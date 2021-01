Ötmillió vakcinát vásárol hazánk a Sinopharm cégtől

Magyarország két és fél millió ember beoltását lehetővé tevő, ötmillió adag koronavírus elleni oltóanyagot vásárol a kínai Sinopharm vállalattól - közölte a külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán pénteken.

2021. január 29. 15:00

A kínai Sinopharm-vakcina is zöld utat kapott Magyarországon - Kép: origo/AFP/The Yomiuri Shymbun/Koki kataoka

Szijjártó Péter a horvátországi Krkből bejelentkezve azt írta: amint véget ért a krki LNG-terminál megnyitó ünnepsége, telefonon egyeztetett Vang Ji kínai külügyminiszterrel a vakcina vásárlásáról.



Kiemelte: az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) engedélyének kiadása után ugyanis megnyílt a lehetőség a kínai Sinopharm által gyártott oltóanyag megvásárlására, és a szerződést is sikerült aláírni a déli órákban.



Ennek értelmében Magyarország két és fél millió ember beoltását lehetővé tevő, ötmillió adag oltóanyagot vásárol a kínai Sinopharm vállalattól. A szállítás négy szakaszban, négy hónap alatt történik - ismertette a külgazdasági és külügyminiszter.



Szijjártó Péter szerint ezzel lehetővé válik majd az oltás felgyorsítása, ami emberek ezreinek életét mentheti meg, és hamarabb oldhatják fel a korlátozásokat is.



A tárcavezető megjegyezte: nem az anyaországi magyarok lesznek az elsők, akik megkapják ezt az oltást, hiszen Szerbiában már több mint 300 ezer embert oltottak be vele, köztük sok magyart is a Vajdaságban.



Bővül a vakcinapaletta

Müller Cecília országos tisztifőorvos sajtótájékoztatón elmondta: mostantól a Pfizer, a Moderna, a Szputnyik V és az AstraZeneca vakcinák mellett a Sinopharmmal "is számolhatunk".

Az országos tisztifőorvos reményét fejezte ki, hogy ezek a vakcinák nagy mennyiségben hozzáférhetővé válnak, és így rövidebb idő alatt sikerül immunizálni a magyar lakosságot.



A szakember az orosz Szputnyik V vakcina bevizsgálásáról elmondta, kilenc vizsgálatból hetet elvégeztek, és mind negatív eredménnyel zárult, ami bíztató.

Hátra vannak még a biológiai vizsgálatok, amelynek során be kell bizonyítani, hogy az oltóanyagban lévő adenovírus valóban nem képes szaporodni.



A vizsgálatokat a jövő hét végéig befejezik - tette hozzá.



Közölte, a következő időszakban - az egészségügyi dolgozók és a szociális és más bentlakásos intézményekben élők után - az oltásra regisztrált idősek beoltása következik. Ebben a feladatban számítanak a háziorvosok segítéségre - emelte ki.



Elmondta azt is: vasárnap estig szeretnének mindenkit beoltani valamennyi szociális és idősotthonban és más bentlakásos intézményben.



Ha valaki az oltás első dózisa után megbetegszik, a második adagot felépülése után megkaphatja - mondta kérdésre válaszolva Müller Cecília. Mint mondta, a teljes védelem a második oltás után hét-tíz nappal alakul ki, így nincs kizárva, hogy valaki a két oltás felvétele közötti időszakban lesz beteg.



Akut megbetegedés esetén semmilyen oltás nem adható, csak a gyógyulás után. Ekkor "kicsit csúszik a második oltás beadása, de a védettség ki fog alakulni" - mondta.



A szakember úgy fogalmazott, azt szeretnék, ha jelentősen csökkenne a koronavírusban elhunytak száma, és széles körben alakulna ki védettség a lakosságban az oltások nyomán.



A járványügyi adatokról elmondta, az elmúlt napon 1459-cel nőtt az új fertőzöttek száma, és ez az adat kiegyenlített az elmúlt napokban, látványosan azonban nem csökken. A vírus jelen van, és csak a tömeges oltás lesz kiút a járványból.



Csökken a kórházban kezelt covidos betegek száma - tette hozzá, ők 3649-en vannak, közülük 258 ember szorul gépi lélegeztetésre.



Az aktív fertőzöttek száma százezer alá csökkent, a gyógyultak száma pedig 254 783 - ismertette.



