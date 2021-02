Európáért, a migránsáradat ellen küzdő fiatalok

Francia fitalok az Európát romboló migránsinvázió ellen küzdenek. A szervezet szóvivője, Thaïs d’Escufon a Magyar Nemzetnek azt nyilatkozta: akcióik szervezésénél mindent a jogszabályoknak megfelelően kiviteleznek, így nem tudnak majd fogást találni rajtuk.

Fiatalok, akik nemet mondanak a bevándorlásra és az iszlamizációra – így lehetne összefoglalni annak a Génération Identitaire nevű, Franciaországból indult mozgalomnak a küldetését, amely most a francia kormány célkeresztjébe került. Gérald Darmanin belügyminiszter nemrég ígéretet tett, hogy mindent megtesz azért, hogy feloszlassa a jobboldali mozgalmat, a szervezet szóvivője, Thaïs d’Escufon ugyanakkor a Magyar Nemzetnek azt nyilatkozta: akcióik szervezésénél mindent a jogszabályoknak megfelelően kiviteleznek, így nem tudnak majd fogást találni rajtuk.

Pireneusok, Portillon-hágó, francia oldal. A helyi prefektus még január elején adta parancsba, hogy a rendőrség rendkívüli körültekintéssel figyelje a hegyi ösvényt, mivel az értesülések szerint fokozott „bevándorlás- és terroristaveszély” fenyeget az útvonalon, amelyet afrikai bevándorlók arra használnak, hogy Spanyolországból Franciaországba szökjenek.

Pár héttel később a Génération Identitaire nevű jobboldali csoport egy tucat fiatalja – Défend Europe (Európa védelme) feliratú egyénkabátban – egy kétnapos akciót hajtott végre a helyszínen: drónok segítségével, illetve a hágó környékén tartott őrjáratokkal azt figyelték, hogy jönnek-e illegális bevándorlók, segítve ezzel – legálisan – a francia hatóságok munkáját.

A Franciaországból indult, ám mostanra számos európai országban, köztük Magyarországon is működő szervezetnek nem ez volt az első ilyen jellegű akciója. Két évvel ezelőtt a Francia-Alpokban is szerveztek a mostanihoz hasonló határmegfigyelést.

„Kizárt. Európából nem csinálsz magadnak otthont!” – állt a felirat angolul azon a molinón, amelyet a hágónál feszítettek ki kamerák és fényképezőgépek előtt.

2017-ben világszerte felfigyeltek a szervezetre, amikor elzárták az utat az Európába bevándorlókat szállító NGO-hajók előtt. – A cél elsősorban figyelemfelhívásként szolgált, hogy továbbra is jönnek be az országba illegálisan a bevándorlók, és hogy hazudik a francia kormány, amikor azt mondja, hogy mindent megtesznek az illegális bevándorlás feltartóztatása érdekében.

A rendőrök ugyanis csak akkor mentek ki a terepre a hágónál, amikor megtudták, hogy a mozgalmunk oda tervez akciót – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek a 21 éves Thaïs d’Escufon, a mozgalom szóvivője.

– Soha többé egy csepp vére se hulljon franciáknak vagy európaiaknak a terroristák kése által – hangzott el a Génération Identitaire-nek a helyszínen rögzített felvételében. A közel tízéves jobboldali mozgalom egyébként nyíltan vállalja bevándorlás- és iszlamizációellenességét, emiatt pedig sokan támadják is a szervezetet. A balliberális nem kormányzati szervezetekkel (NGO-k) szemben ugyanakkor ezt a jobboldali mozgalmat nem támogatja semmilyen spekuláns vagy kormány: kizárólag az adományozók pénzéből működik. „Fasiszták, xenofóbok” – ilyen és ehhez hasonló jelzőkkel illetik a mozgalmat a baloldali pártok képviselői és egyéb bevándorláspárti aktivisták. A Portillon-hágónál történt – nagy visszhangot kiváltó – akciót pedig már a francia belügyminiszter, Gérald Darmanin sem hagyhatta szó nélkül. A tárcavezető bejelentette: mindent megtesz annak érdekében, hogy felszámolja a bevándorlásellenes civil szervezetet.

