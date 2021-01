Szijjártó: nemzeti érdek az oltás menetének felgyorsítása

Magyarországnak nemzeti érdeke a koronavírus elleni oltás menetének felgyorsítása - fogalmazott a külgazdasági és külügyminiszter a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.

Szijjártó Péter hangsúlyozta: ma Magyarországon nem kormánypárti vagy ellenzéki politikusok, nem parlamenti vagy parlamenten kívüli pártok döntenek arról, egy oltóanyagot lehet-e használni, hanem van egy olyan intézmény, a gyógyszerészeti hatóság, ahol olyan emberek dolgoznak, akik felhatalmazással és tudással rendelkeznek ahhoz, hogy ilyen döntéseket meghozzanak.

Kiemelte: naponta csaknem száz ember hal bele a koronavírusba Magyarországon, és 10-15 milliárd forintos kárt szenved el a magyar gazdaság az érvényben levő korlátozó intézkedések miatt. Ha csak egy nappal előbb lehet tömegesen oltani, azzal száz-százötven ember életét lehet megvédeni, és 10-15 milliárd forintnyi kártól menthető meg a magyar gazdaság - mondta a tárcavezető. Hozzátette: a kormány emberek életét, egészségét és munkahelyét védi.

A pénteken kötött orosz megállapodásról Szijjártó Péter megjegyezte: egymillió ember oltásához szükséges mennyiségű vakcina érkezik három ütemben - háromszor harminc nap alatt - Magyarországra. Ez kétmillió adag oltóanyagot jelent, hiszen a korábban engedélyezettekhez hasonlóan az orosz védőoltásból is két oltás szükséges.

Szijjártó Péter rámutatott: a helyzet most ugyanolyan, mint tavaly tavasszal volt. Akkor is az egész világ ugyanazokat a termékeket - lélegeztetőgépet, maszkot, védőruházatot - akarta venni, de azokat kevés helyen gyártották, így nagy harc volt értük. Most az egész világ biztonságos és hatásos oltóanyagot akar vásárolni, de azt kevés helyen, a szükségesnél kisebb mennyiségben és a kelleténél lassabban állítják elő. Minden országban halnak meg emberek a vírus miatt, minden ország szenved a korlátozó intézkedésektől, minden nap újabb és újabb munkahelyek kerülnek veszélybe - emelte ki a tárcavezető.

A keleti vakcinák iránti érdeklődésről közölte: a kínaiakkal folytatott előrehaladott tárgyalások hírére tizennégy európai uniós ország nagykövete hívta fel a pekingi magyar nagykövetet, azért, hogy megtudják, kivel kell beszélni a Sinopharm cégnél. Szombaton a NATO-tag Törökországgal állapodtak meg az oroszok a helyszíni gyártásról, és amikor a magyar szakemberek Oroszországban jártak, "egyik déli szomszéd országunktól" is volt ott egy delegáció, a német kancellár pedig segítséget ígért az orosz vakcina európai engedélyezésének folyamatában.

A külgazdasági és külügyminiszter szerint ma az a kérdés, hogy egyes országokban lesz-e gyorsan oltóanyag, vagy csak hónapok múlva, be tudják-e oltani állampolgáraikat, vagy nézniük kell, ahogy emberek halnak meg és munkahelyek vesznek el.

Szijjártó Péter hangsúlyozta: ami politikailag, diplomáciailag elvégezhető volt, azt a magyar fél megtette a kínaiakkal is. Van egy megállapodás-tervezet, amelyet csak akkor írnak alá, ha a gyógyszerhatóság az orosz és a brit oltóanyaghoz hasonlóan engedélyezi a kínai vakcina felhasználását is, ám ez még nem történt meg - tette hozzá.

Ismertette: Kínában már több tízmillió embert beoltottak a kínai vakcinával, valamint az Egyesült Arab Emírségekben és Bahreinben is tömegesen használták ezt az oltóanyagot. Szijjártó Péter elmondta, hogy mindkét utóbbi ország külügyminiszterével beszélt, akik pozitív tapasztalatokról tájékoztatták, szakmai konzultációkkal segítették a magyar hatóságot, a magyar szakemberek pedig napokat töltöttek Kínában a gyártási hely tanulmányozásával is. A kínai technológia minőségéhez és a gyártásban, fejlesztésben, kutatásban részt vevő emberek szakértelméhez nem fér kétség, az általuk adott jelentés értelmében. A kínaiak korrekt tárgyalópartnernek bizonyultak - mondta.

Szijjártó Péter "szégyenteljesnek és gyalázatosnak" nevezte Vera Jourová uniós biztos viselkedését, aki korábban arról beszélt, hogy Magyarországot pénzmegvonással fogják sújtani, ha nem tartja az Európai Bizottság által kijelölt jogállamisági irányt.

Egy világjárvány idején, amikor naponta emberek halnak meg és vesztik el munkahelyüket, az európai polgárok befizetett adójából a jól fizetett európai bürokratáktól jó lenne, ha inkább az európai országoknak abban segítenének, hogy minél több életet és munkahelyet tudjanak megmenteni ahelyett, hogy politikai megrendelésre "boszorkányüldözést" folytassanak egyes tagállamokkal szemben - fogalmazott a tárcavezető.

