Ha megromlik a bizalom a szakembereinkkel szemben, a gonosz lélek szórakozni fog rajtunk

Ma ünnepli születésnapját Böjte Csaba. A ferences rendi szerzetes a hirado.hu-nak adott interjúban az oltás kapcsán arra kéri az embereket, hogy bízzanak orvosainkban, szakembereinkben, hiszen, ha elromlik az autónk, akkor sem egyedül kezdjük el javítani, hanem szakemberre bízzuk.

2021. január 24. 11:52

Böjte Csaba, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány vezetője ma ünnepli születésnapját. A ferences szerzetes a hirado.hu-nak elmondta, sosem szervezett kifejezetten szülinapi ünneplést, de mindig részt vesz az aznapi szentmisén, ahol megköszöni a Jóistennek, hogy újabb születésnapját érhette meg.

Ezután általában szűk családi körben a gyerekekkel, kollégákkal megebédelnek, ahol nem maradhat el egy kis édesség és desszert sem. Így tervezi ma is. Ezen kívül egy rendhagyó adománygyűjtéssel is megemlékezik születésnapjáról – rá jellemző módón ezt az alkalmat is arra használja, hogy egy nemes ügyet szolgáljon.

"Déva határába egy számunkra nagyon fontos, elhagyott történelmi emlékhely árválkodik, a piski csatatér és a rajta álló csárda, mely azon az emlékezetes 1849. 02. 9. napon, véres harcok során többször is gazdát cserélt. Úgy gondolom, hogy ez a történelmi emlékhely mindannyiunk közös öröksége" – írta közösségi oldalán Böjte Csaba, aki egy emlékparkot hozna létre az elesett hősök emlékére.

"Ezért bizalommal fordulok az emlékhely tulajdonosa és a működtető Szt. László Alapítvány nevében hozzátok, és összefogásra hívlak, gyertek közadakozásból kezdjük meg a történelmi emlékpark kialakítását." – tette hozzá.

Egész életében arra törekedett, hogy egy-egy jó gondolat mentén mindenki rátalálhasson saját útjára. E célt is szolgálja ősszel megjelent Füveskönyve, amely az őt online követő közössége kérdései és dilemmái alapján készült a karantén ideje alatt.

Könyvével motiváló, keresztény gondolatokat szeretne átadni például a szeretetről, a párkapcsolatokról, és a gyereknevelésről.

„Táplálékkiegészítőket sokan szednek eredményesen, de meg vagyok győződve, hogy lelki táplálékkiegészítőkre is szükségünk van. Ezért írtam a könyvet, ezért lenne jó egy-egy gondolatot elolvasni, átelmélkedni, »szedni« naponta. Kis, fogyasztható gondolatpirulák, egy-egy csészényi kereszténység, amelyet én kisebb testvéri szeretettel ajánlani tudok” – mondta a kötetről.

Úgy véli, egy-egy rövid gondolatsor elindíthat mindannyiunkban egy lelkiismeret tisztázó gondolatot. Ezért is vannak SMS-szerűen tördelve a Csender Levente által megfogalmazott gondolatok – magyarázta.

A Szent Írás azt mondja, hogy Jézus Krisztus Isten ajándéka, hiszen Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta oda érte.

Tehát, ha Jézusnak az volt a hivatása, hogy a mennyei Atya ajándéka legyen, akkor nekünk, akik szintén Jézus képére hasonlatosan születtünk, ugyancsak ez a hivatásunk, jó szava, simogatása, ajándékai legyünk egymás számára – emelte ki.

Böjte Csaba ferences rendi szerzetes (Fotó: MTI/Biró István)

Magam és mindenki számára, ha kérhetek valamit a Jóistentől, akkor ez lenne.

Közösségi oldalán minden második este nyolc órától bárki feltehet egy kérdést, amire megpróbál válaszolni.

