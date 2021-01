Krekó Péter magát tekinti áldozatnak

Továbbra sem kér bocsánatot Krekó Péter botrányos nyilatkozatáért. A Political Capital ügyvezetője inkább végigpanaszkodta a baloldali sajtót, hogy lejárató kampányt indítottak ellene. Egy Soros György tulajdonában lévő amerikai portálon pedig hosszú cikkben álltak ki Krekó Péter mellett.

2021. január 28. 12:55

Nem nyugszik bele Krekó Péter, hogy a Politicónak adott botrányos nyilatkozata miatt jogos kritikák sora érte a jobboldali sajtó részéről. A Political Capital ügyvezető igazgatója a múlt héten több interjúban is értetlenségét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy miként fordulhatott elő, hogy civil létére támadások érik korábbi, vállalhatatlan kijelentése miatt. A Magyar Narancsnak január 20-án úgy nyilatkozott: „Van egy erős kormányzati bűnbakkeresési igény is: a magas halálozási arányt és az oltások iránti alacsony bizalmi mutatókat valakikre rá akarják kenni. Elsősorban az ellenzékre, de ebbe a történetbe rángattak bele engem is.”

Emlékezetes, a baloldali megmondóember tavaly decemberben azt nyilatkozta: „A tét elég magas, ha aláásod az emberek hajlandóságát, hogy beoltassák magukat, Orbán Viktor viselheti a politikai következményeket.”

A Krekó Péter sugalmazta taktikát azóta jól láthatóan megfogadta az ellenzék. Folyamatosan a vakcinák biztonságosságát vonják kétségbe, és a Demokratikus Koalíció még aláírásgyűjtést is indított, hogy ne lehessen olyan kínai vakcinával oltani, amelyet nem engedélyezett az Európai Gyógyszerügynökség.

Krekó Péter a Magyar Narancsnak adott interjú megjelenése másnapján az ATV stúdiójában járt, és azt fejtegette, hogy Magyarországon európai viszonylatban is magas oltásellenesség van, amiért a politikai felelősséget a kormány az ellenzékre hárítaná. – Nem értem, én ebbe miért kellettem – tette hozzá az elemző.

Annak ellenére sem ismeri el tehát Krekó Péter, hogy túl messzire ment, hogy a Bayer Zsolt által indított petíciót már több mint 23 ezer ember írta alá és szólította föl bocsánatkérésre.

A Nem tűrjük tovább a Krekó-félék becstelenségét, sem a hozzá hasonlók cinkosságát című kezdeményezés szövege szerint a „mai magyarországi baloldal stratégiája nem kevesebb, mint hogy el kell venni az emberek kedvét a védőoltástól, ennek következtében a járvány majd tovább szedi áldozatait, és ezért a társadalom majd a kormányt fogja megbüntetni – értsd: így nyerhetik meg a következő választásokat”.

A Political Capital elemzőjét azonban láthatóan nem hatotta meg a sok ezer tiltakozó. Január elején kiadott közleményében kifejtette: beperli azokat a sajtótermékeket, amelyek botrányos nyilatkozatáról – szerinte csúsztatva – cikkeztek, valamint bíróság elé citálja lapunk publicistáját is, aki a petíciót indította ellene.

Hetek óta sajnáltatja magát a Political Capital igazgatója Fotó: MTI/Kovács Attila

A Krekó Péter megszólalása nyomán hazánkban kialakult viták meglepő külföldi sajtóvisszhangra is találtak. A Vice.com Krekó-cikkünkben is ismertetett sajtószerepléseivel egy időben terjedelmes írást jelentetett meg arról, hogy miként vált a Politicónak adott interjú miatt az első számú közellenséggé Krekó Péter Magyarországon. Az amerikai portál cikke szerint gyűlöletkampány célpontja lett az elemző, akiről a kormánypárti médiában cikkek százai jelentek meg, amelyek nyomán halálos fenyegetéseket is kapott.

Kérdés, egy tízmilliós országban zajló társadalmi vita, amelynek alanya nem egy vezető politikus, hanem egy civil, miként válthatott ki ekkora érdeklődést külföldön.

Nos: a Krekó Péter vezette Political Capital egyik támogatottja a Soros György alapította Nyílt Társadalom Alapítványoknak. A cikket megjelentető Vice-nak pedig véletlenül éppen az amerikai spekuláns cége, a Soros Fund Management az egyik tulajdonosa.

magyarnemzet.hu