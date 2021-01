Baloldali számmisztika: Karácsonyék 56-szoros előleget kell, hogy letegyenek a Lánchídra

Nem tudja Karácsony Gergely főpolgármester, hogy miért emelkedett a korábbi 56-szorosára az az összeg, amit előlegként megkap a Lánchíd felújítását elnyerő cég.

2021. január 23. 10:45

Hiába szólnak napok óta a hírek arról, hogy vannak furcsaságok a pályázattal – például az előleg és a kötbér is a főváros szempontjából kedvezőtlen irányba változott –, Karácsony Gergely csak annyit mondott egy interjúban, hogy „nem tudja a pontos választ”. Szerinte nem igaz az, amit a kormánypártok állítanak a drágulásról.

A pénzhiánnyal magyarázta Karácsony Gergely csütörtökön az InfoRádió műsorában, hogy a Lánchíd és környékének felújítását miért kellett drasztikusan megcsonkítani.

A rekonstrukció most csak a hídtestet érinti, a főpolgármester szerint így olcsóbb. Csakhogy hétfőn derült ki, hogy az erről szóló közbeszerzésen az az A-híd Zrt. nyert, amelyik már Tarlós István idején is pályázott. Akkor 22 milliárdos ajánlattal indultak, Tarlós István azonban túl drágának találta a pályázatokat. Most Karácsony Gergelyék ismét ezt a céget választották, annak ellenére, hogy az A-Híd Zrt. korábbi ajánlatához képest a mostanra kevesebb elemből álló beruházásért 5 milliárd forinttal több pénzt kér.

A korábbi kiíráshoz képest az is változás, hogy a most már összesen 27 milliárdos felújításnál hiba esetén az A-Hídnak kevesebb kötbért kell a Főváros kasszájába fizetnie, a korábbihoz képest viszont több előleg jár a nyertesnek. Egészen pontosan a korábbi 56-szorosa.

Karácsony Gergely az InfoRádióban azt mondta: szerinte nem igaz, hogy a Lánchíd felújítása most ötmilliárd forinttal többe kerül. Az egyik legfontosabb fővárosi beruházással kapcsolatban azonban a műsorvezető kérdésére elismerte, a részletekről fogalma sincs.

A főpolgármester az interjúban úgy magyarázkodott, hogy a korábbi és a mostani árajánlatot nem lehet összehasonlítani, mert az eredeti kiírásban több tétel szerepelt, így nem tudni mennyibe került volna a Lánchíd önmagában.

„A Tarlós István idején kiírt közbeszerzésben 8 milliárddal többe került a Lánchíd felújítása a villamosalagúttal együtt, ésén nem tudom azt megmondani, hogy az a műszaki tartalom, amit az alagút felújítása jelent, az egészen pontosan, ebben a korábban kiírt közbeszerzésben mennyit ér” – fogalmazott.

Csakhogy a Fidesz fővárosi frakcióvezetője szerint Karácsony Gergelynek tudnia kellett, hogy a Lánchíd felújítása tételesen mennyibe kerül a fővárosnak. Láng Zsolt az ezt bizonyító dokumentumot is bemutatta az ATV műsorában és hangsúlyozta: a felújítás elemeinek különálló árait éppen a baloldali városvezetés számolta ki.

„A Széchenyi Lánchíd és a Lánchíd aluljárója külön van bontva. Itt van, nézzék meg, 21 milliárd 800 millió. Összesen harmincmilliárd. Ők azt mondják, hogy nem lehet összehasonlítani. Ők maguk szétszedték és beárazták 21,8-ra a Lánchidat és 13,4-re, tehát nem igaz, hogy nem volt szétszedve” – mondta Láng Zsolt.

Úgy látszik, szegény főpolgármester úrnak olyan sok munkája van, hogy kénytelen volt klónozni magát, így most két Karácsony Gergely vezeti Budapestet. A probléma csak az, hogy ők ketten nem nagyon tájékoztatják egymást a dolgok állásáról – így reagált a fővárosi Fidesz. A nagyobbik kormánypárt a közösségi oldalon az egyébként már több hírportálon megjelent tételes összegekről szóló dokumentumot is bemutatta. Ez alapján azt írták: a Lánchíd 21,8 milliárd forint a villamos alagút pedig 13,4 milliárd forint lett volna. A jelenlegi nyertes ajánlatban csak a Lánchíd 26,7 milliárd forint. Hozzáteszik: Ez elég egyértelmű.

Nem a legjobb ajánlólevéllel érkezik a Lánchíd-tender nyertese

A közelmúltban több olyan projektnél is komoly problémák derültek ki, amelyekben részt vett a Lánchíd-tenderen győztes A-Híd Zrt – írja a mandiner.hu.

Nem a legjobb előjel, hogy épp az A-Híd Zrt. nyerte a Lánchíd felújítására kiírt közbeszerzést. A közelmúltban ugyanis két olyan ügy is nyilvánosságra került, amelyekkel kapcsolatban felvetődött, hogy a kivitelező cég nem az elvárható gondossággal végezte a rá bízott feladatot.

Jó saru – rossz saru

Korábban épp egy híd építésénél merültek fel problémák: az A-Híd az osztrák Strabag vezette STR M0 Konzorciumban hídszerkezeti munkákkal megbízott alvállalkozóként vett részt az M0 autópálya hárosi Duna-hídja, a Deák Ferenc híd építésében. A hidat azonban többször is le kellett zárni, miután kiderült, hogy a alulméretezett sarukat építettek be, ezért azok folyamatosan tönkremennek.

