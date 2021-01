Lezárulóban az egészségügyi dolgozók oltása

Lassan lezárul az egészségügyi dolgozók kampányszerű oltása, de folytatódik az idősotthonokban élők oltása - mondta az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs keddi online sajtótájékoztatóján.

Utoljára frissítve: 2021. január 26. 16:11

2021. január 26. 13:34

Egészségügyi dolgozó megkapja a Pfizer-BioNTech koronavírus elleni vakcináját a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban. MTI/Krizsán Csaba

Müller Cecília azt mondta, lassan szeretnének az egészségügyi dolgozók kampányszerű oltásának a végére érni, ezért azt kéri, hogy aki még nem jelentkezett a védőoltásáért, az tegye meg. Hozzátette: akit most valamilyen ok miatt nem tudtak beoltatni, azoknak a jövőben is biztosítani fogják a lehetőséget.



Az országos tisztifőorvos szólt arról is, hogy folytatódik a szociális intézményekben élők oltása. Mint mondta, 1600 idősotthon és további 300 bentlakásos intézmény van Magyarországon, és eddig nyolcvan ilyen típusú ellátóhelyre jutottak el.



A héten érkezett vakcinaszállítmányokból az ott lakók és dolgozók oltását szeretnék megkezdeni. Négy intézményben már a második dózis beadására fog sor kerülni - tette hozzá.



Az oltási terv következő állomása az idősek beoltása lesz, mivel ők a fertőzés szempontjából a magas kockázatúak közé tartoznak életkoruk és krónikus betegségeik miatt.



Müller Cecília elmondta, eddig 165 ezer ember oltására elegendő vakcinamennyiséget kapott Magyarország az öt Pfizer- és egy Moderna-szállítmányból. Eddig 149 676 ember kapott oltást, közülük 12 639-nek már a második dózist is beadták.



Közölte: a héten újabb szállítmányok érkeztek, a Pfizertől 36 270 ember, míg a vasárnap várható Moderna készítményéből 9 ezer ember oltására elegendő vakcina érkezik.



Az országos tisztfőorvos elmondta azt is, hogy Magyarországon a járványügyi adatok az utóbbi két hétben kedvezően alakultak, de a fenyegetettség még nem múlt el. A pandémia még mindig zajlik a világban, mivel a védőoltások beadása lassan halad előre.



Kiemelte, a kormány arra törekszik, hogy minél több oltóanyagot beszerezzen, mert egyértelmű, hogy csak a tömeges oltások megkezdésével tudunk a járványhelyzeten nagymértékben javítani.



Az eddig beoltottak száma rendkívül alacsony ahhoz, hogy bármilyen óvintézkedésen enyhíteni lehessen - hívta fel a figyelmet.



Magyarországon a járvány kezdete óta 12 113-an haltak bele a fertőzés szövődményébe, és az elhunytak négy százalékánál semmilyen kimutatható alapbetegséget nem találtak.



A szakember kitért arra is, hogy a különböző vírusmutánsok bizonytalanná teszik a járványhelyzetet. Beszámolók szerint - mondta - a vírus angol mutációjára hatékonyak a védőoltások, de a brazil és az afrikai variánsról ilyen adatok nem állnak rendelkezésre.



Hozzátette: a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) laboratóriuma minden mintán vizsgálja a vírus örökítőanyagának (RNS) sorrendjét is, hiszen ez mutatja a vírus változását. Ezek a vizsgálatok fontosak járványügyi, vakcinafejlesztési és kutatási szempontból egyaránt - mondta.



Müller Cecília beszámolt arról is, hogy a szennyvízekből vett minták alapján stagnál vagy csökken a kimutatható vírusszám. Csökkenést figyeltek meg Miskolcon, Nyíregyházán, Pécsett, Székesfehérváron, Szolnokon és Tatabányán.



A koronavírus elleni oltóanyagot, az újonnan érkezett Pfizer-BioNTech-vakcinákat tartalmazó dobozt katonák viszik a miskolci Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórházban 2021. január 26-án. MTI/Vajda János

Operatív törzs: hétfőn 153-szor intézkedtek a rendőrök szabálytalan maszkviselés miatt

A maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt hétfőn 153-szor intézkedtek a rendőrök - mondta a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese a keddi online sajtótájékoztatón.

Kiss Róbert alezredes közölte: 127 emberrel szemben azért volt szükség rendőri fellépésre, mert tízezer lakosúnál nagyobb településeken megszegte a maszkviselésre vonatkozó önkormányzati rendeletet. Közülük 40 embert figyelmeztettek, 36-an kaptak helyszíni bírságot, 51-et feljelentettek.



Szabálytalan maszkviselés miatt tömegközlekedési eszközökön és várakozóhelyein hét, üzletekben, bevásárlóközpontok területén 19 ember ellen intézkedtek hétfőn.



Az alezredes hozzátette: a védelmi intézkedésekről szóló kormányrendelet szeptember 21-ei hatályba lépése óta 21 521-szer intézkedtek maszkviselési szabályok megszegése miatt.



A boltokra, vendéglátóhelyekre, szálláshelyekre és szabadidős létesítményekre vonatkozó szabályok megszegése miatt eddig 783 rendőri intézkedésre volt szükség. Ebből 204 esetben az üzemeltető vagy a tulajdonos mulasztása volt megállapítható, 579-ben pedig az üzletek korlátozott nyitvatartására vagy a vendéglátóhelyeken való tartózkodásra vonatkozó szabályokat nem tartották be.



Közölte: hétfőn a kijárási tilalommal kapcsolatos szabályok megsértése miatt 356 ember ellen intézkedtek a rendőrök. A november 4-étől hatályos kijárási korlátozás, majd az azt november 11-étől felváltó kijárási tilalom alatt már 29 859 esetben kellett fellépniük szabályszegőkkel szemben - mondta.



Hétfőn is ellenőrizték a Magyarország területén személyforgalomban átutazókat, a tranzitszabályokat megsértők ellen 54 esetben léptek fel. Az átutazókat szeptember óta ellenőrzik, a szabályokat be nem tartókkal szemben eddig 10 399-szer intézkedtek.



A hatósági házi karanténban lévőket hétfőn 8190 esetben ellenőrizték személyesen a rendőrök. 2644 ilyen korlátozó intézkedést rendeltek el, ezzel jelenleg 18 075-en vannak hatósági házi karanténban. Közülük 1744-en vállalták, hogy a rendőrség elektronikusan ellenőrizze, betartják-e a karanténszabályokat - ismertette az alezredes.



Ismertette azt is: a határátkelőknél zökkenőmentes a be- és kiléptetés, de a teherforgalomban a belépőoldalon Röszkénél és Tompánál 2-2 órás várakozásra kell számítani.

MTI