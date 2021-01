Intézkedések szabálytalan maszkviselés miatt

A maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt csütörtökön 107 esetben intézkedtek a rendőrök - mondta a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese a pénteki online sajtótájékoztatón.

2021. január 29. 13:08

Kiss Róbert közölte: 87 emberrel szemben azért volt szükség rendőri fellépésre, mert tízezer lakosúnál nagyobb településen megszegte a közterületi maszkviselésre vonatkozó önkormányzati rendeletet; 14 embert figyelmeztettek, 41-en kaptak helyszíni bírságot, 32-t feljelentettek.

Szabálytalan maszkviselés miatt tömegközlekedési eszközökön és várakozóhelyein nyolc, üzletekben, bevásárlóközpontok területén 12 ember ellen intézkedtek csütörtökön.



Az alezredes hozzátette: a maszkviselési szabályok megszegése miatt bevezetésük óta összesen 21 943-szor intézkedtek a rendőrök.



A boltokra, vendéglátóhelyekre, szálláshelyekre és szabadidős létesítményekre vonatkozó szabályok megszegése miatt eddig 802 rendőri intézkedésre volt szükség. Ebből 205 esetben az üzemeltető vagy a tulajdonos mulasztása volt megállapítható, 597 esetben pedig az üzletek korlátozott nyitva tartására vonatkozó szabályokat nem tartották be.



Közölte: csütörtökön a kijárási tilalommal kapcsolatos szabályok megsértése miatt 280 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök. A november 4-étől hatályos kijárási korlátozás, majd az azt november 11-étől felváltó kijárási tilalom idején már 30 819 esetben kellett fellépniük szabályszegőkkel szemben - mondta Kiss Róbert.



Csütörtökön is ellenőrizték a Magyarország területén személyforgalomban átutazókat, a tranzitszabályokat megsértőkkel szemben 30 esetben léptek fel. Az átutazókat szeptember óta ellenőrzik, a szabályokat be nem tartókkal szemben eddig 10 566-szor intézkedtek.



Az elmúlt napon 7854 esetben ellenőrizték személyesen a rendőrök a hatósági házi karanténban lévőket és 2629 ilyen korlátozó intézkedést rendeltek el.

Jelenleg 17 540-en vannak hatósági házi karanténban. Közülük 1688-en vállalták, hogy a rendőrség elektronikusan ellenőrizze, betartják-e a karanténszabályokat - ismertette az alezredes.



MTI