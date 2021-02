Írdalá.hu: Érvényes és eredményes lehet a székely petíció

Ezrek álltak a kampányhajrában a székely petíció mellé, az éjféli határidőig nagyon sok szignó jött még be azokból az országból, ahol már korábban teljesült a cél. A 2019. május 7. óta tartó aláírásgyűjtés ezzel elvileg befejeződött, a szignók hitelességét ezután ellenőrzik majd. Meglepő ugyanakkor, hogy bár a határidő lejárt, az aláírások, legalábbis az online számláló szerint, továbbra is érkeznek a székely petícióhoz.

2021. február 8. 14:12

Közel két év után, vasárnap éjfélkor elvileg lezárult a székely petíció aláírásgyűjtése, a 2019. május 7-én indult kezdeményezés várhatóan érvényes és eredményes lesz. Összegyűlt a szükséges egymillió aláírás, és végül hét ország helyett kilenc európai uniós államban – Horvátországban, Lettországban, Litvániában, Magyarországon, Romániában, Spanyolországban, Svédországban, Szlovákiában és Szlovéniában – sikerült elérni a jogszabályban előírt limitet.

Az utolsó napokban három országban teljesült a cél, előbb Spanyolországban és Szlovéniában, majd szombaton Lettországban lett meg a kellő számú aláírás. Ezzel kapcsolatban Pesty László, a székely petíció kampányfőnöke a Magyar Nemzetnek elmondta: bár a munka jelentős részét az online térben végezték el az elmúlt hónapokban, a sikerhez kellett a személyes jelenlét is. Mint azt korábban megírtuk, Pesty László és a Gerilla.hu néhány munkatársa a közelmúltban napokig Katalóniában és Baszkföldön kampányolt, és személyesen kérte az ottani politikusok segítségét ahhoz, hogy a székely petíció aláírásgyűjtése az ibériai államban is célba érjen. A kampánycsapathoz Bilbaóban csatlakozott Juhász Hajnalka (KDNP), az Ország­gyűlés külügyi bizottságának alelnöke; a delegáció személyesen egyeztetett a Baszk Nemzeti Párt vezetésével.

A spanyolországi állomás után Veress Hilda, a kampánycsapat operatív igazgatója és egy munkatársa látogatott el a szomszédos Szlovéniába, és személyesen dolgoztak a székely petíció sikeréért. – Szombat hajnalban pedig három munkatársammal Lettországban jártam, és egész nap a székely ügyért kampányoltunk. Találkoztunk a helyi orosz kisebbség képviselőivel, politikusokkal, influencerekkel, helyi közösségek vezetőivel egyeztettünk, interjúkat adtunk.

A lettországi oroszok nagyon hálásak voltak azért, hogy személyesen látogattunk el hozzájuk, az egyeztetések pedig kifizetődtek, hiszen még aznap délután meglett a balti államban a kellő számú aláírás, utána pedig jött a ráadás – hangsúlyozta Pesty László. Ami az elvi végeredményt illeti, abszolút számban és arányaiban is a legtöbb szignó Magyarországról érkezett, hazánkban több, mint nyolcszázezren álltak az ügy mellé, 51-szer annyian, mint amennyit a jogszabály aláírt. Romániából – főként az erdélyi magyaroknak köszönhetően – csaknem 172 ezer online aláírás érkezett, ami az előírt mennyiség 715 százaléka. Jól teljesített Szlovákia is, ahol – többnyire a felvidéki magyarok jóvoltából – több mint 28 ezer aláírás futott be, a minimum csaknem 290 százaléka.

Vasárnap éjfélig Horvátországban 72,3, Lettországban 10,9, Litvániában 2, Spanyolországban 34,2, Svédországban 3,8, Szlovéniában 9,3 százalékkal értek a limit fölé. Az aláírások érvényességét ezután ellenőrzik. A tét hatalmas, hiszen ha a 2019 májusában indult kezdeményezés érvényes és eredményes lesz, akkor egy hosszú folyamat végén a tagállamok őshonos nemzeti kisebbségei alanyi jogon pályázhatnak európai uniós támogatásokra. A végső szót az Európai Bizottság mondja majd ki. Meglepő ugyanakkor, hogy bár az aláírásgyűjtés határideje elvileg vasárnap éjfélkor lejárt, az online számláló szerint hétfőn reggelig újabb több mint hatvanan írták alá a székely petíciót.

Magyar Nemzet