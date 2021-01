Szélsőséges NGO-ostrom Közép-Európában

Az úgynevezett Háttér Hatalom receptje már szinte közismert. (Minden nemzeti oldal választási győzelme csalás eredménye, ezért tüntetéseket szervez, zavargásokat gerjeszt a törvényes kormány ellen). Magyarország azonban kemény dió, mert az emberek nálunk dörzsöltebbek. Megtanultak a sorok között olvasni az egypártrendszerben, és az ócska propagandának nem ülnek fel.

2021. január 29. 08:39

Egy tengerentúli nagyhatalomban sem sikerült tiszta választásokat tartani: a súlyos csalások gyanúja nem gyengül. Emellett a kérdőjelesen megbuktatott elnök ellen további üldözőhadjárat folyik, állítólag azzal a céllal, hogy Európában is megfélemlítsék azokat, akik demokráciát akarnak az oligarchia alig álcázott diktatúrája helyett. Dr. Somogyi János publicistát, nyugalmazott ügyvédet kérdezte a Gondola.

– Ügyvéd úr, a hibrid háborúról szóló szakirodalom szerint „a cél a káosz szítása és végső soron polgárháború előidézése a célországban, hogy ezzel ürügyet szolgáltatva a ’humanitárius katasztrófa elkerülésének és a helyzet stabilizálásának’ látszata alatt az addig csak a háttérből irányító külső hatalom nyílt katonai erővel is beavatkozhasson a konfliktusba.” Mi várhat térségünkre, Közép-Európára?

– Az úgynevezett Háttér Hatalom már egyre jobban kimutatja a foga fehérjét, szándékait, céljait. Ez a világuralomra törekvő globalista, pénzügyi elit, amely egyre gátlástalanabbul tör előre, még az USA elnökét is padlóra küldte.

Trump egy kivédett támadás után - yahoo

Ebben azonban Trump elnök is alaposan benne volt azzal, hogy nem mutatott kellő erőt az antifa csőcselék elképesztő méretű rendbontásaival szemben, és a választások során is naivan bízott az amerikai demokrácia erejében.

Közép-Európa azonban nem Amerika! De a térségünkben is, a közelmúltban is és napjainkban is próbálkozott, próbálkozik az úgynevezett Háttér Hatalom az erejének a fitogtatásával, például Varsóban, Prágában is a nemzeti kormány megbuktatásával, de Szlovákiában is megmutatta az oroszlánkörmeit. Egyelőre sikertelenül.

– Van, aki attól tart, hogy ha 2022-ben Közép-Európában a demokratikus erők nyernek, akkor a választási csalásra hivatkozással az eredményt sem a kontinens nagy szervezete, sem a jelenleg első számú birodalom nem fogja elfogadni, és 30-40 ezer fős fizetett csőcselékkel fognak zavargásokat generálni. Mi ebben az új? 2018-ban a magyar fővárosban a Parlamentet ostromolta napokon át a fizetett csürhe, kiváló rendőröknek sérüléseket okozva.

Csürhe a magyar Parlament előtt 2018-ban - ugyeszseg.hu

Az egyik tettes ellen eljárás folyik, de a szélsőséges sajtó hősként ünnepli. Hogyan védhető meg a külföldről felbérelt szélsőség ellen a demokrácia?

Külföldi hőbörgők, fegyveres diverzáns csoportok esélytelenek az elmúlt tíz évben megerősített védelmű magyar államhatáron való bejutásra.

A NATO védelmében egy cseppet sem bízom. Voltunk mi már olyan katonai szövetség tagjai (Varsói Szerződés), amelyik nem a nemzetünk függetlenségének, szuverenitásának a védelmét szolgálta, hanem éppen ellenkezőleg.

– Ha a külföldről felbérelt dühöngők a demokráciára támadnak, nehéz lesz úgy reagálni, hogy ne minősítsék totális diktatúrának a kormányzást – vélik megfigyelők. 2018-ban ez sikerült, bár sok kiváló rendőr komoly sérüléseket szenvedett. Ha már most tudjuk, mire készülnek – hiszen tankönyvben leírt műveleteket látunk –, hogyan tudnak a demokratikus erők is lépéseket tenni, például a felbérelt NGO-csőcselék belső szétzilálásával?

– A felbérelt NGO-bagázs zömében nadrágos értelmiségi fiúkból és elvarázsolt lányokból áll, akiknek eszük ágában sincs barikádokra hágni. A holdudvarukban hőzöngő csőcselék az első puskalövésre összecsinálná magát, de már egy méretes rendőrpofontól is. Ezek féken tartása csak politikai döntés kérdése.

Felbérelt NGO-k készenlétben - Nemzeti Kibervédelmi Intézet

– Elemzők szerint: ha 2022-ben nem a demokratikus erők győznek Közép-Európában, akkor egy korábbi tömegbe lövető politikai kalandorral az élen bevezetik a totális diktatúrát – amint ez 2006 őszén már megvalósult – a nagy kontinentális szervezet és a tengerentúli, önmagát világbirodalomnak képzelő garnitúra csendes támogatásával. Ezt a nemzeti katasztrófát hogyan lehet megelőzni?

– Vigyázó szemünket ma, 2021-ben, az USA-ra vessük, ha a magyar nemzeti oldal esetleges ’22-es választási vereségének következményeire próbálunk tippelni. Az USA-ban kibontakozni látszik az úgynevezett szocialista demokrácia, amit mi magyarok már jól ismerünk. Az amerikaiak és a magyar fiatalok persze nem tudják, hogy mi ez. Például hogyan is nézett ki a Kádár-rendszerben a manapság olyan sokat emlegetett sajtószabadság? Némi ízelítőt kaphatnak ugyan a Facebook és társai internetes letiltásainak gyakorlatából, de ez kismiska az egykori magyar szocialista valósághoz képest.

Az új magyar szocialista demokráciát (totális diktatúrát) a nemzeti oldal választási győzelemével lehet megelőzni, de az úgynevezett Hátér Hatalom hatalmas pénzügyi és médiaereje nagyon megnehezítheti a választási sikert. Ráadásul a választás megnyerésénél több kell a győzelemhez. A magyarok életereje, életösztöne, élni akarása, tettre készsége az, ami megvédheti ezt a népet attól, hogy a mai németek, franciák, svédek és más nyugat európai nemzetek identitást vesztő sorsára jusson. És ahhoz, hogy ne tűnjön el a történelem süllyesztőjében.



