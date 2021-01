Jakab a bátorság, hitelesség

Az őszinte szó ébreszti, bátorítja a nemzetet

2021. január 31. 00:46

Jakab Péter, a Jobbik elnöke január 25-én jelentette be, hogy ringbe száll az ellenzéki miniszterelnök-jelöltségért az előválasztáson. Ennek kapcsán beszélgettünk a politikussal.

Ön az első ellenzéki vezető, aki jelezte, hogy indulna miniszterelnök-jelöltségért. Egyeztetett-e erről a többi ellenzéki párttal?

Jakab Péter: Sok mindenről kell egyeztetni az ellenzéki pártokkal, a miniszterelnök-jelöltek személye nincs ezek között. Az egyeztetést a választók fogják elvégezni az előválasztáson akkor, amikor kijelölik, ki legyen az a közös miniszterelnök-jelölt, aki mögé mindenkinek be kell állnia.

Miért indul a megmérettetésen?

Jakab Péter: Mert azt ígértem a választóimnak, hogy egy jobb Magyarországot fogunk teremteni annál, mint ami az elmúlt 30 évben volt. Ha nem indulnék el az előválasztáson, akkor ez csak üres ígéret lenne, amit magam sem veszek komolyan. Azért indulok, hogy az ígéreteket valóra is tudjam váltani. Érzek magamban ehhez erőt, elszántságot, tüzet. Miután nem voltam részese az elmúlt 30 évnek, nem is félek szembenézni vele. Ez a garanciája annak, hogy végre lesz Magyarországon rendszerváltás, lesz elszámoltatás. Csak a választók felé vagyok elkötelezve. Nekik 30 évvel ezelőtt szabadságot és jólétet ígértek, helyette szegénységet és félelmet kaptak. Ránk vár a feladat, hogy a 30 éves ígéretet teljesítsük. Megtehette volna ezt előttünk más is. Nem tette meg. Magad uram, ha szolgád nincs. Most mi jövünk.

Mit gondol, szavazna-e Önre egy DK-s vagy MSZP-s, vagy akár egy volt fideszes?

Jakab Péter: A Jobbik elnökeként is azt hirdetem, ne azt keressük, ami elválaszt, hanem azt, ami összeköt. Talán mondhatom, mi jobbikosok jöttünk a legmesszebbről az ellenzéki összefogásba. Azért érhettünk ide, mert képesek voltunk változni. A változás képessége tesz bennünket alkalmassá arra, hogy hidakat építsünk más pártok szavazói felé is, akik jobb életet szeretnének. Jólétre mindenkinek szüksége van, függetlenül attól, hogy egyébként melyik párttal szimpatizál. Ha valaki hitelesen képviseli az embereket, az elnyerheti a szavazatukat is párhovatartozástól függetlenül.

Mégis mivel tudná legyőzni Orbán Viktort?

Jakab Péter: Hitelességgel, őszinteséggel, bátorsággal. A bátran, szemtől szembe kimondott őszinte szónak hatalmas ereje van. Nem azért, mert a szavak megrengetik a miniszterelnököt, hanem azért, mert a kemény, őszinte szó ébreszti, bátorítja a nemzetet, hogy szembeszálljon a saját elnyomójával. Orbánt nem én fogom egymagamban legyőzni, hanem a nép fogja azt megtenni. Ahogy mondani szoktam, helyettetek nem győzhetek, veletek viszont igen.

Ha nem Ön nyerné az előválasztást, beállna-e a győztes mögé, legyen az Dobrev Klára DK-s politikus?

Jakab Péter: Az előválasztáson nincsenek apróbetűs részek. Aki megnyeri az előválasztást, azt kell támogatni. Bízom a nép bölcsességében, amely képes eldönteni, kivel lehet legyőzni Orbánt, és ki az, aki képes utána végrehajtani a közös kormányprogramot is.

Jakab Péter a Blikknek: ezzel győzné le Orbán Viktort

blikk.hu