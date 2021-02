Gyurcsány fenyegetését sorra hajtják végre saját emberei

Gyurcsány Ferenc bosszújának áldozatai lesznek azok, akik nem álltak bele a Színház- és Filmművészeti Egyetem átalakítása elleni hadjáratba.

„Minden értelemben földönfutók lesznek. Nincs árokbetemetés” – pontosan ezekkel a szavakkal fenyegette meg tavaly augusztusban közösségi oldalán Gyurcsány Ferenc a Színház- és Filmművészetért Alapítvány kuratóriumi elnökét, Vidnyánszky Attilát és mindazokat, akik nem álltak bele a Színház-és Filmművészeti Egyetem átalakítása elleni hadjáratba. Minden jel arra utal, hogy a Demokratikus Koalíció elnöke nem a levegőbe beszélt, hiszen hűséges csatlósai lépésről lépésre teljesítik a baloldali kényszerkoalíció vezetőjének bosszúját.

Baranyi Krisztina például hűségesen eleget tett a gyurcsányi fenyegetésnek, amikor január végén menesztette a pinceszínház igazgatóját. Ferencváros baloldali polgármestere azért vált meg Soós Pétertől, mert a rendező-direktor, a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatója óraadó tanárként a Vidnyánszky Attila vezette Színház- és Filmművészeti Egyetemen (SZFE) is tanítana.Soós Péter a Mandiner.hu-nak nyilatkozva elmondt: az egyetemmel egy félállásban egyeztek meg előzetesen, és azért nem egyeztetett munkaadójával, az önkormányzattal, mert úgy gondolta, az oktatás más megítélés alá esik, mintha egy másik színházi állást vállalt volna valahol.

Soós elmondása szerint hiába jelezte Ferencváros kultúráért felelős alpolgármesterének, hogy szakmai munkára szerződött, és politikai feladatokat nem fog ellátni, mégis bizalomvesztésre hivatkozva mentették fel posztjából.

Gyurcsány bosszúja Koltai Lajos világhírű magyar operatőrt is elérte, amikor is Gábor György baloldali filozófus egy Facebook-bejegyzésében azt írta róla: „Meggyőződésem, hogy a rongy morál a »legprofibb« világításon vagy kameramozgáson is átjön. És még valami, ugyanehhez: ha rajtam múlna, az én SZFE-men kötelező lenne Leni Riefenstahl oktatása. De az én SZFE-men Leni Riefenstahl nem oktathatna.”

Vagyis Gábor György egyszerűen lenácizta Koltai Lajost, amikor Hitler kedvenc filmrendezőjéhez hasonlította.

Mint ismert, Gyurcsány Ferenc 2020 szeptemberében arra kérte fel Gábor Györgyöt, hogy alakítson meg egy baloldali szellemi műhelyt, „ahol egyfajta értelmezési keretet alkotnak meg, már 2022-re készülve”. A filozófus vádjai már csak azért is abszurdak, mert Koltai Lajos rendezte az irodalmi Nobel-díjas Kertész Imre Sorstalanság című regényének filmváltozatát, amely az auschwitzi koncentrációs tábor borzalmait mutatja be egy fiatal fiú történetén keresztül.

De ezzel még nem ért véget Gyurcsány bosszúhadjárata. A minap érkezett a hír, hogy Pikó András, Józsefváros polgármestere előterjesztést nyújt be a képviselő-testülethez Szarka Gábor Józsefvárosi Becsületkereszt kitüntetésének visszavonására, amelyet pontosan tíz évvel ezelőtt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem létrejöttében játszott érdemei miatt szavazott meg az akkori képviselő-testület.

A diktatórikus lépést Pikó azzal indokolta, hogy 2020-ban Szarka Gábor elfogadta a Színház- és Filmművészeti Egyetemet irányító alapítvány kuratóriumának felkérését a kancellári tisztségre, majd ebben a minőségében kulcsszerepet vállalt az SZFE modellváltásában.

„A Színház- és Filmművészeti Egyetemnek otthont adó önkormányzatként kötelességünk, hogy minden, a rendelkezésünkre álló eszközzel jelezzük, hogy ez a rombolás elfogadhatatlan és Józsefvároshoz méltatlan. Ezért előterjesztést nyújtok be a képviselő-testülethez dr. Szarka Gábor »Józsefvárosi Becsületkereszt« kitüntetésének visszavonására […]” – jelentette be a polgármester.

Vidnyánszky Attila, a Színház- és Filmművészeti Egyetem kuratóriumi elnöke kisstílű politikai bosszúnak és a kerület polgáraihoz és történelméhez méltatlan pitiánerségnek nevezte Pikó András fenyegetőzését a neki címzett nyílt levelében. Mint írta, Szarka Gábor azon dolgozik, hogy az SZFE megújuljon, infrastruktúrája, oktatásának tartalma megfeleljen egy modern művészeti egyetemtől elvártaknak. – Józsefváros polgármesterének minősíthetetlen javaslatát megfélemlítő szándékú, ízléstelen politikai támadásnak tartjuk.

„Polgármester úr elgondolkodhatna azon is, hogy vajon milyen folyamatokat indítana meg az, ha politikusok a korábban adományozott kitüntetéseket kezdenék el visszavonni a napi aktuálpolitikai számítás és a pillanatnyi, tünékeny politikai siker reményében” – tette hozzá Vidnyánszky Attila, kiállva ezzel a kancellár mellett.

Minden jel arra utal, hogy Gyurcsány Ferencnek a Színház- és Filmművészeti Egyetemmel kapcsolatos megtorlásai még közel sem értek véget, a kérdés csak az, hogy ki lesz a következő kiszemelt áldozat.

