Magyarország és Lengyelország a figyelmünk középpontjában állnak

Az Európai Bizottság liberális alelnöke arról beszélt, hogy a hetes cikkely szerinti jogállamisági eljárások akár a szavazati jog felfüggesztéséhez is vezethetnek.

2021. február 3. 13:28

A német gazdasági lapnak, a Handelsblattnak adott interjút Věra Jourová, az Európai Bizottság liberális alelnöke, amelyben kifejti: Magyarország és Lengyelország a brüsszeli figyelem középpontjában állnak, és mindkét országgal szemben zajlanak a hetes cikkely szerinti jogállamisági eljárások, amelyek akár a szavazati jogaik felfüggesztéséhez is vezethetnek az Európai Unió Tanácsában.

Jourová természetesen szólt a január elsejével életbe lépett jogállamisági mechanizmusról is, mint azt sokadszorra elmondta, szeretné, ha az Európai Bíróság arról mielőbb, gyorsított eljárásban határozna. (Magyarország és Lengyelország korábban ígéretet tettek rá, hogy megtámadják a rendeletet a bíróságon, ez heteken belül következhet – a szerk.)

– Az ítélet után visszamenőleges hatállyal is munkához látunk – ígéri a jogállamisági ügyek egyik brüsszeli felelőse. Elmondása szerint az EU a jogállamisági rendelettel lényegében az uniós polgárokat szolgálta ki, akik fellépést szeretnének látni a korrupcióval szemben. „Igazságos és hatékony eszköz van a kezünkben” – vélekedett Jourová, a jogállamisági harc kiemelt színtereiként a korrupciót és a nepotizmust említve.

A cseh biztosnő szerint a világjárvány idején a szokásosnál is nagyobb teher nehezedik az európai demokráciákra, a polgárok akárcsak a munkahelyeiket, ezt is könnyen elveszíthetik. A médiaszabadságról szólva elmondta azt is: a sajtó a demokrácia őre, most pedig mindennél jobban szükség van jól működő és szakmailag helytálló sajtótermékekre.

Brüsszel, 2020. május 14. Věra Jourová, az Európai Bizottság alelnöke szerint veszélyben vannak az európai demokráciák Fotó: MTI/EPA/Olivier Hoslet

MNO - Handelsblatt