Nem állunk be mögéd

2021. január 19. 00:34

Nem lesz miniszterelnök-jelölt – mondta az atv-nek Szél Bernadett. Az ex-lmp-s független országgyűlési képviselő közölte, inkább segíti az ellenzék és a Momentum munkáját. Bár többször emlegették, mint lehetséges miniszterelnök-jelöltet, Szél szerint ez nem aktuális kérdés.

Hozzátette: nem gondolkodott ezen a kérdésen. Elmondta, hogy be fog állni a jelölt mögé, akiről azt gondolják az emberek, hogy alkalmas kihívója lehet Orbán Viktornak.

„Találjuk meg azt az embert, aki mögé az emberek be tudnak állni. Én most azt kérem az emberektől, hogy ne mögém álljanak be, hanem én fogok valaki mellé állni" – fogalmazott.

Elmondta azt is, hogy nem lép be a Momentumba, mert a munkáját úgy is el tudja végezni, hogy nem párttag, független képviselőként még többet tud az ország ügyeivel foglalkozni. Szerinte, ha az ember belép egy pártba, óhatatlanul elkezd pártéletet élni, de most a képviselői munkájára koncentrál.

Arra a kérdésre, hogy a jövőben belép-e a Momentumba, azt mondta: nem tudja, mit hoz a jövő.

Segíti a Momentumot és az ellenzéket, amikor erre lehetőség van. „A munkám egésze is arról szól, hogy hogyan tudunk egy olyan kormányváltást létrehozni, amelyben méltó helyre kerülnek azok a fontos ügyek, amikkel foglalkoznunk kell” – fogalmazott.

Szél Bernadett egyetért a Demokratikus Koalíció (DK) petíciójával, amelyet azért indítanak, hogy ne lehessen olyan kínai vakcinával oltani Magyarországon, amelyet nem engedélyezett az Európai Gyógyszerügynökség (EMA). A politikus az atv-ben arról beszélt, olyan oltóanyagra van szükség Magyarországon, amit az Európai Gyógyszerügynökség jóváhagy. „Nem segíti az oltásba vetett bizalmat, ha a kormány politikai színezetű kommunikációt folytat" – mondta.

Hozzátette: a kormánynak kellene azon dolgoznia, hogy mindenki bízzon a vakcinában.

mandiner.hu - ATV