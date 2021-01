Biden a transznemű ideológiát viszi be az iskolákba

"Az óvodások zokogva tértek haza a transznemű foglalkozást követően attól rettegve, hogy fiúvá változhatnak. A program részeként az illinoisi iskolai körzet bemutatott az óvodásoknak poliámor családokat, megtanították nekik a tinikori nemi változásokat és egyebeket”– számol be Pullmann az országban tapasztalható esetekről.

A The Federalist nevű jobboldali lap szerkesztője úgy véli, hogy az amerikai szülők ellenállásának hiánya is okozza azt, hogy a demokraták akadálytalanul képesek a gyermeki szexualitást célzó politikai céljaik véghezvitelére.

Joey Pullmann, a Federalist vezető szerkesztője szerint immáron semmi gátja nincs annak, hogy a demokraták véghez tudják vinni a transzneműekre vonatkozó törvényalkotással kapcsolatos terveiket. A szerző szerint a demokraták „nem haboznak használni a hatalmukat, még akkor sem, ha hiányzik a legitimitásuk, és messzebb mennek, mint Obama, amikor a transznemű ideológiát az elkövetkező négy évben az amerikai gyerekekre készülnek erőltetni”.

Joey Pullmann

A szerző úgy véli, az elkövetkező néhány évben újra a baloldal szexuális ideológiájának csataterei lesznek az állami fenntartású iskolák Amerikában. A Washington Post értesülésére hivatkozva állítja, hogy Joe Biden azt tervezi, hogy a végrehajtó hatalmat „gyorsan felhasználja a transzneműség ösztönzésére az iskolákban”, messzebb merészkedve ebben Obama elnöknél is. A kongresszusban a demokraták előre akarják hozni a vonatkozó, úgynevezett „egyenlőségi törvény” és további rendelkezések elfogadását, várhatóan részben republikánus támogatással – állítja Joey Pullmann.

Biden volt az első olyan jelölt, aki november 7-én, az elnöki poszt elnyerését bejelentő beszédében külön megemlítette a transzneműséget.

„Ez csak a jéghegy csúcsa. A kampányban Biden megígérte, hogy visszaállítja Obama elnök azon rendelkezését, miszerint az állami iskolákban fiúkat a lányok sportcsapataiba és zuhanyzóiba helyeznek, és ezt a kérdést prioritásként kezeli”– állítja a szerző.

„Most kijelentem, hogy egyszerűen megváltoztatom a törvényt, megszüntetem ezeket a végrehajtási utasításokat. Nulla diszkriminációnak kell lennie”– nyilatkozta korábban Joe Biden, Donald Trump transzneműekkel kapcsolatos rendelkezései kapcsán egy olyan nyolcéves gyermek édesanyjának, aki állítása szerint transznemű.

Joe Biden úgy nyilatkozott, hogy „első hivatali napján” biztosítja a transznemű hallgatók számára a nemi identitásuknak megfelelő sportcsapatokhoz, fürdőszobákhoz és öltözőkhöz való hozzáférés jogát az összes szövetségi finanszírozású iskolában. Amikor egy újságíró megkérdezte Chuck Schumert, a szenátus demokrata frakcióvezetőjét, hogy egyetért-e az új elnök döntésével az egyetértően nyilatkozott.

Chuck Schumer

„Egyetértek a döntéssel, és tudom, hogy alaposan és törvényesen fogja megvizsgálja a dolgot” – reagált Schumer.

Biden kampányprogramjának „LGBTQ Policy” című dokumentuma kimondja: „Hivatalának első napján Biden visszaállítja a Trump-Pence adminisztráció által visszavont Obama-Biden féle iránymutatást, amely nemi identitásuknak megfelelően biztosítja a transznemű diákok sporthoz, fürdőszobához és öltözőkhöz való hozzáférését. Utasítja az Oktatási Minisztériumot, hogy erőteljesen érvényesítse és vizsgálja ki a transznemű hallgatók polgári jogainak megsértését”.

Joey Pullmann emlékeztet arra, hogy az Obama-adminisztráció és baloldali bírák ösztönzésével már látható volt, hogy mi a végső célja annak a politikának, melynek Biden „felélesztése nyílt ígéretét adja”. Ezeknek a rendelkezéseknek egy része korábban, szövetségi nyomás nélkül is érvényben volt egyes államokban, ugyanakkor „a szövetségi nyomás felgyorsítja és kiterjeszti az államilag finanszírozott, gyermekek elleni támadást”– véli a szerző, aki maga is hat gyermek édesanyja.

Az iskolák titokban tartják a kiskorúak transzneműségét a szülők előtt.



