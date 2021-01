Jobbik utolsó éve - teljes leépülés és kiüresedés

A Jobbik volt elnöke Facebook-bejegyzésében emlékezett meg arról, hogy egy éve vezeti a pártot Jakab Péter. „Az új elnök első intézkedéseként – sokak meglepetésére – brutális kirúgási hullámot vezényelt le.

2021. január 25. 15:58

Ennek hatására a párt által az önkormányzati választáson elért és utána az elnökségem végéig megtartott 10-12 százalékos támogatottság a 6-8 százalékos sávba zuhant be” – írta Sneider Tamás. „Mára ott tart a folyamat, hogy félő, hogy a választásokig a parlamentbe jutási küszöb alá is besodródik a párt” – közölte.

A független országgyűlési képviselő szerint az új vezetőség azt ígérte, hogy „erősödni fog a közösség, nem lesz összefogás már leszerepelt, sikertelenül kormányzó erőkkel, az pedig nem hangzott el, de mindenki számára természetes volt, hogy kereszténygyalázás sem lesz.” Hozzátette: „A pandémia kapcsán ráadásul a Jobbik jelenlegi, teljesen követhetetlen kommunikációja elbizonytalanítja az embereket, és csökkenti az oltási hajlandóságot, ezzel is veszélybe sodorva a munkahelyeket, vállalkozásokat, az emberek megélhetését, egészségét és életét.”

Sneider úgy vélekedett a Jobbik vezetőségéről: „legbelül ők is tudják, hogy az egyéves uralkodásukat valójában a teljes leépülés és kiüresedés jellemezte. Hamis számokkal hitegetik magukat és a szűk tagságot, de az önbecsapás nem sok jóra fog vezetni…” A számok terén Jakab Péter teljesen mást állít, mint a párt korábbi elnöke. A Jobbik elnöke hétfőn „ünnepi” bejegyzést tett közzé a Facebook-oldalán, amelyben eredményeit kívánta felsorolni az elmúlt egy évből. Szerinte mióta átvette a Jobbik vezetését, a párt támogatottsága hat százalékról 14 százalékra ugrott. A pártelnök emellett azt is állítja, hogy jelenleg is 1500-an várnak arra, hogy felvételt nyerjenek közéjük.

Bár Jakab és a párt hivatalos kommunikációja próbálja elfedni a bajokat, a Jobbik felől jövő hírek inkább Sneider állításait támasztják alá. Az Origó hétfői cikkében például emlékeztet: ez alatt az egy év alatt több kulcsember hagyta el a pártot, és nem egy jelentős helyi szervezet oszlatta fel magát, de olyan is akadt, akit az új vezetés nemes egyszerűséggel kizárt.

A Magyar Nemzet egy, a Jobbik belső ügyeiben jártas forrása pedig nemrég úgy nyilatkozott lapunknak: a párt tagsága a széthullás szélén van, sőt olyannyira nagy a baj, hogy Jakabék a borsodi – Fidesz–KDNP győzelemmel zárult – időközi választáson már aktivistákat sem nagyon tudtak mozgósítani. A vezetőség ezért a Jobbik ifjúsági tagozatát vetette be, cserébe országgyűlési helyeket ígértek a fiataloknak. Csakhogy, ez forrásaink szerint egy betarthatatlan vállalás, ugyanis a párt jelenlegi képviselői sem valószínű, hogy mind bejutnak a parlamentbe a szivárványkoalíció közös listájáról.

A lapunknak neve elhallgatást kérő egyik forrás ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott: – Ha az ifjúsági tagozat tagságában tudatosul, hogy átejtették őket, és kimennek a vezetés alól, akkor gyakorlatilag nem lesz, aki dolgozzon Jakabéknak a következő kampányban.

Magyar Nemzet