A koronavírussal kapcsolatban példaként említette, hogy ha elromlik az autónk, akkor bütykölhetjük, de jobb, ha elvisszük egy szerelőhöz.

Ha az egészségünkkel baj van, akkor mindannyiunknak az a dolga, hogy segítséget kérjünk a szakemberektől, olyanoktól, akik hosszú évek óta az egészségügyben dolgoznak. Mindannyiunknak az a feladata, hogy az egészségügyi előírásokat, akár az oltással kapcsolatosakat is, vegyük komolyan – részletezte.

„Nem abban látom a megoldást, hogy külön utakon kezdjünk el járni. Mert, ha megromlik a bizalom a mérnökeinkkel, tanárainkkal, orvosainkkal, szakembereinkkel szemben, akkor a gonosz lélek szórakozni fog rajtunk.”

Hozzátette, ő a szakemberek mellett áll, bizalommal fordul az orvosok felé.

Böjte Csaba, nemrégiben esett át a koronavíruson, így jelenleg immunis a betegségre, de úgy gondolja, ha eljön az ideje, akkor regisztrál a koronavírus elleni oltásra, akárcsak Ferenc pápa.

„Mennyei Atyánk ezt a földbeli projektet” a tudósaink szerint félmilliárd éve futtatja, és eddig mindig volt ötlete, hogyan lehet tovább haladni, így úgy gondolja, tovább fogja vinni a mi életünket gondviselő szeretettel.

Mindig változik valami, dinamikus, változó világban élünk, így nekünk is alkalmazkodnunk kell a körülményekhez.

------------------------------------------------------------

Kedves Barátaim! A közösségi média feldobta a lehetőséget, hogy születésnapom alkalmából gyűjtést szervezne számomra. Egy pár napig gondolkodtam a javaslaton, végül barátaim unszolására a következő levelet fogalmaztam meg: Déva határába egy számunkra nagyon fontos, elhagyott történelmi emlékhely árválkodik, a piski csatatér és a rajta álló csárda, mely azon az emlékezetes 1849.02.9. napon, véres harcok során többször is gazdát cserélt. Úgy gondolom, hogy ez a történelmi emlé... Továbbiak

Nemcsak az emberiség él a Földön, a vírusoktól kezdve a növényekig, élőlényekig együtt kell közösen szeretetben élni.

Vannak problémák, de nem szabad arra gondolnunk, hogy ez Isten csapása. A megváltozott körülményekhez alkalmazkodnunk kell. Ahogy egykor a kanyaró vagy a spanyolnátha is felütötte a fejét, és ma már csak a történelem lapjain találkozunk velük, úgy reméljük:„a koronavírus is szépen összeszedi magát és elmegy a múzeumba”.

Tartalmas életút áll mögötte

Böjte Csaba ferences rendi szerzetes 1959. január 24-én született Kolozsváron. Költő édesapját alig ismerte, mert még születésekor börtönbe zárták egy verse miatt, és szabadulása után nem sokkal meghalt.

Édesanyja nehéz körülmények között nevelte fel őt és a húgát.

Autóvillamossági szerelőnek tanult, de szakmáját öt év után feladta. Egy évig remeteként élt a Hargitán, közben egy bányában vállalt munkát. 1982-ben a legnagyobb titokban jelentkezett a ferences rendbe.

Teológiai tanulmányait Gyulafehérváron és Esztergomban folytatta. 1989-ben szentelték pappá. Erdélybe visszatérve a gyulafehérvári egyházmegye ifjúsági lelkésze lett, majd több településen végzett papi szolgálatot. 1992-ben a Hunyad megyei Dévára helyezték.

A ferences közösség a vezetésével 1993 tavaszán létrehozta a Szent Ferenc Alapítványt, hogy megfelelő intézményi keretek között segíthessen a sanyarú sorsú erdélyi gyerekeken. Jelenleg mintegy kétezer-ötszáz gyermekről gondoskodnak az intézményeikben és további százakról nevelőszülői rendszerben.





hirado.hu