A Deák Ferenc-híd Fotó: Mónus Márton / MTI

Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) parlamenti és stratégiai államtitkára novemberben egy sajtótájékoztatón elmondta, hogy a konzorciumvezető Strabag és a hídszerkezeti munkákkal megbízott alvállalkozója, az A-Híd felelőtlenül járt el, hibázott a sarutípus kiválasztásánál.

Ki a felelős a használhatatlan medencéért?

Az A-Híd által épített Gyarmati Dezső Uszodánál is minőségi problémák merültek fel, a hétmilliárd forintból megépült uszoda mai napig zárva van. A Magyar Hang tavaly májusi cikke szerint az uszoda benti ötvenméteres medencéje vált használhatatlanná. A medence leeresztésekor ugyanis a csempeborítás egyenetlenségére lettek figyelmesek. A burkolat megbontása után kiderült, hogy a víz átszivárgott a csempén és az alatta található szigetelésen.

A II. kerületi Gyarmati Dezső Uszoda Fotó: MTI / Szigetváry Zsolt

A lap szerint a kültéri medencénél is felmerültek problémák: több helyen feljött a körülötte lévő burkolat, ami balesetveszélyes. A beszámoló online változatánál később frissítésként közzétették az A-Híd Zrt. nekik küldött nyilatkozatát, amelyet cikkünk végén mi is közlünk. A nyilatkozat lényege, hogy a problémák miatt indult szakértői vizsgálat még tart, a kerületvezetés állította le a javítást, és a létesítmény nem miattuk használhatatlan.

5 milliárddal többet fizethetnek Karácsonyék

Amint arról a napokban a Mandiner beszámolt, 5 milliárd forinttal drágábban újíthatja fel a Lánchidat a Karácsony Gergely vezette Budapesti Önkormányzat közelmúltban lezárult új közbeszerzési eljárásának nyertese, az A-Híd Zrt., mint amennyiért Tarlós István korábbi főpolgármester idején tette volna.

A BKK hétfőn jelentette be, hogy eredményesen lezárult a Lánchíd felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás. A nyertes A-Híd Zrt. bruttó 26,75 milliárd forintért végezheti a munkát. Emlékeztetésképpen: a Tarlós István főpolgármestersége idején kiírt közbeszerzési eljárásban szintén az A-Híd adta a legjobb ajánlatot, de abban még csak 21,8 milliárd forintos ár szerepelt.

Az A-Híd Zrt. nyilatkozata a Gyarmati Dezső Uszodával kapcsolatban: „Mindenekelőtt szakértői véleményekkel igazolt tény, hogy a kivitelezési munkákat a megrendelő által készített kiviteli tervek szerint és a technológiai utasításokban előírtak betartásával végeztük el. A versenymedence építése közben, annak fenéklemezén a 0,1-0,2 mm vékony repedések jelentek meg, ezért azonnal kértük a megrendelő megbízásából eljáró tervezőt, hogy azokat vizsgálja meg és határozza meg a szükséges intézkedéseket. A tervező ezt követő 2 hónapban vizsgálta a repedéseket és arra a megállapításra jutott, hogy a kivitelezés az általa készített terveknek megfelelően történt, kivitelezési hiba nem történt, a beton szilárdsága megfelelő, sőt azok értékei a tervezett értékeket 20%-kal meg is haladták, a repedések a szabvány által meghatározott határértéken belüliek, melyek a beton szilárdulása közben lejátszódó természetes folyamatának, a zsugorodás hatására keletkeztek.

Ezt követően a burkolási munkák további 2 hónapot álltak, mivel még egy igazságügyi szakértői vélemény is készült a megrendelői oldalon, a tervező megbízásából. Ez szintén azt állapította meg, hogy kivitelezés közben hiba nem történt, nincsen semmilyen statikai tartószerkezeti oka a repedések megjelenésének, nem tekinthető hibás teljesítésnek. Ezen igazságügy szakértői vélemény szerint a repedések egy részét – amelyeket a szakértő meghatározott – javítottuk az előírtaknak megfelelően, míg azokat a repedéseket, amelyeket a szakértői vélemény műszaki szempontból nem tartott szükségesnek, nem javítottuk. Ennek indoka a szakértői vélemény szerint alapvetően az volt, hogy a medence vízzárósága a szabvány szerint betervezett komplex szigetelő rendszerrel együtt biztosítva lesz, a szakszerűen javításra kerülő repedésekkel a szerkezet semmilyen használhatósági vagy tartóssági hátrányt nem szenved. Tehát ezek a műszaki szempontból nem javítandó repedések láthatók jelenleg is, ahogyan azok mindig is láthatóak voltak a medence alján és ismertek a megrendelő előtt, azokra nem most derült fény.

A II. kerület által megbízott független igazságügyi szakértő részéről a vizsgálat még tart. Amennyiben a vizsgálat arra a következtetésre jut, hogy nincs összefüggés a medence statikai viselkedése, a fennmaradt repedések és a medence burkolatának elválása, illetve a komplex vízszigetelési rendszer ezen helyeken tapasztalt sérülése között, akkor azok javítását kell elvégezni jótállási körben. Mivel ezek a jelenségek a medencék burkolt felületének mindösszesen 1,14%-án és lokálisan fordultak elő, ezért szakszerűen már eddig is javíthatók lettek volna, és azokat már ki is javítottuk volna annak érdekében, hogy a versenymedence a kijárási korlátozások enyhítésével a sportolók által birtokba vehető és rendeltetésszerűen használható legyen. Azonban a szakértői vizsgálat idejére a folyamatban levő javítási munkákat a II. kerület leállította, ezért tisztázni kívánjuk, hogy az uszoda átmenetileg nem miattunk idézőjelbe téve »használhatatlan«.”

