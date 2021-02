Zavarosan mozgatják Gyurcsányék a pénzt

Az Altus magánszemélyeknek – köztük Czeglédy Csabának – 400 millió forint jogosulatlan kölcsönt adott.

2021. február 3. 10:13

Szaporodnak a kérdőjelek a Gyurcsány család cégbirodalmából kivett pénzek sorsával kapcsolatban. Amellett, hogy nem tudni, hova került a szóban forgó kétmilliárd forint, az Altus körül korábban is voltak zavaros pénzmozgások, amiért a jegybank meg is bírságolta a vállalatot. Magánszemélyeknek – köztük a 6,3 milliárd forintos költségvetési csalással vádolt Czeglédy Csabának – 400 millió forint jogosulatlan kölcsönt adtak, de a DK-nak is 85 millió forint hitelt nyújtottak.

Egyre több a kérdőjel a Gyurcsány család cégcsoportjának zászlóshajójából, az Altus Portfólió Kft.-ből kivett pénzekkel kapcsolatban. Ugyanis a DK-s pártvezér vagyonnyilatkozatai nem adnak megnyugtató választ arra a kérdésre, hogy a vállalatból néhány év alatt kimentett közel kétmilliárd forint hova is került. Ugyanakkor az Altus körül már korábban is történtek gyanús pénzmozgások.

A Magyar Nemzeti Bank korábban megállapította, hogy a társaság két év alatt mintegy négyszázmillió forintnyi kölcsönt nyújtott jogosulatlanul magánszemélyeknek, társaságoknak, köztük a 6,3 milliárd forint költségvetési csalással gyanúsított Czeglédy Csaba cégének. Ráadásul utóbbi a kölcsön folyósítása idején már végrehajtás alatt állt.

Czeglédy Csaba, Gyurcsány Ferenc és Dobrev Klára Fotó: Havran Zoltán

A jegybank ezért 2018 augusztusában 15 millió forint bírságot szabott ki az akkoriban Dobrev Klára vezette Altus Portfólióra engedély nélküli pénzkölcsönnyújtás miatt, és azonnali hatállyal megtiltotta a jogsértő szolgáltatás folytatását, egyúttal büntetőfeljelentést tett az ügyben. Bár gyanúsítotti kihallgatásra egyelőre nem került sor, a BRFK-nál zajlik a nyomozás, amit az Altusnál folytatott jogosulatlan pénzügyi tevékenység bűntett gyanújával indítottak. Amellett sem lehet elmenni, hogy nyolcvanmillió forintot az Altus abból a másfél milliárd forintból hitelezett Czeglédynek, amit az Európai Bizottság fizetett ki egy megbízásért a Gyurcsány család cége által vezetett konzorciumnak.

Gyurcsány Ferenc felesége korábban egy Facebook-bejegyzésében azt is elismerte, hogy a DK-nak is közel százmillió forintot adtak kölcsön a vállalat vagyonából.

Az Altus 2017 májusában, júniusában, illetve szeptemberében húsz-, tizenöt-, illetve ötven-, azaz összesen nyolcvanötmillió forintot bocsátott a Demokratikus Koalíció rendelkezésére, kétszázalékos kamattal. Megjegyzendő: Gyurcsány már több alkalommal is tanújelét adta annak, hogy nem idegenkedik attól, hogy a saját politikai projektjére költsön a vagyonából: 2013-ban hat-, a következő esztendőben több mint 16, a 2018-as választási évben pedig kilencmillió forintot pumpált a DK-ba a saját zsebéből, s a közbeeső években is kisebb összegekkel támogatta a pártját.

Az egykori szocialista miniszterelnök napokban megjelent vagyonnyilatkozata alapján számoltunk be arról, hogy míg a DK elnöke az elmúlt években több mint 2,1 milliárd forintot vett ki az Altusból (nem osztalékként, hanem kivont vagyonként), a saját vagyona csupán 198 millió forinttal növekedett 2016 óta. Kérdés tehát, hol a fennmaradó 1,9 milliárdos összeg, mivel az Gyurcsány befektetési portfóliójának egyik szegmensében sem jelenik meg.

Czeglédy és a havi 200 fix

Miután Czeglédy Csaba nem praktizálhat ügyvédként, havi bruttó 200 ezer forintért irodavezetőként dolgozik a Czeglédy és Társa Ügyvédi Irodában – derül ki a képviselői vagyonnyilatkozatból. A szombathelyi önkormányzat képviselőjének szerződés alapján továbbra is fennáll 420 millió forintos pénzkövetelése. Míg tavaly egy másik szerződés alapján még további 22 millió forintos követelést rögzített, most 2,1 millió forintról számolt be. Czeglédy osztalékelőlegként hatmillió forintot is felvett 2020-ban, emellett öt szombathelyi lakás van a nevén.

magyarnemzet.hu