Ezen a héten a házasságé a főszerep

Február 7. és 14. között immár tizennegyedik alkalommal rendezik meg a Házasság hete programsorozatot azzal a céllal, hogy felhívják a figyelmet a házasság és a család fontosságára.

2021. február 7. 21:53

A mozgalom országos koordinátora szerint a házasságot ápolni és gondozni kell, hiszen egészen egyértelmű, hogy ha magára van hagyva egy kapcsolat, akkor az törvényszerűen el fog romlani. A programsorozat számos előadással, beszélgetéssel és igei alkalommal várja az érdeklődőket, a koronavírus-helyzetre tekintettel főként online formában.

Hazánkban a Házasság hetének országos eseménysorozatát 2008 óta rendezik meg a keresztény egyházak és civil szervezetek széles körű összefogásával, számtalan nagyváros, település és közösség részvételével.

– Az egész mozgalomnak több célcsoportja van, az elsőbe azok tartoznak, akik jelenleg is házasságban élnek, ugyanis ma Magyarországon a felnőtt lakosságnak igen kis része él párkapcsolatban vagy házasságban – mutatott rá lapunknak Herjeczki Kornél, a Házasság hete mozgalom országos koordinátora. Hozzátette: éppen ezért szeretnék felhívni a figyelmét azoknak, akik házasságban élnek, hogy ezzel a kincsükkel foglalkozzanak, mert ha nem teszik, akkor biztosan el fog romlani.

A házasság erős védőbástyát jelent a családok számára

A programsorozatot a koordinátor szerint először is nekik ajánlják, de van még két másik célcsoport is. Az egyiket azok képezik, akik már a házasságkötésen gondolkoznak. – Lehet, hogy azért nem tették meg ezt eddig, mert sok rossz példát láttak, ezért is akarunk jó példákat, és jó gyakorlatokat bemutatni, tehát kedvet adni a házassághoz – fogalmazott Herjeczki Kornél. Mint mondta, a harmadik célcsoportba azok tartoznak, akik valamilyen konkrét problémával küzdenek, feléjük azt szeretnék közvetíteni, hogy bátran kérjenek segítséget, mert nagyon sokan megtapasztalták már, hogy a mély veremből is ki lehet mászni, és hogy a házasság egy olyan érték, amit érdemes megmenteni.

Tolnayné Csattos Márta gyógypedagógus és férje, a szülész-nőgyógyász Tolnay Lajos a programsorozatban Ezerszer is igen! A házasság szakítópróbái címmel tartanak online előadást. Lapunknak nagyon fontosnak nevezték, hogy koncentráltan legyen egy olyan időszak, amikor pozitív példákat mutatunk fel.

– Ma, amikor inkább a kritika, a negatív példák azok, amelyek dominálnak, nagyon jó, hogyha a fiatalok látnak boldog házasságokat, és látják azt, hogy még negyven év után sem unalmas együtt lenni. Ez egy jól szervezett programban, mint amilyen a Házasság hete, sokkal inkább fölmutatható, mint máshogy – hangsúlyozta Tolnayné Csattos Márta. Férje szerint az életünkhöz hozzátartoznak a veszteségek is, amelyeket fel kell dolgoznunk, ezért arról is fontos beszélni, hogy mi vezethet oda, hogy egy házasság 10–17 év után felbomlik. – Szekularizált, Isten nélküli világunkban éppen a legfontosabb alapok vesztek el, ezért fontos felhívni rá a figyelmet, hogy az emberi élet továbbadásában, a nevelésben, az egymásért való áldozathozatalban különleges szerepe van a házasságnak, amely mindannyiunknak egy olyan bástyát jelent, amelyben a család különleges védelemben növekedhet, és védheti ki a világ támadásait.

A gyülekezetükben házassággondozási szolgálatot végző pár szerint a koronavírus sok házasságot állíthatott szakítópróba elé, amely az ingatag kapcsolatokat még jobban meggyengíthette, a kérdés azonban az, hogy fel tudunk-e használni egy ilyen helyzetet arra, hogy a házasságot megerősítsük. Tolnay Lajos szerint észre kell venni, hogy az igazi értékek a saját életünkön és a családon belül vannak, és igyekezni kell a nehézségekben is meglátni az épülésre való lehetőséget.

A Házasság hetének programjai a www.hazassaghete.hu oldalon követhetők nyomon.





