Hazánkban szabadon virágozhat a balliberális média

Magyarországon a balliberális média virágzik és meghatározó szerepe van a közéletben - szögezte le pénteken közzétett Facebook-bejegyzésében az igazságügyi miniszter.

2021. február 5. 12:00

Varga Judit igazságügyi miniszter arról számolt be, hogy előző nap egyeztetést folytatott Dunja Mijatoviccsal, az Európa Tanács emberi jogi biztosával, aki a következő hetekben készíti el a médiaszabadság és a véleménynyilvánítás szabadságának magyarországi helyzetéről szóló memorandumát.

A miniszter - hirado.hu

"Azonos állásponton vagyunk abban", hogy nem elegendő a technológiai cégek jóhiszeműségében, önszabályozásában bízni, időszerű volna a közös uniós szabályrendszer - olvasható a bejegyzésben.

Szóba került a hazai média helyzete is, amivel kapcsolatban Varga Judit kifejtette, Nyugat-Európával szemben Magyarországon a nyilvános vitákban és a médiában valódi sokszínűség van. "Sőt, a balliberális sajtó virágzik és meghatározó szerepe van a közéletben, ahogyan azt az elmúlt napokban magam is megtapasztalhattam" - fűzte hozzá, a vagyonnyilatkozatával kapcsolatos írásokra utalva.



Mint írta, a szólásszabadsággal kapcsolatban felhívta az emberi jogi biztos figyelmét arra, hogy a rémhírterjesztés büntetése már korábban is része volt a Btk.-nak, így - ahogyan azt az Alkotmánybíróság is megállapította - az a különleges jogrendre tekintettel nem lépi át a szólásszabadság arányos korlátozhatóságának határát.

"Mindannyiunk felelőssége, hogy a védekezés sikeres legyen" - tette hozzá.

A jogi biztos - newamerica.org



"A további párbeszédre is nyitottak vagyunk és reméljük", hogy Dunja Mijatovic ideológiai befolyásoltság nélkül készíti el memorandumát - írta Facebook-bejegyzésében Varga Judit.



MTI