Azok az állami iskolák amelyeket a szülők „lebuktatnak”, hogy a „demokratáknak megfelelő transznemű politika végrehajtását végzik, általában titokban tartják ezeket a szabályokat a szülők előtt”. A szülők informálásának illetve beleegyezésének megtagadását kifejezetten az LMBT-érdekképviseleti szervezetek javasolják, amelyek mind az iskolák mintaprogramjait; mind a demokrata vezetők szabályozási tervezeteit írják.

Az iskolák rendszeresen azért is szervezik az LMBT-oktatást a nemi felvilágosító oktatás keretein kívül, hogy kikerüljék azokat az állami törvényeket, amelyek megkövetelik a szülők tájékoztatását és beleegyezését a szexuális oktatáshoz. A megtévesztés stratégiájuk meghatározó része.

Kényszerítik a férfi edzőket arra, hogy meztelen diáklányokat eddzenek.



„Ez őrületesen hangzik, de Floridában már megtörtént. Az iskolaszék figyelmen kívül hagyta a szülők felháborodását, így két évvel később a szülők még mindig nem tudják rávenni az iskolaszéket, hogy megváltoztassák azt a rendelkezést, miszerint egy transznemű lány számára hozzáférést biztosítanak a fiúzuhanyzóhoz, amelyet a férfi edzőnek kell felügyelnie munkája részeként” – számol be az esetről Joey Pullmann.

Iskolák kiskorúakat juttatnak hozzá HIV-pozitivitást megelőző pirulákhoz a szülők tudta nélkül.



Nem számít elszigetelt esetnek a szerző szerint, hogy a PrEP nevű gyógyszert, mely a HIV-vírus szexuális úton történő terjedését gátoló pirula, és amelyet a Planned Parenthood és más LMBT-szervezetek terjesztenek, a szülők tudta nélkül adják oda kiskorúaknak az iskolákban. Ezek az iskolák gyakran együttműködnek az állami iskolákban működő úgynevezett „Meleg-Heteró Szövetségekkel” is.

Óvodásokat és más kisgyermekeket céloznak meg.



Illinois, Kalifornia, Colorado, New Jersey és Oregon minden állami iskolájában kötelező LMBT-oktatás folyik. „Az óvodások zokogva tértek haza, a transznemű foglalkozást követően attól rettegve, hogy fiúvá változhatnak. A program részeként az illinoisi iskolai körzet bemutatott az óvodásoknak poliámor családokat, megtanították nekik a tinikori nemi változásokat és egyebeket”– számol be Pullmann az országban tapasztalható esetekről. „Egy minnesotai család perekkel kényszerítette az állami iskolát, hogy az ötéves gyerekeknek tartson oktatást a transzneműségről, és hagyja, hogy transznemű óvodás gyermekük preferált nemi identitása szerint öltözzön az iskolában, mindezt anélkül, hogy az iskola előzetesen tájékoztatta volna erről szülőtársaikat”.

Transznemű tanárok az általános iskolában pubertáskor előtt álló diákjaiknak számolnak be saját nemváltásukról.



Mindezt a szerző szerint fel fogja gyorsítani a Biden-adminisztráció. „Ez nem sejtés. Ő és kampánya nyilvánosan vállalta, hogy megteszi” – mondja Pullamnn.

„Mivel a demokraták megszokták ivartalanított politikai ellenzékük hatékony visszaszorítását, sok őrült tervüket meglehetősen nyilvánosan hajtják végre. Tehát egészen világosan meg tudjuk jósolni, hogy Biden adminisztrációja hogyan tervezi kiteljesíteni a fenti eredményeket”– állítja a szerző aki megjegyzi, hogy ez különösen visszás és dühítő annak a morális magaslatnak a fényében, ahova a demokraták az utóbbi időben önmagukat helyezték.

Joe Biden megígérte, hogy szövetségi szervek fognak vádat emelni azon iskolák ellen, melyek nem teljesítik messzemenőkig az LMBT-igényeket, „mint például, hogy meztelen fiúkat és lányokat tegyenek össze”. Joe Biden azt ígéri, hogy kiterjeszti az Obama-adminisztráció által hozott fegyelmi rendelkezéseket a „prefereált faji identitású csoportok gyermekeiről" számára a „preferált szexuális identitású gyermekekre” is. Pullmann szerint az iskolákban büntetni fogják a tanárokat és a gyermekeket, „mert igazat mondtak a nemekről, és arra indoktrinálja őket, hogy elhiggyék a baloldal romlott szexuális nézeteit, amelyek ütköznek az összes világvallás tanításaival”.

Biden azt is megígéri, hogy az LMBT-ként azonosítható kiskorúakat felmenti a bűncselekmények elkövetése miatt rájuk kiszabott büntetések alól.

