Japán követné Magyarország családvédelmi politikáját

A magyar kormány családvédelmi intézkedéseinek köszönhetően hazánkban sikerül felvenni a harcot a kedvezőtlen demográfiai tendenciákkal. Japán is súlyos problémákkal küzd, ezért most a magyar modellt tanulmányozzák – erről is tárgyalt az elmúlt időszakban Novák Katalin családokért felelős miniszter.

2021. január 25. 11:05