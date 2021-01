Vadai ezért Vadai

2021. január 28. 00:30

Megdöbbentő, hogy egy városvezető nincs tisztában azzal, hogy milyen rend szerint lehet beadni az oltásokat - erről beszélt a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkár Magyarország Élőben című műsorunkban. Dömötör Csaba szerint súlyos politikai felelőtlenség Hiesz György tette. Eközben a Momentum is elítélte a városvezetőt: Fekete-Győr András szerint vállalhatatlan, hogy Hiesz soron kívül kapott vakcinát.

Az idős gyöngyösi lakosokat féltette karácsonyi beszédében a város polgármestere, Hiesz György az év elején mégis soron kívül oltatta be magát a koronavírus-elleni vakcinával. A városvezető a 2019-es választáson a Momentum, a DK és az MSZP közös jelöltjeként mérettette meg magát. Az ellenzéki polgármester tettét most viszont a Momentum elnöke is elítélte.

A párt vezetője Híradónknak elfogadhatatlannak nevezte a gyöngyösi esetet. Én ezt vállalhatatlannak tartom. Ausztriában amúgy követtek el politikusok ilyen súlyos hibát, nekünk van Gyöngyösön egy társadalmi megbízatású alpolgármesterünk, Kárpáti István személyében, én Istvánnal fel fogom venni a kapcsolatot, hogy érdeklődjek, hogy mi most a helyzet ezzel kapcsolatban – nyilatkozta Fekete-Győr András, a Momentum elnöke.

A HírTV megkereste a Momentum helyi alpolgármesterét, de Kárpáti István nem ítélte el az esetet. De nemcsak ő, hanem az MSZP is hallgatott a gyöngyösi polgármester ügyéről.

A Gyurcsány-párt alelnöke már a gyöngyösi polgármestert mentegette. Vadai Ágnes szerint a kormány oltási tervének hibájából oltathatta be magát Hiesz György.

Szerintem, ha lenne világos oltási terv - még egyszer mondom, azt nem tartom elfogadhatónak, ha valaki egyébként a meglévő oltási terven kívül így kap egy oltást, szerintem ez problémás, ezt ő maga is ezt mondta, hogy problémás -, kell egy világos terv, ahol megmondják, hogy tisztelt Rónai Egon, tisztelt Vadai Ágnes akkor Önt várhatóan ezen a napon, ebben az órában, ezen a helyen fogjuk beoltani - mondta Vadai Ágnes az ATV stúdiójában.

Megdöbbentő, hogy egy városvezető nincs tisztában azzal, hogy milyen rend szerint lehet beadni az oltásokat - jelentette ki a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkár Magyarország élőben című műsorunkban.

Dömötör Csaba hozzátette: súlyos politikai felelőtlenség Hiesz György tette.

