Fürjes Balázs felsorolta, mivel támogatja a kormány Budapestet

A Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár szerint Budapest 2021-ben is az állami költségvetés legnagyobb haszonélvezője.

2021. január 18. 13:51

Budapest idén is az állami költségvetés legnagyobb haszonélvezője, ami helyes, hiszen a nemzet fővárosa, a legnagyobb magyar város, egy hárommilliós várostérség központja, 1,7 millió ember otthona, és rengeteg embernek biztosít munkát, tanulási lehetőséget vidékről is – írta a Miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkára közleményében.

Fürjes Balázs hangsúlyozta: a kormány 2021-ben is százmilliárdokat biztosít a főváros működésére és fejlesztésére. Budapest "egyértelműen kivételes elbánásban részesül" a települések között, de ez természetes: főváros csak egy van és azt meg kell becsülnünk. Az állami költségvetés minden évben jelentős összegeket biztosít a városok működtetésére az önkormányzatoknak – folytatta. 2021-ben minden település több pénzt kap erre a célra, de a legnagyobb mértékben a fővárosi önkormányzatok működési támogatása emelkedik.

A 2020-as 85 milliárd forint után idén a fővárosi és kerületi önkormányzatok együttesen 116 milliárdot kapnak Budapest működési kiadásainak fedezésére, több mint harmadával növekszik a kormányzati támogatás - közölte. Emlékeztetett: a kormány és a főváros megállapodása alapján a kormány az Egészséges Budapest program keretében 50 milliárd forintot biztosít kerületi orvosi rendelők építésére, fejlesztésére, új diagnosztikai és terápiás műszerek beszerzésére. Az évente esedékes 10 milliárd forint kerületek közötti elosztására minden évben a főpolgármester tesz javaslatot. A Tarlós Istvánnal kötött megállapodást Karácsony Gergely főpolgármestersége idején is betartva a kormány biztosítja a 3-as metró folyamatban lévő felújításának teljes, 200 milliárd forintos költségvetését a fővárosnak – tette hozzá. Tömegközlekedés a vidéki városokban is van, Szegeden, Debrecenben és Miskolcon villamoshálózat is működik, de csak Budapest kap állami támogatást a közösségi közlekedés működtetésére; idén 12 milliárd forintot, csakúgy, mint tavaly.

A kormány idén 3,2 milliárd forinttal támogatja a fővárosi buszbeszerzéseket, 2020-ban és 2021-ben összesen 64 vadonatúj, akadálymentes, légkondicionált, környezetbarát kék busz megvásárlását finanszírozta Budapesten. Ezek a járművek hetente félmillió budapesti utazását segítik és már mind forgalomba is álltak. Ebben az évben a kormány több mint tízmilliárd forintot fordít a HÉV-vonalak teljes felújításának előkészítésére, a HÉV járműcsereprogramjának megvalósítására, két új budapesti peremhíd, a Galvani és az Aquincumi híd tervezésére, az elővárosi vasút fejlesztésére – sorolta az államtitkár. Mindezeken felül a kormány, a főpolgármesternek tavaly tett kormányzati javaslat alapján, 60 milliárd forint értékben vállalja magára jelentős budapesti városfejlesztések finanszírozását és megvalósítását, így tehermentesítve a fővárosi költségvetést.

A javaslat értelmében a városvezetés helyett a kormány valósítja meg a pesti rakpartok kerékpáros- és gyalogosbarát, zöldfelületeket, utcabútorokat, pihenőpadokat is tartalmazó átalakítását, a kétszer egysávos autóközlekedést fenntartó megújítását, a Biodóm beruházását, a turistabuszok Gellért-hegyi kitiltását lehetővé tevő, környezetbarát budai siklót, a budai fonódó villamos hálózat meghosszabbítását és az Etele téri buszpályaudvar bővítését – közölte. "Ha a főváros elfogadja megoldási javaslatunkat, 60 milliárddal tehermentesítjük a fővárosi költségvetést, 60 milliárdot spórolhat meg a főpolgármester, 60 milliárd újabb extra segítséget kap Budapest" – fogalmazott Fürjes Balázs.

A kormány garanciát adott Karácsony Gergelynek, hogy az átvállalt városfejlesztések terveit a kormány a fővárossal közösen dolgozza ki, és csak a városvezetés által jóváhagyott tervek alapján lehetne építkezni. Az erről szóló megállapodástervezet a főváros általi elfogadásra vár – olvasható a közleményben. Végezetül Fürjes Balázs emlékeztetett arra is, hogy a kormány intenzív támogatásával 2022-ig összesen 1052 vadonatúj metró, villamos, busz, troli állt és állhat forgalomba a budapesti tömegközlekedésben. Az összesített adatok azt mutatják, hogy 2010 és 2021 között a kormány összesen több mint 1330 milliárd forinttal támogatja a fővárosi tömegközlekedést.

MTI