Jó ötlet a fiatalok adómentessége

A mostani modellben egy 25 éves pályakezdő már jó eséllyel szerez annyi tapasztalatot és/vagy végzettséget, hogy jövedelme növekedésével kompenzálja a megszűnő adókedvezményt. Mások a családalapítás optimális idejében az szja-kedvezményt felcserélik a családi adókedvezménnyel. A patrióta gazdaságpolitika most is az emberek élethelyzetéhez igazított megoldásokat kínál.

2021. január 22. 23:39

Kétszer ad, ki gyorsan ad! A 25 év alattiak SZJA-mentességével mindenki jól jár, kivéve az ellenzéket, amely csípőből támadja az ötletet.

Hallgatom a jobb sorsra érdemes ellenzéki közgazdászt a rádióban, aki azt magyarázza, hogy miért rossz ötlet a 25 évnél fiatalabbak tervezett SZJA-mentessége. Mint cseppben a tenger, úgy összpontosul érvelésében az ellenzék korlátozott szemléletmódja, ami mindenben csak a rosszat látja.

A 13. havi nyugdíj fokozatos visszavezetése és a nemzetgazdaság jó teljesítménye esetén fizetett nyugdíjprémium, valamint a családok támogatása mellett azoknak a fiataloknak az élethelyzetén is akart a kormány javítani, akik még a családalapítás előtt állnak.

A fiatalok adómentessége ezért sem külön kampányfogás, hanem a jobboldali patrióta gazdaságpolitika egyenes következménye. Ahogy eleink a monarchia idején sem a munkát, hanem a fogyasztást adóztatták, úgy a hangsúly napjainkban is az áfá-n van. Jól érzékelteti a nagyságrendet, hogy a legenda szerint az I. világháború előtti német flottát az alkohol adójából finanszírozták.

Aki többet dolgozik, annak legyen több jövedelme! — adózott jövedelme, tesszük hozzá. Az szja-mentesség, mint a családi adókedvezmény is, az átlagkereset, vagyis a minimálbérnél magasabb jövedelem esetén fejti ki áldásos hatását. Ezzel a fiatalok maguk fogják követelni, hogy munkás éveik ne a megoldjuk okosba’ sundám-bundám megoldással, hanem rendes fizetésért bejelentett főállással kezdődjön. Ettől (is) joggal várhatjuk a gazdaság további fehéredését.

A minimálbér és boríték helyetti rendes fizetés akkor fog elterjedni, ha a fiatalok kitermelik annak költségét. Itt fizetődik ki a duális szakképzésre való áttérés, illetve a tanulást és munkát középpontba helyező politika, amit annyit támadtak.

Könnyebb lesz nekik.

Támadásból persze most is van bőven: politikus-közgazdászunk szerint az SZJA-mentesség az egyetemektől a szakképzés felé tereli a fiatalokat. Azt elfelejti hozzátenni, hogy az első Orbán-kormány idején vezették be a diákhitelt, ami pont a felsőfokú tanulmányok elérését könnyítette meg. Azóta már van Diákhitel 2 is. Aki akar, továbbra is mehet egyetemre. Az egyetem mellett dolgozóknak is magasabb lesz a nettója.

A szakmunkás-lét a járvány előtt nem is volt olyan rossz. Emlékezzünk, munkaerő hiány volt, alig lehetett mestert, vagy a hiányszakmákban kétkezi munkást találni. Volt, ahol már majdnem nyugat-európai béreket fizettek, csak dolgozzon valaki. Elindult a nyugaton dolgozó magyarok hazaáramlása.

Mások szerint a fiatalok 0% szjá-ja kétkulcsossá teszi a jövedelemadót, ám nem az általuk üdvösnek tartott növekvő, hanem a patrióta gazdaságpolitika által követett csökkenő irányba. Soha ne legyen nagyobb problémánk, mint a 0% szja!

És végül azt is kritizálták, hogy a 25. életév betöltésével belép a 15% egységes szja, így a fiatalok jövedelme csökken. Arról nem beszélnek, hogy az általuk szorgalmazott “progresszív” adó esetén a munkás évek során ennél csak magasabb adókulcsok lépnének életbe és 2010 előtt az átlagjövedelem körül már a legmagasabb adósávba léptünk.

A mostani modellben egy 25 éves pályakezdő már jó eséllyel szerez annyi tapasztalatot és/vagy végzettséget, hogy jövedelme növekedésével kompenzálja a megszűnő adókedvezményt. Mások a családalapítás optimális idejében az szja-kedvezményt felcserélik a családi adókedvezménnyel.

Bőven van tehát választási lehetőség, a patrióta gazdaságpolitika most is az emberek élethelyzetéhez igazított megoldásokat kínál.

Az adómentességnek van még egy terelő hatása: A családok idejekorán és alaposan elgondolkodnak a gyerekek pályaválasztásán, ami sok csalódástól kíméli meg a fiatalokat.

Ráadásul életük legszebb éveiben több pénz is lesz a zsebükben.

Kiszelly Zoltán

mozgasterblog.hu