1968 terrorjából következett a pedofília terjesztése

"Elfelejtettük, hogy „1968 szelleme" kedvező volt a pederasztia számára, s hogy „1968 szelleme" áldását adta René Schérer és Guy Hocquenghem tébolyára, amelyet 1976-ban a Co-ire című könyvükben is publikáltak." Így kezdi megdöbbentő írását Luc Ferry, majd később részletezi is, kikről is beszél.

2021. február 9. 09:33