minden bizonnyal nem lesz mentes olyan erőszakos jelenetektől, mint amilyeneket az amerikai választási kampányban láthattunk, mivel a magyarországi baloldal mintaként tekint az ottani erőszakos eseményekre – vélekedett az elemző. Elég csak arra gondolni, hogy az elmúlt években baloldali politikusok és aktivisták rohanták meg a Fidesz székházát, illetve a parlament előtt is ők randalíroztak többször is. Fekete-Győr András még egy füstgránátot is dobott a rendőrökre, de nem kért bocsánatot – tette hozzá.

Deák szerint olyan nemzeti sorskérdésekben sem lehet az ellenzéki pártokra számítani, mint a koronavírus elleni küzdelem, sőt a múlt héten még nagyobb fokozatra kapcsolt a baloldali álhírgyár. Szabó Tímea párbeszédes parlamenti képviselő például egy interjúban másfél perc alatt négy álhírt is közölt a koronavírus elleni védőoltásokkal kapcsolatosan. Társaihoz hasonlóan azt állította, Magyarországnak nincsen oltási programja. A valóság ezzel szemben az – mondta az elemző –, hogy hazánknak olyan oltási programja van, amely az egyik legsikeresebb Európában.

Deák kijelentette, Magyarország a rendelkezésre álló vakcinákat gyorsan beadja az állampolgároknak, ha pedig az EU sikeresebb beszerzési politikát folytatott volna, már lényegesen többen élvezhetnének védettséget. Brüsszel elhibázott beszerzései miatt a fejlett világ nagyrésze jelentősen lehagyta az uniós országokat a beoltottságot tekintve. Emiatt olyan nagy már az elégedetlenség a tagállamokban, hogy csütörtökön rendkívüli tanácskozást tartanak a tagállamok vezetői, Angela Merkel pedig már elkezdett egyeztetni Oroszországgal az orosz oltóanyag európai engedélyeztetéséről – fejtette ki az elemző, hozzátéve, hogy a magyar kormány is több EU-n kívüli gyártóval tárgyal.

Ennek kapcsán megemlítette: a DK a többi baloldali párthoz hasonlóan oltásellenességből akar politikai hasznot húzni, emiatt indított petíciót a kínai vakcinák ellen. Kérdés azonban, mit fog tenni az ellenzék, ha a magyar mellett az európai szervek is engedélyezik majd az orosz vagy a kínai vakcinákat – tette fel a kérdést, kiemelve, hogy az oltás nem politikai kérdés.

Magyar Hírlap