– A csoport a rendszeres megnyilvánulásaival és akcióival aláássa a Francia Köztársaság békéjét – fogalmazott január végén Darmanin. A tárcavezető a napokban azt is elmagyarázta, hogy a terrorizmusnak semmi köze a bevándorláshoz, hiszen a terroristák háromnegyede francia állampolgár. – Ha meglesznek a megfelelő feltételek, biztosan a mozgalom feloszlatását fogom követelni – szögezte le Gérald Darmanin. De két hete hiába kutatnak a francia hatóságok a mozgalmat kompromittáló bizonyítékok után.

– Egy jobboldali Greenpeace vagyunk – magyarázta ezzel kapcsolatban Thaïs d’Escufon, utalva arra, hogy nincs rejtegetnivalójuk. A francia lány bár fiatal, de nagyon szakszerűen védi ki még az olykor durva támadásokat, kritikákat és fenyegetéseket is, nemcsak a politikai elit, de a közösségi média véleményformálói részéről is. Amennyiben tehát a francia belügyminiszter jogszerűen akar eljárni, nehéz dolga lesz, hogy elérje célját, a Génération Identitaire ugyanis nagyon ügyel arra, hogy akciói sose legyenek jogsértők. Noha néhány szabálysértést tudatosan elkövetnek, ezt inkább csak figyelemfelkeltés céljából teszik, de erőszakos bűncselekményben soha nem vesznek részt. Legtöbbször ugyanis csak molinós akciókról van szó, amelyek során az engedély nélküli tetőre mászáson kívül semmi nem büntethető. – Az aktivisták rendes képzést kapnak, hogy fegyelemmel, felkészültséggel és higgadtan tudjanak cselekedni a szervezett akciókban – magyarázta a szóvivő.

D’Escufon elmondása szerint arra is ügyelnek, hogy aktivistáik ne rongáljanak és soha ne támadjanak senkire, valamint ne provokáljanak se rendőröket, se senki mást. Még a molinók üzenetei sem erőszakosak, ellentétben az általuk ellenzett tömeges bevándorlással, mely konkrét népességcserét eredményez Franciaországban, miközben az iszlamista terrorizmus veszélyével is fenyeget.

„A fehér életek számítanak” és „Igazságot a fehérellenes rasszizmus áldozatainak” feliratok díszítették a mozgalom molinóit egy tavaly júniusi akció során, amelyet a Párizsban – engedély nélkül – megrendezett Black Lives Matter-mozgalommal szimpatizáló tüntetéseken feszítettek ki egy épület tetején.

Az antifák egyből rájuk támadtak, miközben az illegálisan tüntető húszezer fős tömeg szurkolt a szélsőbaloldali támadóknak, és a rendőrség csak tétlenül nézte az eseményeket. Majd a Génération Identitaire aktivistáit vitték be a rendőrségre egy rácsos buszban.

– Miután a közelmúltban iszlamista szervezeteket is feloszlattak, most ki akarják egyensúlyozni a dolgokat – magyarázta Thaïs d’Escufon. A kettős mérce azonban itt is felmerül, hiszen sem a Black Lives Matter-mozgalmat, sem az Antifa-szervezeteket nem fenyegetik a francia hatóságok.

– A baloldalnak akar tetszeni a belügyminiszter – mondta a fiatal szóvivő, aki szerényen tekint a jelenlegi helyzetre. – Nem először akarnak minket feloszlatni, de jogilag nem találnak rajtunk fogást – fűzte hozzá. – Ha mégis sikerülne nekik, akkor máshogy folytatnánk a harcot. Kitaláljuk a módját, hogy tovább tudjunk küzdeni Franciaországért és Európáért a bevándorlás ellen – fogalmazott d’Escufon. Hozzáfűzte: a harcnak nem lenne ettől vége, folytatni fogják.

A hatóságok pedig borítékolhatóan szintén folytatni fogják a mozgalom megfigyelését, arra várva, hogy jogi fogást találjanak az aktivistahálózaton. De ebben az egészben az irónia a következő: mindeközben két embernek nincs ennyi szerencséje a bírókkal. Egyrészt a magát Acrobate94-nek nevező arab fiatalt, aki az antifákkal együtt támadt a Génération Identaire aktivistáira, és leszedte a molinót, most erőszakos cselekedetekkel vádolják.

Másrészt Gérald Darmanin belügyminiszter maga is éppen egy hasonló ügybe keveredett. Hiszen a Génération Identitaire-t feloszlatni akaró minisztert 2018 óta nemi erőszakkal, szexuális zaklatással és bizalommal való visszaéléssel vádolják.

