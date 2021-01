A liberális árral szemben: Egy közösség értékeken alapul és nem a biológián

Dennis Prager az Egyesült Államok egyik legbefolyásosabb konzervatív politikai kommentátora interjút adott a Kossuth rádiónak. Vajon miért vonzhat 1 milliárd internetes kattintást egy közéleti portál, mégpedig konzervatív gondolatokat közvetítő internetes fórum? Prager célja, hogy az amerikai liberális médiaárral szemben úszva, megszólítsa az embereket, főként a fiatalokat.

2021. január 31. 17:45

Háborút említ a patrióta, illetve konzervatív gondolatok ellen. Ebben a háborúban, szavak háborújában mi az Ön fő érve? Ugyanis a globalista, internacionalista megközelítés az – és arról beszélnek folyamatosan – hogy milyen csodás dolog az emberiség közösségéhez tartozni.

Dennis Prager: Igen azt mondják, de hát mit jelent az, hogy az emberiség közössége? Ez egy biológiai alapú állítás, és nem morális kijelentés. Igen, az emberiség közösségéhez tartozom biológiai értelemben, homo sapiens vagyok. A 6 milliárd többi ember is homo sapiens. De ez nem egy közösség, hanem egy biológiai tény. Egy közösség pedig értékeken alapul és nem a biológián.

Sűrűn tárgyalt téma, hogy ki és mi van a fősodorban. És nagyon sokszor mondják azt, hogy manapság a fősodor a baloldali, a liberális gondolat. Egyetért ezzel, és ha igen mivel lehet választ adni erre a jelenségre, folyamatra? És mi ennek folyamatnak a dinamikája a véleménye szerint?

Akarják, hogy azt gondoljuk, ez a fősodor. Az igazság az, hogy az egyetemeken és a médiában tényleg ez jelenti a vezérgondolatot. És ez a fősodor Hollywood-ban, a filmiparban. De az a tény, hogy valami fősodor, még jelenti azt, hogy jó is. A fősodor nem egy erkölcsi érték, hanem egy statisztikai tény. Hál' Istennek sokan vannak, akik ezt nem veszik be, ugyanakkor a fiatalok számára nagyon vonzó ez a fősodor, mert ezt tanítják nekik az iskolában. Öt éves koruktól egészen egyetemig egyre inkább ezt tanulják, ez is az egyik oka a nagymértékű elidegenedésnek sok fiatal körében - Amerikában ez azt jelenti, magától Amerikától idegenednek el. Megpróbálják a fősodor részévé tenni, hogy például az ember elsősorban nem magyar, elsősorban nem amerikai, vagy nem francia, nem olasz, és hasonló.... hanem emberi lény. De ez nem jelent semmit, az emberi lény nem rejti magában a zenét, a művészetet, értékeket, vallást, olyan dolgokat, amelyek értékeket és identitást adnak az embereknek. Tulajdonképpen visszafelé haladunk, mégis progresszívnak nevezzük - pedig valójában regresszív.

Az Ön kezdeményezései viszont képesek figyelmet kelteni, miként? Melyek lehetnek a módszerek?

Az egyetlen módszer, hogy a saját gondolatainkat megismertessük annyi emberrel, amennyivel csak lehet, elsősorban fiatalokkal, hiszen ők jelentik a jövőt. Amit a baloldal világszerte csinál az az, hogy nem engedi az embereket hozzájutni az alternatív véleményhez. Egy borzasztó trend a nyugati világban manapság, hogy ha eltér az univerzalista, „világközösség” elképzeléstől, akkor elhallgattatják, hangja nem hallatszik - emiatt aggódom is. Az egyedüli módja annak, hogy visszavágjunk, annyi, hogy tényleg cselekedjünk, és tegyük ezt érthetően, világosan az érveinkkel, ahogy az előző percekben én próbáltam megtenni ezt az Ön kérdésére. Erről szól az én életem, hogy meggyőző, észszerű, erkölcsi érveket hozzak azokra az eszmékre, amelyek se nem racionálisak, se nem erkölcsiek.

Szükség van az érvek tartalmára, ugyanakkor szükség van a felületre, amelyen keresztül a tartalom eljuttatható. Miként építi ki a csatornáit, milyen formában juttatja az emberek, a fiatalok tudomására a tartalmat?

Nos, feltételezem, hogy tudja - bár nem szükségszerűen kell mindenkinek ismerni - szóval igen komoly a jelenlétem az interneten, Prager Egyetem a neve......

Igen tudom, Önnek megvan a módszere, pontosan ezért említettem az Ön sikeres gyakorlatát ebben....

