Politikai célok a vakcinabeszerzés mögött?

A kínai Sinopharm vakcina magyarországi engedélyeztetésének „nagyon politikai” színezete van a liberális francia Libération szerint. A német Die Tageszeitungnak adott interjúban Paul Lendvai az egyik legsikeresebb, egyben legveszélyesebb magyar politikusnak nevezi Orbán Viktort. A lengyel Wpolityce azon elmélkedik, vajon kétpártrendszer alakul-e ki Magyarországon.

2021. február 1. 15:00

Der Standard

Orbán Viktor nem akar beletörődni az EU-ban jóváhagyott oltóanyagok várható – átmeneti – szűkös mennyiségébe, ezért az ország nagy mennyiségű oltást rendelt Kínából és Oroszországból, amelyek még nem kaptak uniós jóváhagyást. A „jobboldali populista” legnagyobb gondja, hogy a korona-intézkedések miatt károsult gazdaság nem indul be időben a következő, 2022 tavaszi parlamenti választásokig. A Kínából és Oroszországból származó oltásokkal, amelyeknek a következő négy hónapban kellene megérkezniük, 3,5 millió embert lehet immunizálni – írja a balliberális osztrák lap.

La Croix

A magyarországi vakcinabeszerzésekkel kapcsolatban a francia napilap idézi Antoine Flahault epidemiológust, a Genfi Egyetem Globális Egészségügyi Intézetének igazgatóját, aki szerint a kínai vakcina nem túl innovatív. A kínai tesztek tudományos értéke kétséges az átláthatóság hiánya miatt. – Ha ennek a vakcinának bármilyen káros hatása lenne, akkor a magyar stratégia megkérdőjeleződne – mondta Antoine Flahault. Libération A balliberális francia lap a kínai Sinopharm vakcina magyarországi „nagyon politikai” engedélyezéséről cikkezett. Az újság szerint az oltóanyagok engedélyezésének felgyorsítása nem volt hatással a bizalomra. Idézik a 444.hu hírportált, amelynek információi szerint az Országos Gyógyszerészeti Intézetre nyomást gyakoroltak a Szputnyik V engedélyezése érdekében. Az injekció értékeléséért felelős szakértők figyelmeztettek: az orosz gyártó által benyújtott dokumentációban hiányoztak az adatok, mások ellentmondásosak voltak. Ennek során állítólag a Gyógyszerészeti Intézet oltási bizottságának több tagja elhagyta tisztségét.

Die Tageszeitung

A liberális német lap hétfői számában interjú jelent meg Paul Lendvai osztrák íróval új könyve, az Orbán Magyarországa kapcsán. Lendvai elmondta, kétségtelen, hogy Orbán Magyarország közelmúltjának legsikeresebb politikusa, igaz, „egyúttal a legveszélyesebb is”. Lendvai kijelentette, hogy Orbán „nem jobboldali konzervatív. Ő populista, nacionalista és autoriter.”. Ami a Covid-válság kezelését illeti, Lendvai szerint Orbán, mint mindig, ha válsághelyzet van, „nagyszájúan kijelent valamit, aztán pedig nem csinál semmit”. Ilyenkor pedig a régi bevált eszközökhöz nyúl és megtámadja az EU-t. A 2019-es önkormányzati választásokról Lendvai elmondta, hogy az ellenzéki városokat azóta a pénzügyminiszter és Orbán éhezteti és nyomás alá helyezi. Az író szerint az ellenzék jövő évi parlamenti választási győzelme esetén is megtartaná a hatalmat Orbán, hiszen minden hatalmi pozíciót a Fidesz emberei foglalnak el.

WPolityce

Orbán Viktor pártja a 2022-es választásokon hosszú idő után először egy olyan ellenféllel néz szembe, amelynek reális esélye lehet a kormányváltásra – számolt be véleménycikkében a konzervatív lengyel internetes portál hasábjain Grzegorz Górny lengyel publicista. Kijelentését azzal támasztotta alá, hogy 2006 szeptembere óta először fordult elő olyan, hogy nem a Fidesz vezeti a népszerűségi indexet a közvélemény-kutatások szerint. Górny szerint ha a „Szivárvány-koalíciónak” sikerül túlélnie a 2022-es választást, abban az esetben Magyarország lehet az első olyan közép-európai ország, melyben kétpártrendszer fejlődik ki. Ugyanakkor azt is kifejtette, hogy ez nem feltétlenül jó, mivel rövidebb vagy hosszabb távon, de a lakosság polarizációjához vezethet.

Libération

Két hónapja „cenzúrázatlan”, konzervatív-barát ellen-Facebook oldalak jelentek meg Magyarországon és Lengyelországban – számolt be a balliberális francia lap. Az elsőként megjelent magyar Hundub szinte szó szerint másolja a Facebookot, célja a cenzúrázatlan beszédtér biztosítása. Az oldal alapítója, Pál Csaba szerint sem Orbán, sem Soros nem finanszírozza őket. Ideológiai jelenlétre utal azonban például „a nagytestvér ezt biztosan megtiltaná” hangulatjel és különböző összeesküvés-elmélet oldalak ajánlása. Orbán Viktor elsőként csatlakozott a felhasználók közé. A magyar kormány számára időszerű a Hundub elindítása. Varga Judit igazságügyi miniszter január 26-án oldalán jelentett be, hogy tavasszal új törvénytervezetet nyújt be, amely garantálná a közösségi oldalak átláthatóságát és ellenőrizhetőségét. Az a virulencia, amellyel a magyar és a lengyel kormány elítéli az online cenzúrát, nagyon egyértelműen politikai. Magyarországon a kormánypártokhoz közeli retorika uralja a médiateret. Az újságok jó részét Orbánhoz közeli személyek vették meg, és mára alig vannak jelen függetlenek.

Süddeutsche Zeitung

A balliberális német lap szombati száma Cathrin Kahlweit kommentárját közölte annak kapcsán, hogy Magyarország jócskán lecsúszott a Transparency International (TI) korrupciós listáján, amire a kormány a szokásos reflexekkel reagált. Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár azt írta a Twitteren, országában senki nem veszi komolyan a TI-t, mert a szervezet az ellenzék szolgálatában áll és azt Soros György finanszírozza. Ez az az úgynevezett „anti-Soros-reflex”, amivel a Fidesz mindent elhárít, amit kritikának tart. Pedig a TI megbízható adatokra és tényekre alapozta 2020-as jelentését. Hogy a korrupcióra való hajlam miként mutatkozik meg Magyarországon, többek közt a Friedrich-Ebert-Alapítvány éves jelentése is bizonyítja. E szerint Orbán illiberális rezsimje azon alapszik, hogy a jogot a saját követői javára formálja. Ennek „legnagyobb nyertesei” a kormányközeli vállalkozók, illetve a család és a miniszterelnök környezete.

Gazeta Wyborcza

Az Európai Unió határait védő Frontex kivonul Magyarországról, mivel az megszegi az unió menedékkérőkre vonatkozó törvényeit – tájékoztatott a liberális lengyel napilap. A szerző úgy fogalmazott, hogy a migránskrízist a Fidesz évek óta politikai eszközként kezeli és használja, amelyre jelentős hangsúlyt fektet a választási kampányai során is. Tájékoztatott, hogy emberjogi szervezetek hosszú ideje kongatják a vészharangot azzal kapcsolatban, hogy a magyar kormány – szerintük – illegálisan tolja vissza a migránsokat Szerbiába. A cikk tájékoztatása szerint a Frontex döntése példa nélkül álló, eddig még egyetlen egyszer sem döntöttek egy tagországból való kivonulás mellett.

Magyar Nemzet