„Igen, ez valóban benne van a tervében, Szövetségi árvaházak létrehozását tervezi azoknak az LMBT-fiataloknak, akik elmenekülnek otthonukból, és transznemű férfiakat helyezne el női menedékházakban. Ezt az egyenlőségről szóló törvény révén valósíthatnák meg, amelyet Biden támogat, és a kongresszus demokrata többsége azt tervezi, hogy azonnali prioritást fog élvezni hivatalba lépésekor”.

Az összes olyan iskolának, amely szövetségi támogatást kap, Biden terve szerint úgy kell kezelni mindenkit, amilyen nemet az magáról állít. Ez tehát nem csak a 12 osztályos, és a szövetségi kormány által közvetlenül fenntartott iskolákra vonatkozna, hanem az óvodákra és felsőoktatási intézményekre is, amelyek részesülnek szövetségi forrásokból. Ez gyakorlatilag az ország összes felsőoktatási intézményére igaz.

„Ez azt jelenti, hogy elsőéves lányát minden további nélkül egy férfi mellé lehet helyezni a kollégiumban, mivel főiskolai szobatársa és a Biden-adminisztráció bíróság elé állíthatja az iskolát, ha lehetővé teszi számára a szobacserét. Ez azt jelenti, hogyha sportolók idegenben szállnak versenybe, kénytelenek szállásukat ellenkező neműekkel megosztani úgy, hogy erről még előzetes tájékoztatást sem kapnak”.

A baloldali vallásháborút indított az ősi vallások ellen.



Ha a Biden-adminisztráció valóban alkalmazza ezt a rendelkezést minden olyan intézményre, amely szövetségi finanszírozásban részesül, akkor ezek a „transznemű diktátumok” a legtöbb magán- és vallási intézményre is érvényesek lesznek. Számos 12 évfolyamos magániskola is részt vesz ugyanis szövetségi programokban, mint például az iskolai étkeztetés. Számos gyermekekkel foglalkozó vallási intézmény, például nevelőszülői és örökbefogadó ügynökségek, táborok, iskola utáni foglalkozások és óvodák is érintettek lehetnek ebben.

Az akkreditációs folyamat egy másik eszköz, amit a Biden-adminisztráció felhasználhat „a gyermekek szexuális zavarainak erőszakos táplálására” – írja Pullmann. A főiskolák ugyanis nem juthatnak szövetségi pénzeszközökhöz, beleértve a ma már lényegében államosított diákhiteleket sem, ha azokat nem a szövetségi szinten jóváhagyott szerveken keresztül akkreditáltatják. Az akkreditációs folyamatot már most is felhasználják a főiskolák tantervének befolyásolására, és az egyetemek szellemiségének ellenőrzésére azáltal, hogy „intézményesített rasszizmust és szexizmust követelnek meg, például kvóták révén”. Felhasználható lesz ez az eszköz ezek után arra is, hogy az iskolákat a transznemű diákok jogainak elfogadására kényszerítsék.

A baloldaliak már felfedezték ezt az utat. Egy kaliforniai törvényjavaslat „állami és szövetségi főiskolai támogatásokat vont volna vissza a vallási főiskolákra járó hallgatóktól, hacsak ezek a főiskolák nem vetkőzik le jellegzetes vallási gyakorlataikat, különösen az emberi szexualitás és a teológiai oktatás területén”. Az Obama-adminisztráció már bevetette az akkreditáció és a személyzeti szabályzat eszközét, hogy arra kényszerítsenek vallási főiskolákat, „hogy hazudjanak Istenről, vagy elveszítik a szövetségi alapokat”.

Az Emberi Jogok Kampánya nevű LMBT-szervezet nemrégiben politikai ajánlásokat fogalmazott meg a Biden-adminisztráció számára, amelyek a szövetségi alapok lefagyasztását szorgalmazzák minden hithű keresztény, muszlim és zsidó intézménynél ezzel kvázi betiltva hitük tanítását az akkreditációs folyamat révén. Ha egy iskola ugyanis nincs akkreditálva, pénzügyi jogokat vesztenek, tanulóik nem ismertethetnek el és vihetnek át krediteket, és nem pályázhatnak posztgraduális tanulmányokra – jegyezte meg Al Mohler, a Southern Baptist Theological Seminary vezetője.

Al Mohler

„Ez azt jelentené, hogy felhagynak a bibliai normákkal a tanítás, a felvételik, a megbízatások, a lakhatás és diákélet terén. Ez azt jelentené, hogy a keresztény iskolák többé nem lennének keresztények” – írta.