Igen megvan a módszerem, Amerikában van egy országos rádióműsorom - a beszélgetős rádió egy amerikai műfaj - nagyon népszerű több tízmillióan hallgatják, és mi vagyunk az egyetlen, nagy jelenléttel bíró, nem baloldali ilyen médium az országban. A Prager Egyetem különösen vonzó sok fiatal számára. Évente több, mint egy milliárd megtekintés érkezik az oldalunkra, ezért persze mindent el is követnek, hogy támadjanak bennünket, hogy propagandának ábrázoljanak bennünket, habár mi értelmiségi - és ahogy Ön mondta - szórakoztató módon juttatjuk el a gondolatokat. Legfeljebb 5 perces videók formájában a világ legnagyszerűbb elméi szólalnak meg. Amikor a fiatalok megnézik ezeket, sokszor megérinti őket, és azt mondják: ezt még soha nem mondták el nekünk. És tényleg ezeket a gondolatokat korábban sosem hallották, mert az egyetemek zárt rendszert jelentenek. Ma nyugaton az iskolákban gyakran nem oktatást kapnak, hanem agymosást. Ezzel nincsenek tisztában, azt gondolják, hogy igazságot hallanak, hogy egy objektív rálátást az életre, csakhogy a baloldali életfelfogást kapják, ami egy nagy különbség.

Komoly kihívást jelentett felépíteni a saját csatornáját? Ha nem tévedek a Prager Egyetemet, azaz PragerU-t, az internetes fórumot 2009-ben alapították. Szóval több, mint 11 éve és 10 milliók követik rendszeresen. Bizonyára ez egy fejlődés, és fejlesztés eredménye, de a nulláról kezdte el, még akkor is, ha komoly tapasztalattal vágott bele ismert médiaszemélyiségként.

Ez így igaz, és a sikert két különböző dologban tudom lemérni. Egyfelől azt mondom, hogy te jó ég több mint egy milliárd kattintás egy évben, ez valami hihetetlen dolog. Másfelől ugyanakkor arra is gondolok, hogy hány embert nem tudunk elérni. Az az érzés van bennem, hogy ez egy verseny, versenyt futunk a nyugati civilizáció túléléséért. A mai Amerikában, ha azt mondja, hogy a nyugat egy jobb civilizációt hozott létre, akkor rasszistának nevezik. A fehér felsőbbrendűséget hirdetőnek nevezik, mintha köze lenne a megállapításnak a bőrszínhez. Ha én kijelentem, hogy Beethoven szerzeményei ott vannak minden idők legjobb zenéi között, akkor Beethovent a baloldalról azzal utasítják el, hogy ő fehér, európai és férfi. Ez a reakció felfoghatatlan, hiszen vagy jó a zenéje, vagy nem, teljesen irreleváns, hogy fehér-e, európai-e, vagy férfi-e.

Akkor mi a megfelelő állítás, ha ez nem az?

A megfelelő állítás az lehet, hogy amikor értékeket ítél meg, akkor ne a bőrszínét nézze annak, aki az adott értéket hordozza. Ez a válasz. Nézze, ott van Wagner, aki nagyszerű zenét írt, és mindenki tudja, hogy Wagner egy szörnyű antiszemita volt. Viszont én zsidóként sem Wagnert az embert ítélem meg, aki lehet gonosz, hanem Wagner zenéjét, ami nem gonosz. Wagner zeneként nagyszerű – szóval én a kettőt elválasztom. Én művészetet, zenét, gondolatot nem a személy alapján ítélem meg, akitől származik, hanem maga a gondolat, a zene alapján. Beethovent jobban szeretik Japánban, mint Amerikában. Miért? Mert Japánban szeretik a nagyszerű zenét, és nem érdekli őket, hogy Beethoven fehér, európai, vagy férfi volt. Egyszerűen a IX. szimfónia hallatán könnyekre fakadnak és ujjongásban törnek ki, felpattannak, megindítja őket, azért, mert nagyszerű zenéről van szó. Szóval azt mondani, hogy a legnagyszerűbb zenék a nyugati világban születtek, nem egy faji megállapítás, hanem egy zenei megállapítás.

Nagyon cinikusan azt is megemlíthetjük Beethovennel kapcsolatban, hogy fogyatékkal élő volt, hiszen élete végére megsüketült, vagyis kisebbségi csoporthoz tartozott…

Na igen, és ezt nem említik meg róla. Ez egy lenyűgöző tény vele kapcsolatban, Önnek igaza van, tényleg megsüketült…viszont, ha emiatt felhagyott volna a komponálással, akkor nem hallgathatnánk azokat a zenéket. És nem is azért hallgatjuk, mert fogyatékos volt, hanem csodáljuk azért, mert ilyen nagyszerű zenét tudott írni, amit még csak nem is hallott – ez is bizonyítja a zsenijét.

hirado.hu - Kossuth Rádió