Kubatov: Ne legyen nyugodt az ellenzék, féljenek csak 2022-től

„Gyurcsány megerőszakolta az összes ellenzéki pártot, ő diktál azon a térfélen, de Gyurcsány munkásságát soha nem heveri ki az ellenzék” – jelentette ki a Fidesz pártigazgatója a Pesti TV-ben. Erről a Mandiner számolt be cikkében.

2021. január 23. 10:23

A Pesti TV-nek adott interjút Kubatov Gábor, a Fidesz pártigazgatója. A beszélgetés fő témája a 2022-es választások voltak. A kormánypárt alelnöke már az első mondatával leszögezte: Orbán Viktornak fogják hívni Magyarország miniszterelnökét 2022 júniusában. Hozzátette: nem félnek a választási bukástól, hiszen volt már részük ilyenben 2002-ben, de sokat tanultak abból, és mára mindent megtesznek, hogy az akkor elkövetett hibákat elkerüljék – például minden szavazókörben van saját szavazatszámlálójuk.

A Trump bukása és a 2022-es magyar választás közötti lehetséges párhuzamról szólva elmondta, 2019 novemberében a választás már-már szinte meg volt nyerve a republikánusok számára, de a koronavírus okozta gazdasági válság mindent megváltoztatott.

Ugyanakkor szerinte Magyarországon nem vesztették el tömegével emberek az állásukat, és a polgári kormány 10 év alatt megduplázta a béreket.

„Hiába gyújt örömtüzeket az ellenzék 2022-vel és a budapesti jelöltjeinkkel kapcsolatban, ne legyenek nyugodtak, mert a Fidesz második és harmadik vonala is jóval erősebb, mint az ellenzék első vonala” – jelentette ki Kubatov arra reagálva, hogy a napokban arról cikkezik az ellenzéki sajtó: a párt feladta Budapestet.

A Fidesz alelnöke a Gyurcsány Ferenc által irányított ellenzékről is kifejtette a véleményét. „Gyurcsány megerőszakolta az összes ellenzéki pártot, ő diktál azon a térfélen, de Gyurcsány munkásságát soha nem heveri ki az ellenzék. Az emberek nem ostobák és emlékeznek, nem véletlenül veszített már most 240 ezer szavazót az összellenzék. Ez Gyurcsány miatt van, az ellenzék pedig egye meg, amit főzött, nekik kell elszenvedniük, hogy Gyurcsány a főnökük” – fogalmazott Kubatov Gábor, aki Karácsony Gergelyt egy teszetosza embernek nevezte.

Kubatov Gábor a jobboldal Facebook-harcáról is beszélt, kiemelve: a polgári oldal ezen a közösségi oldalon is egy nagy közösséggé fog szerveződni, „2022-ig hangosak és erősek leszünk, és egy nehezített pályán is nyerni fogunk”.

Az eredeti cikket ITT olvashatja el.

mandiner.hu