„A baloldali aktivisták azzal töltötték a Trump-adminisztráció idejét, hogy a vallási iskolákra irányították fanatizmusukat és nekirontottak annak, hogy a szülők utalványok révén választják ki gyermekeik számára azokat az iskolákat, amelyek nem írják elő a baloldali szexuális ideológiát”– írja Joey Pullmann. Ezzel arra utal, hogy a Wells Fargo és a Fifth Third Bank a tavalyi évben dollármilliókat gyűjtött hasonló adományokból szegény fekete gyerekek ösztöndíjai számára, mert ezen gyermekek szülei úgy döntöttek, hogy keresztény iskolákba íratják gyermekeiket. Számos „újságíró” írta meg ekkor, hogy azok, akik ezzel a módszerrel finanszíroznak iskolákat, „vallási fanatikusok”, és számos rágalmazó, lejárató cikket hoztak le a témában. A szerző úgy véli, várható, hogy „mindez fokozódik, ha szövetségi támogatást kap”.

Még sok gyereknek lesz szüksége rengeteg terápiára.



A szerző emlékeztet a Legfelsőbb Bíróság korábbi döntésére, mely ösztönzést adhat Biden fent vázolt programjához „miután a »szex« szó jogi használatát úgy határozta meg, hogy az magában foglalja a »nemi identitás« nevetséges fogalmát. Ennek következményeit minden vallási és »valóságalapú« intézményre alkalmazni fogják az elkövetkező generációk során – hacsak az amerikaiak nem hajlandók szembeszállni ezzel a nyilvánvalóan őrült és pusztító hazugsággal”.

„A legtöbb szülő és politikus erkölcsi bátorságának hiányában az amerikai gyerekek továbbra is szenvednek”.



A szerző emlékeztet: pszichológiai kutatások sora bizonyítja, hogy „mind a szexuális tartalmak korai, mind pedig azok fokozott expozíciója növeli a gyermekek kockázatos viselkedését – például a védekezés nélküli, korai szexet, a több partnert és az erőszakot, mivel károsítja mentális egészségüket”.

A szerző rámutat, hogy az elmúlt években egyre növekvő mentális egészségi problémák jelentkeztek az amerikai fiatalok körében, valamint a nemi diszfória jelensége is természetellenes módon indult növekedésnek, különösen a tizenéves lányok körében. „Azt mondják nekik, hogy vágják le fejlődő melleiket, és vegyenek be olyan gyógyszereket, amelyek életüket megváltoztató, romboló hatásúak” – írja Pullmann.

„Úgy tűnik csak a legenergikusabb szülők hajlandóak tenni az ellen, hogy lányaiknak meztelenül kelljen tartózkodni egy péniszes szobában, vagy, hogy arra ösztönözzék őket, hogy levágják a mellüket, illetve, hogy HIV-pozitív szexet lehetővé tevő gyógyszert szedessenek velük. Hasztalanul tiltakoznak az iskolaszék ülésein, a testület aztán ellenük szavaz, iskolájuk pedig tovább kapja a szokásos adófinanszírozást. A szülők többsége nem is ezt teszi. Továbbra is mind úgy teszünk, mintha bármiféle erkölcsi legitimitással rendelkeznének azok az intézmények, amelyek az emberi természet elleni támadást végzik”.

„Nem csoda, ha a politikusok azt hiszik, hogy a szülők és a nagyszülők nem törődnek a kislányok és fiúk ártatlanságával és biztonságával, ha azt látják, milyen kevesen tesznek bármit is a gyermekek védelmében, azt kivéve, hogy párszor elmennek ordítozni egyet a Fox Newsba” – hiányolja a szerző a polgárok közös engedetlenségét és fellépését, aki szerint a kellő nyomás hiánya teszi lehetővé a fenti politika akadálytalan érvényesítését.

A szerző szerint, ha a szülők tömegesen vennék ki gyerekeiket azokból az iskolákból, ahol ezeket a rendelkezéseket hatályba léptetik, „ez a kérdés három hónapon belül megoldódna”. Így viszont semmi sem akadályozza a demokratákat „agybajuk kibontakoztatásában” A szerző szerint azonban „túl sok amerikai lusta vagy gyáva. Ujjal mutogat a problémákra, ahelyett, hogy megtenné a megoldáshoz szükséges dolgokat, mert a problémák megoldása nehéz, a Facebookon nyafogni viszont könnyű”. Joey Pullmann a következő, pesszimista jóslattal zárja cikkét:

„Valószínűleg lesz visszavágás, de nagy valószínűséggel Biden és a demokraták is megússzák ezt az egészet. Valójában számítanak rá. Mindannyian halottak lesznek már, amikorra a mai érzelmi roncsok generációja felnő és Kína elpusztítja őket.

Mert a három dolog, amit kezelni tudnak, az egy vibrátor, a mobiltelefonjuk és a rúzs”.

