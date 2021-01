Ascher zárójelben

2021. január 30. 09:51

„Koltai Lajos valamikor a 2010-es évek elején érezhetően befejezte ,vagy legalábbis erősen visszafogta hollywoodi működését. Hamarosan felhívott telefonon,mint az egyetem akkori rektorát. (2014 tavaszán járt le a mandátumom, mindenképp az előtt történt) Elmondta, hogy most már alapvetően itthon él majd, és örömmel tanítaná az operatőröket az egyetemen. Nagy örömmel vettem jelentkezését,hiszen egy ilyen, világviszonylatban jelentős operatőr nagy nyereség. Érdeklődtem, hogy mikor,milyen fajta kurzusokat képzel. Lelkesedése rögvest lelohadt, feltétlenül teljes állást kért,havi fizetéssel, de tömbösített óraadással, azaz nem rendszeresen megtartott órákkal. Sajnálattal vettem tudomásul,mert semmilyen keretünk nem volt erre, a legnyomorúságosabb éveket éltük, évi 5-600 millió forintos büdzsével.(Mostanában se volt sokkal több egymilliárdnál, a snájdig riporter kétmilliárdról tud; hazudik.) Lajos így Egerben vállalt tanítást, a Bollók Csaba vezette ottani filmszakon. Ők meg tudták fizetni. Nem tudom, mennyire vette komolyan, mennyire rendszeresen oktatott, de minden vele töltött óra hasznos, és rendkívüli operatőri képességei akkor is elleshetők lesznek,mikor valami furcsa okból filmrendezést fog tanítani. Az,hogy 75 éves lesz, csak libernyáknak bélyegzett tanároknál lehet kifogás - de az az igazság, az igazi nagyhírű operatőrök snúrban végigdolgozzák az életüket, és legtöbbjüknek tényleg csak idősebb korában jut ideje és energiája a folyamatos oktatásra. Ha Koltai most rászánja az időt, hallgatóinak hasznára lesz . (Ha zárójelbe teszem vállalásának antiszolidáris, morálisan tarthatatlan voltát, amivel talán elszámol legbelül,ha egyszer majd kicsit kevésbé szereti magát.)”

Ascher Tamás: Koltai hasznára lehet a hallgatóinak

