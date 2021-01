Sanders, a mémkirály

2021. január 22. 00:53

Miközben a világ Joe Bidenra figyelt, az internet népe Bernie Sandersből csinált sztárt.

Joe Bident, az USA 46. megválasztott elnökét magyarországi idő szerint szerda este iktatták be. Az eseményen az USA korábbi elnökei és családjuk – így Michelle és Barack Obama, George W. és Laura Bush, Hillary és Bill Clinton –, valamint számtalan fontos közéleti szereplő is részt vett. Ott volt az eseményen a vermonti szenátor – a demokrata előválasztáson elnökjelölt-jelöltként többször is magát megmérettető –, a magát demokratikus szocialistának tartó Bernie Sanders is. Noha Sanders eleve örök mémalapanyag, a szerdai viselete felrobbantotta az internetet.

Egyrészt Sanders a Washington DC-i hideg ellen nem a megszokott fekete kabát/öltöny kombót, hanem egy barna Burton-kabátot hordott. Kezén pedig kötött, mintás gyapjúkesztyűt. Az öltöny-ing-nyakkendő kombóhoz szokott washingtoni bürokraták máris elkezdtek fanyalogni, viszont nem így az internet népe!

BERNIE SANDERS A JALTAI KONFERENCIÁN ROOSEVELT, CHURCHILL ÉS SZTÁLIN MELLETT. FOTÓ: JAKE TAPPER / TWITTER

BERNIE RENDES SZOCIALISTA. A MELÓSOKKAL EBÉDEL 1932-BEN, A ROCKEFELLER CENTER ÉPÍTÉSE SORÁN. FOTÓ: HELEN KENNEDY / TWITTER

BERNIE A STAR TREKBEN, A USS ENTERPRISE 1701-D FEDÉLZETÉN, PICARD KAPITÁNY FOTELJÉBEN.

BERNIE SANDERS GANDALF ÉS ZSÁKOS BILBÓ MELLETT.

GEORGES SEURAT POSZTIMPRESSZIONISTA FESTMÉNYÉN IS FELBUKKAN.

DE OTT VAN A STAR WARSBAN IS, ITT ÉPPEN A MILLENIUM FALCON RÉGI/ÚJ TAGJAIVAL.

SANDERS MEGISMÉTELTE AZ AMERIKAI HOLDRASZÁLLÁST.

SANDERS A TWIN PEAKS BLACK LODGE-JÁBAN.

SANDERS MÁR AZ ANARCHISTA PUNKOK ALBUMÁNAK BORÍTÓJÁN IS.

A HORVÁT ÚJBALOLDALI MOZEMO ÉS SANDERS ÉPPEN A BALOLDALON ELMÉLKEDNEK.

SANDERS A TRÓNOK HARCÁBAN. FIGYELMEZTETTEK IS A STARKOK, HOGY WINTER IS COMING, ÉS WASHINGTON DC-BE TÉNYLEG MEGJÖTT.

ÉS A LEGREALISTÁBB MÉM: SANDERS EDWARD HOPPER ÉJJELI BAGLYOKJÁBAN.

És ez volt a valóságban a beiktatáson....

